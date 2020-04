Denne bobilen får stor internasjonal interesse

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er stor internasjonal interesse rundt dette. Både internasjonale medier og andre nasjonale antidopingbyråer er interessert, sier Halvor Byfuglien, kommunikasjonsleder i Antidoping Norge.

Han snakker om antidopingbyråets nye bobil, som er innredet med alt som trengs for å gjennomføre en dopingtest. Her inne avlegges både blod og urinprøve.

Norge er et av få land i verden som tar dopingprøver nå, ifølge fagrådgiver Geir Holden.

– Vi måtte finne en løsning der vi har kontroll på smitten. Her har vi kontroll på smittesoner og vi kan desinfisere områder mellom testene, sier Holden.

TOALETT: Geir Holden viser fram toalettet der utøverne tar urinprøve. Foto: Tobias Prosch Simonsen / NRK

– Ikke tiden for hjemmebesøk

Utøveren som testes får tilbud om munnbind og engangshansker. Inne i bobilen praktiseres enmetersregelen.

– Når vi er hjemme hos folk vet vi ikke om det er noen der som er i risikogruppen, har symptomer på luftveisinfeksjon eller er i karantene. Ved å bruke bobilen, tar vi høyde for det, sier Holden.

UTSTYR: Her har du det som trengs for å gjennomføre blod- og urinprøve, samt godt med desinfiseringssprit. Foto: Tobias Prosch Simonsen / NRK

– Flere land vurderer å gjøre det samme som oss, sier Byfuglien, som også presiserer:

– Helse er det viktigste. Det er land som har større problemer enn antidopingarbeid akkurat nå.

Fritt fram for juks?

Idrettsarrangementer over hele verden er satt på vent. Utøvere oppholder seg i land med portforbud, og enkelte land rapporterer om svært få eller ingen dopingtester. Dermed er det fritt fram for de som vil jukse seg i bedre form.

– Juksemakerne der ute sitter sikkert og ler av oss nå, sa Travis Tygart, sjefen for USAs antidopingbyrå forrige uke.

USADA-SJEF: Travis Tygart. Foto: Denis Balibouse / Reuters

Antidoping Norge er så fornøyde med ordningen at de vurderer å skaffe flere bobiler for å teste flere utøvere. Andre land har lagt merke til bobil-prosjektet, og vurderer å følge etter.

– Vi vil at testingen skal fortsette. Det er viktig for utøverne, for Antidoping Norge og for at antidopingarbeidet skal ha en troverdighet, sier Holden.

USA: Utøvere tester seg selv

15 av USAs beste utøvere er med i et prosjekt der de dopingtester seg selv. Prøven filmes for å unngå juks. Det avlegges urinprøve (som ikke filmes), og de måler temperatur på urinen for å forsikre at den er fersk. De tar blodprøver på seg selv, og prøvene forsegles før de hentes av et leverngsfirma.

– Vi er i en spesiell situasjon, og må gjøre det vi kan for å holde antidopingarbeidet oppe, sier Byfuglien.

Hans svenske kolleger er skeptiske til USAs testmetoder.

– Det går mot alle vanlige regler, er det mulig? Det blir spennende å se hva de gjør, men jeg tror det er andre måter å gjøre det på, sier leder for det svenske idrettsforbundets dopingkommisjon, Åke Andrén Sandberg.