Denne detaljen fikk keeperen til å rase: – Holdt på å svartne for meg

De regjerende norgesmesterne var storfavoritter da det var duket for tredje runde i cupen mellom Aalesund og Brann på Color Line Stadion – og for et drama det skulle bli.

Etter seks mål og et ellevilt straffedrama var det bergenserne som kunne juble høyest i Ålesund.

DRAMA: Branns keeper Mathias Dyngeland jublet vilt da bergenserne sendte Aalesund ut av cupen etter straffekonk. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Brann-keeper Mathias Dyngeland kunne feire etter kampslutt, men var ikke like fornøyd under selve straffekonken. Dyngeland reddet straffen til Nikolai Hopland, men som mot Rosenborg, mente dommerteamet at han forlot streken for tidlig. Dermed måtte straffen bli tatt på nytt.

Det som skjedde på den neste straffen fikk Brann-keeperen til å gå rødt.

– Da sto jo Sten Grytebust én meter utenfor streken uten at dommerne gjorde noe. Da holdt det på å svartne for meg, sier keeperen til BA.

Til tross for angeren, trakk Brann det lengste strået og vant kampen.

– Jeg må holde meg litt mer på streken, men det er ikke lett, sier Dyngeland.

På den åttende straffen måtte Aalesund score, men Amidou Diop hamret ballen høyt over mål, og da var det avgjort.

– Jeg hadde en dårlig dag i dag, noen ganger er det slik. Shit happens, sier Amidou Diop etter straffebommen.

Vanvittig drama

De to lagene møttes i Eliteserien på søndag, der Brann seiret og slo tangotrøyene 3–1. Med det kunne tabelljumbo Aalesund få sin revansj, noe de lenge så ut til å gjøre.

Den elleville målfesten starter etter 24 minutter da Aalesunds Isaac Atanga lobbet ballen elegant i lengste hjørne, forbi Mathias Dyngeland.

Tolv minutter senere banket Svenn Crone ballen i mål via en Aalesund-forsvarer, noe som satt Grytebust helt ut av spill.

ENGASJEMENT: Eirik Horneland var ikke fornøyd med dømmingen, og pådro seg gult kort av dommer Mohammad Usman Aslam. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Markus Seehusen Karlsbakk fikk muligheten fra straffemerket fem minutter senere, etter at Kristoffer Barmen ble revet ned innenfor boksen. Den satte 23-åringen sikkert til 2–1.

Når alt ser ut til å gå Aalesunds vei, utligner Thore Pedersen for Brann helt på tampen av kampen. Innbytteren avslutter via Trace Murray, i en perfekt dupp over Sten Grytebust og i mål til 2–2. Kampen går til ekstraomganger.

Ekstraomganger og straffer

Karlsbakk som sendte Aalesund til himmels i første omgang, fikk æren av å score igjen etter 96 spilte minutter. AaFKs nummer 22 er iskald foran mål og venter ut Brann-forsvaret, før ballen blir plassert i venstre hjørne.

Sunnmøringene fikk bare juble i fire minutter, før Brann utligner for tredje gang. Denne gangen er det Ole Didrik Blomberg som fikk æren for de rødkledde. Kampen gikk så til straffekonk.

– Det var tungt, og et ble en slitekamp for oss. Vi havner under litt for mange ganger, sier Bård Finne til NRK.

DRAMA: Både Brann og Aalesund gjør seg klare for straffekonk. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

– Det er sånne kamper folk vil ha. Det er en fantastisk fotballkamp med masse mål og mye dramatikk. Jeg er imponert over spillerne som møter et av de beste lagene i Eliteserien. Vi tapte forrige kamp, så det er tøft mentalt å møte dem på nytt igjen. Men jeg synes vi står frem i dag, sier Aalesund-trener Marius Lenni Bøe til NRK.

Brann har slått Aalesund for andre gang på tre dager, og med det sikret avansement til cupens fjerde runde.