Denne 74-åringen gjør alt for å stoppe OL: – Liv vil gå tapt

Kenji Utsunomiya har på seg dress og slips. Han sitter på et lite rom og ser med et forventningsfullt blikk inn i skjermen.

Han er neppe klar over at debatten her til lands de siste ukene har dreid seg om den norske OL-troppen skal få snike i vaksinekøen eller ikke. Men det er ikke derfor NRK har bedt om å få ham i tale.

Utenfor kontoret hans i Tokyo herjer koronapandemien fortsatt. Rundt 650.000 japanere er blitt smittet og drøyt 11.000 er døde. Landet er nå inne i sin fjerde store bølge, og framgangen i vaksinasjonsprogrammet er langt tregere enn i mange vestlige land.

74-åringen er blitt symbolet på motstandsrørsla. Bevegelsen som på grunn av koronapandemien vil stoppe det allerede et år utsatte OL i Tokyo. 23. juli til 8. august skal etter planen verdens største idrettsarrangement gå i den japanske hovedstaden, men Utsunomiya har andre planer.

Han leder en kampanje som på under to uker har samlet over 360.000 underskrifter med formål om å stoppe OL. Fredag denne uka sendte ham underskriftene til både japanske myndigheter og Den internasjonale olympiske komité (IOC).

Frykter dødsfall

Han hilser med et lite nikk etter å ha dukket opp i videovinduet. Så venter juristen, som har forsøkt å bli guvernør i Tokyo tre ganger, på NRKs første spørsmål.

NRK-INTERVJU: 74-årige Utsunomiya er blitt intervjuet av medier verden rundt de siste dagene. Foto: NRK / Skjermdump

Via tolken spør vi om det mest åpenbare: Hvorfor han forsøker å stoppe folkefesten i sin egen by når det er planlagt for ekstremt strengt smittevern og at ingen utenlandske turister skal få slippe inn.

– Jeg startet kampanjen fordi det er unntakstilstand i Japan på grunn av pandemien. Fra søndag vil ni av provinsene, blant annet Tokyo, være nedstengt. Helsevesenet er nå så presset på grunn av pandemien at det ikke er nok sykehusplasser eller medisiner til alle som blir syke. Vi hører historier om folk som dør hjemme i sine egne senger fordi det ikke er plass til dem på sykehusene, sier han til NRK.

– Hvis vi skal arrangere OL vil det bety at det vil komme enda flere mennesker til Tokyo. OL og Paralympics vil ha behov for 10.000 helsearbeidere og ta i bruk 30 sykehus, og det vil føre til at mye medisinsk personell må reserveres av lekene. Hvis det skjer vil helsevesenet vårt være så presset at det vil være liv som ikke kan reddes på grunn av OL.

Stor OL-motstand

Spørreundersøkelser i Japan har i lengre tid vist relativt stor motstand mot OL på grunn av korona. Ifølge de siste tallene ligger nå motstanden på rundt 60 prosent av befolkningen.

HER SKAL DET SKJE: Japan har investert store summer i anlegg og infrastruktur i forbindelse med OL. Foto: Philip Fong / AFP

Kenji Utsunomiya forteller at han egentlig bare angrer på én ting så langt i sitt arbeid med å få OL-stoppet.

– Jeg skulle ønske jeg hadde startet tidligere, sier han.

– Vi burde ha vært i gang med kampanjen vår allerede ved årsskiftet 20/21, men selv om meningsmålingene viste at mange var imot OL også da, så var atmosfæren sånn at ingen faktisk snakket om avlysning. Jeg satt hele tiden og ventet på at det skulle bli et tema i parlamentet, men da det aldri kom opp, startet jeg dette initiativet i siste liten, 5. mai.

Juristen hevder at mange leger, sykepleiere og andre fra helsevesenet er blant de 360.000 som har skrevet under på kampanjen.

– De skriver til oss og takker fordi de er helt utslitte, sier han.

FRYKTER KORONADØDSFALL: Utsunomiya frykter at OL skal presse det japanske helsevesenet så langt at liv vil gå tapt. Foto: Stop Tokyo Olympics

– Hva tror du skal til for at dere lykkes med å stoppe OL?

– Alle underskriftene vi har samlet inn så langt, og all medieinteressen det genererer er en veldig god start. NRK er den 13. utenlandske mediekanalen, og den 26. totalt, som intervjuer meg. Oppmerksomheten har gjort at dette allerede er blitt tatt opp i parlamentet her i Japan, og parallelt vil forhåpentligvis den internasjonale oppmerksomheten legge press på IOC, som kanskje forstår hvor alvorlig situasjonen er.

Tennisstjerne usikker

Kritikken mot at OL skal gjennomføres mens pandemien fortsatt preger Japan, har fått stadig flere bein å gå på de siste dagene.

Den profilere tennisspilleren Naomi Osaka er skeptisk og i går gikk toppsjefen i netthandelgiganten Rakuten, Hiroshi Mikitani, ut og kalte OL et selvmordsoppdrag.

– Risikoen er altfor stor. Jeg er motstander av å ha OL i Tokyo, sa Mikitani.

MOTSTANDER: Sjef for kjempeselskapet Rakuten, Hiroshi Mikitani. Foto: Fumine Tsutabayashi / AP

Også en forening med japanske sykehusleger har hevet seg inn i debatten.

– Vi er sterkt imot å avholde OL i Tokyo i en tid der mennesker rundt om i verden kjemper mot det nye koronaviruset, skriver fagforeningen i et brev som onsdag ble sendt til regjeringen i landet.

OL-arrangøren og IOC har hele veien understreket at OL vil arrangeres og at det kommer til å skje med svært strenge og gode rutiner for smittevern.

USIKKER: Tennisstjerna Naomi Osaka er usikker på om OL bør arrangeres som planlagt denne sommeren. Foto: Alessandra Tarantino / AP

– Tokyo fortsetter å være den best forberedte OL-byen noen gang og på nåværende tidspunkt er det ingen anledning til å tvile på at åpningsseremonien kommer til å foregå 23. juli, sa IOC-president Thomas Bach da han ble gjenvalgt i mars.

Finansminister i Japan, Yasutoshi Nishimura, sa igjen denne uka at det blir OL.

– Jeg er klar over at mange er bekymret for at OL vil føre til et smitteutbrudd. Arrangørene jobber tett sammen for at OL skal gå som planlagt slik IOC ønsker, sier han, ifølge Reuters.

Forrige helg ble det arrangert et stort friidrettsstevne på OL-stadion i Tokyo. Der var 1600 personer involvert i det som ble sett på som en viktig test før sommerens konkurranser.

Mot-kampanje

Kenji Utsunomiya forteller at kampanjen han leder ikke har møtt direkte motstand til tross for at mange japanere også mener OL bør gå som planlagt.

– Det har ikke vært noen som har motarbeidet oss på noe vis verken i Japan eller internasjonalt. Det er riktignok startet en pro-OL-kampanje, men det må man regne med i et demokrati.

– Hvordan vil dere markere deres motstand hvis det likevel blir leker?

– Hvis det blir OL – noe vi ikke tror kommer til å skje – så må vi sette oss ned og diskutere hva vi skal gjøre.