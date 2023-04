– De syklet så sakte at det ble farlig for de andre.

Sykkellegenden Eddy Merckx, som (blant annet) har vunnet Flandern rundt to ganger, VM tre ganger og Tour de France fem ganger, var klar i talen til den belgiske storavisen Het Nieuwsblad etter Flandern rundt.

Avisen selv omtalte det hele som en «bisarr handling» og taktikken til DSM-laget har møtt mye motstand de siste dagene.

Det nederlandske laget var blant de beste i posisjonskampen inn mot Kortekeer, en asfaltert bakke som kommer med snaut 130 kilometer igjen i herrenes ritt.

Veien opp bakken er kjent for å være smal og med tre ryttere i første rekke, samt med hjelp fra en Ineos-rytter, la de seg ut i bredden og sørget for at ingen kom forbi. Samtidig syklet de så sent at de bare så vidt kom seg fremover.

Farten var så lav at de på TV 2s sending spekulerte i om det kunne være en protest.

– En ting er å sykle sent, men å sykle i gåfart det var litt rart. Jeg kan ikke skjønne hva de eventuelt skal protestere for. Nå ser du at de detter bak, fordi de ikke klarer å holde balansen, sa TV 2s ekspertkommentator Thor Hushovd, og la til at det «ikke var til å skjønne».

– Dette var en ekstremt spesiell taktikk, sa han videre.

OVERRASKET: Thor Hushovd har kjørt brosteinsklassikerne i Flandern en rekke ganger, men skjønte lite av hva som skjedde i søndagens ritt. Foto: Marit Hommedal / NTB

– For å få de bak til å krasje inn i hverandre

Det hele var imidlertid ikke en protest. Mot toppen nærmest spurtet DSM-rytterne og sørget for å strekke ut resten av feltet. Det førte til at feltet ble splittet i flere deler.

Blant dem som havnet bakpå var stjernerytteren Mathieu van der Poel. Nederlenderen kom seg imidlertid opp igjen og ble nummer to. Etter rittet tok han til Twitter, hvor han syrlig skrev:

– Chapeau (hatten av) Team DSM, og la ved en klappe-emoji.

For DSM-laget gikk det ikke like bra. John Degenkolb ble lagets eneste rytter topp 50, på en 19. plass.

På plassen foran endte Alexander Kristoff. Nordmannen var i god posisjon inn i Kortekeer, rundt 20. posisjon, og fikk erfare tempoet på nært hold.

– Det er en taktikk for å få de bak til å klikke ut og krasje inn i hverandre, for så å gi maks gass så det sprekker. Men det skjer nesten hver gang i den bakken, sier han.

37 sekunder i fjor – 82 sekunder i år

Bakken brukes blant annet også i E3 Harelbeke og Dwars door Vlaanderen. Spesielt i førstnevnte ritt har den en viktig rolle, ettersom det fortsetter med en smal og teknisk utforkjøring ned mot rittets viktigste bakke.

I Flandern rundt har det derimot langt mindre betydning ettersom rittet fortsetter på en bred og stor vei de neste kilometerne.

Strava-segmentet opp bakken viser også at forseringen i årets Flandern rundt var saktere enn normalen og spesielt i det bratte midtpartiet. Der brukte Kristoff ett minutt og 22 sekunder på å tilbakelegge 190 meter, med en gjennomsnittsfart på 8,6 kilometer i timen. På det laveste var farten helt nede i 3,4 kilometer i timen.

Til sammenligning brukte han 37 sekunder på samme parti i fjorårets ritt.

– Det var unødvendig og bare tull. Det setter halve feltet i fare, sier sportsdirektør i Uno-X, Gino Van Oudenhove.

Sykkelekspert Jan Bakelants mener det er dumt å utnytte trekkspilleffekten i feltet slik.

– Det skaper nervøsitet på et tidspunkt hvor det ikke burde være noe nervøsitet, sier han til Het Nieuwsblad.

– Som sponsor ville jeg ikke vært glad for dette. Den første DSM-rytteren ender langt nede på resultatlista. Da henger du ikke med i rittet og du skiller deg ut underveis med en usportslig handling, mener belgieren.

Norsk DSM-rytter: – Tror ikke det hadde blitt reagert på samme måte

Klassikerspesialisten Amund Grøndahl Jansen er ute med skade, men fulgte med på søndagens ritt. Han sier at det er vanlig at det går sent i Kortekeer, men at det på søndag muligens ble dratt litt lengre.

– Det er et veldig irriterende moment i rittet, sier han.

Han mener likevel det er innafor.

– De som er først kan sette farta for min del. Ineos hadde jo også kunne økt tempoet, så det er ikke bare DSM. Men jeg tror ikke de tjener så mye på det, annet enn å irritere feltet og få igjen for det siden.

Også Alexander Kristoff påpeker at det vanligvis sykles sakte opp bakken.

– Alle vet jo det kommer til å skje der. Det er derfor det er så mye kamp inn der for å sitte foran. Så siden alle vet det kommer til å skje, så kan jeg ikke helt se hvorfor det skal være usportslig, sier han.

IKKE USPORTSLIG: Alexander Kristoff mener taktikken til DSM ikke var usportslig. Her fra Dwars door Vlaanderen i forrige uke. DSM-rytter Leon Heinschke på hjul. Foto: DAVID PINTENS / AFP

Jonas Iversby Hvideberg er én av to nordmenn i DSM, men har ikke kjørt i brosteinsklassikerne i år på grunn av en velt i forkant.

– Generelt er jo dette en taktikk som er ganske utbredt i denne typen ritt. Trek gjorde det samme på samme sted i Dwars door Vlaanderen. Sykling handler liker mye om kraft som posisjon, spesielt i denne typen ritt. At folk reagerer fordi det er DSM som gjør dette synes jeg er litt merkelig. Jeg tror ikke det hadde blitt reagert på samme måte om andre lag gjorde det samme, sier Hvideberg.

Forsvarer taktikken

Sportsdirektør i DSM-laget, Pim Ligthart, støtter Hvidebergs syn. Til Het Nieuwsblad sier han at tror det samme skjer i 90 prosent av alle ritt i Flandern.

– For oss handler dette om posisjonering, sier han.

Spurt om at taktikken virker til å innby til velt, svarer Ligthart:

– En vifte innbyr til fall. Angrep i en utforkjøring innbyr til fall. Jeg synes det er mer nyansert enn som så.

Selve rittet ble vunnet av slovenske Tadej Pogacar. En ny mulighet venter for klassikerrytterne i Scheldeprijs onsdag, før vårens brosteinsklassikere rundes av med Paris-Roubaix til helgen.