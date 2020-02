Denne 22-åringen må du ha med på VM-laget

Gjennom hele skiskyttersesongen har du hatt mulighet til å delta i NRKs vintermanager. Før VM lanseres derimot et nytt konsept, med varighet gjennom hele VM i italienske Anterselva.

Under får du NRK-ekspertenes beste tips på hvilke utøvere du vil ha på laget, distanse for distanse.

Slik spiller du VM-manager Ekspandér faktaboks Ta ut et lag med åtte utøvere og en landslagssjef. Du har 120 millioner virtuelle kroner å handle for.

Du får poeng basert på hvordan utøverne dine presterer i de ulike rennene. I alt har du 10 overganger tilgjengelig på laget ditt under hele VM.

Du kan følge laget ditt og poengsrankingen din direkte i spillet når rennene pågår. Endelig poengsum vil bli oppdatert kort tid etter at et renn er avsluttet

Andreas Stabrun Smith og Ola Lunde er selvsagt med oss fra italienske Anterselva. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Torsdag 13. februar – Mixed stafett

Mesterskapets åpningsdistanse. Fire utøvere, to menn og to kvinner, går hver sin etappe i en stafett. NRK-ekspert Ola Lunde er klar på hvilke nasjoner som gjelder.

– Her er det Norge og Frankrike som er de to store nasjonene. Norge er den soleklare favoritten, men Frankrike kan utfordre. Bortsett fra de to kan det være verdt å ha utøvere fra hjemmenasjonen Italia, mener Lunde.

Fredag 14. februar – Sprint, kvinner

Årets første mulighet for kvinnene til å sikre seg individuelle medaljer. Både Lunde og kommentator Andreas Stabrun Smith har troen på norske vinnersjanser. Eckhoff har vunnet fem av de syv siste individuelle rennene denne sesongen, og hun er i tillegg veldig glad i Anterselva

– Jeg har absolutt god tro på både Tiril Eckhoff og Marte Olsbu Røiseland her. Tyske Denise Herrmann har hatt den beste langrennstiden så langt, så hun er det også verdt å merke seg.

Den regjerende olympiske- og verdensmesteren Hanna Öberg er ventet å gjøre det bra, så med 24-åringen på laget er det gode muligheter til å sanke poeng.

– Öberg blir spesielt farlig på sprinten, og er favoritt, sier Stabrun Smith.

– Hjemmehåpet Dorothea Wierer kan også gjøre det godt, og det er også verdt å nevne Justine Braisaz fra Frankrike og tsjekkiske Markéta Davidová, legger Lunde til.

Lørdag 15. februar – Sprint, herrer

Øverst på verdenscupen i sprint før mesterskapet, ligger Martin Fourcade foran landsmannen Simon Desthieux. Ifølge Lunde og Stabrun Smith er det også en annen franskmann som det kan være verdt å vurdere.

– På sprint kan utøvere som Quentin Fillon Maillet, Benedikt Doll og Aleksandr Loginov havne høyt oppe på resultatlista, sammen med Martin Fourcade og Johannes Thingnes Bø. Thingnes Bø har gått fortest på alle sprinter i år, men spørsmålet er om han har sovet godt nok den siste tiden, forteller Lunde om den nybakte pappaen.

– Erlend Bjøntegaard og Quentin Fillon Maillet skal selvfølgelig nevnes, i tillegg til tyske Johannes Kühn og Benedikt Doll, legger Stabrun Smith til.

Dale kan prestere på alle distanser

Begge NRK-mennene legger vekt på at det er viktig å merke seg én spesiell nordmann.

– Jeg har god tro på Johannes Dale gjennom hele mesterskapet egentlig, og spesielt på sprinten. Han kan gjøre det bra på alle distanser, forteller Stabrun Smith om den 22-år gamle VM-debutanten. Det samme mener Lunde.

VM-DEBUTANT: NRKs eksperter anbefaler å ta inn Johannes Dale på laget i VM-manager. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Søndag 16. februar – Jaktstart, kvinner og menn

Sprintøvelsen dagene før kan ha noe å si hvilke utøvere som havner øverst på pallen under jaktstarten, men ekspertene mener også at det finnes utøvere som er typisk gode på jaktstart.

– En som kan finne på å gjøre det godt er Vetle Sjåstad Christiansen, han har en tendens til det, sier Stabrun Smith og legger til:

– Quentin Fillon Maillet slår ikke Johannes Thingnes Bø på en sprint, men kan gjøre det bra her. Ukrainske Dmytro Pidrutsjnyj er regjerende verdensmester på distansen, så han kan ikke utelukkes.

Det samme gjelder på kvinnenes jaktstart.

– Gullet kan fort ende opp rundt en italiensk hals, og da tenker jeg spesielt på Dorothea Wierer og Lisa Vittozzi. Ellers er det verdt å sette inn Justine Braisaz om prisen er god, mener Stabrun Smith.

Tirsdag 18. februar – 15 km, kvinner

Dersom du velger å gjøre bytter før 15- og 20 km distansene, så er det én ting som gjelder – sett inn gode skyttere. På normaldistansen er svenske Hanna Öberg regjerende mester, med både VM- og OL-gull i bagasjen. Med en prislapp på 19 millioner kommer man til å merke innkjøp av 24-åringen på budsjettet, men det er godt mulig det blir verdt det.

– Her er det Öberg som er den absolutt største favoritten. Denise Herrmann vant den siste 15-kilometeren før VM, så hun kan også være med å hevde seg, sammen med Italienske Lisa Vittozzi. Av de norske er både Marte Olsbu Røiseland, Tiril Eckhoff og Ingrid Landmark Tandrevold med i favorittsjiktet, sier Lunde og får støtte fra kollegaen:

– Hanna Öberg er i form og må inn på laget. Med tanke på at normaldistansen først og fremst blir vunnet av dem som skyter godt, så kan det være verdt å sjekke ut Franziska Preuss og Lisa Hauser, som begge er gode skyttere, mener Stabrun Smith.

Tirsdag 19. Februar – 20 km, herrer

Distansen hvor Tarjei Bø sikret sin eneste individuelle medalje under VM i Östersund i fjor. 31-åringen har også VM-gull på distansen fra 2011. Ingen har derimot vunnet VM-gull på distansen flere ganger på rad enn Martin Fourcade, som vant både i 2013, 2014 og 2015.

– Fourcade er min absolutte toppfavoritt. Denne sesongen står han med en treffprosent på 96 liggende og 98 stående, så kan er ikke mulig å unngå. Arnd Peiffer har alltid vært god i mesterskap, og Johannes Thingnes Bø vant denne distansen i Pokljuka. Ellers har jeg veldig god tro på Johannes Dale, forteller Lunde.

Om du har litt lite penger igjen å bruke, så har Stabrun Smith et godt tips.

– Om man er ute etter et godt kjøp, så er det bare å sette inn tyske Philipp Nawrath, som skjøt 20 treff sist gang, forteller han.

Torsdag 20. februar–Singel mixed stafett, kvinner/herrer

Også kalt parstafett. Øvelsen har kun stått på VM-programmet én gang tidligere, og Norge er regjerende verdensmestere.

– Her er Norge den klare favoritten, men både Frankrike, Sverige, Tyskland kan utfordre, sier Lunde.

– Norge kunne nesten ha stilt med to lag. Italia tok medalje med Dorothea Wierer og Lukas Hofer sist, og de har garantert lyst til å vinne å hjemmebane, legger Stabrun Smith til.

Lørdag 22. februar–Stafett, kvinner/herrer

Stafett er stafett! I VM-sammenheng er de både de norske kvinnene og herrene regjerende mestre.

– Dersom alle de fire utøverne Norge tar ut til stafetten er i form, så kan jentene havne veldig høyt. Frankrike er store utfordrere, sammen med Sverige og Sveits, sier NRK-ekspert Ola Lunde.

– På damesiden er Tyskland for ustabil, men det er nok mesterskapsnasjonen Sveits den største underdogen. Å sette inn Elisa Gasparin på laget er ikke dumt, legger NRK-kommentator Stabrun Smith til.

REGJERENDE MESTRE: Både de norske kvinnene og herrene er regjerende verdensmestre i stafett før VM i Anterselva. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Bjørndalen-effekten

– På herresiden er det fire store nasjoner som alle er favoritter. Norge, Frankrike, Tyskland og Russland kan alle ende som verdensmestre, forteller Lunde.

– Canada har jo en tendens til å gjøre det bra på stafett, og Kina er en outsider med gode skyttere, sier Stabrun Smith og legger til:

– De har jo tross alt Ole Einar Bjørndalen som trener.

Søndag 23. februar–Fellesstart, kvinner/herrer

Mesterskapets siste øvelse, og utøvernes siste mulighet til å sikre seg en VM-medalje i mesterskapet. Hjemmehåpet Dorothea Wierer kan sikre sitt andre gull på to mesterskap.

– Om Tiril Eckhoff er i form, så er hun en stor vinnerkandidat på fellesstarten. Hanna Öberg vant den siste fellesstarten før VM, og er en veldig god kandidat. Dette er også siste mulighet for italienerne til å sikre seg VM-medalje fra hjemmebane. Dorothea Wierer og Lisa Vittozzi kan finne på å skyte 20 treff, og kan derfor bli farlige, sier Stabrun Smith.

– En outsider kan være Kaisa Mäkäräinen. Hun har aldri vunnet i Anterselva, og har 9 pallplasser på 85 renn derfra. Men hun har det som hennes favorittplass, og kan finne på å overraske. Dessuten er Ingrid Landmark Tandrevold en god fellesstartløper, men man må se an prisen, legger han til.

På herresiden er italienske Dominik Windisch regjerende mester, men Lunde er klar på hvilke løpere som gjelder.

– På herresiden er det Johannes Thingnes Bø, Arnd Peiffer, Martin Fourcade og Quentin Fillon Maillet som er de største favorittene slik jeg ser det.

– Glemmer å gjøre bytter

NRKs ekspert Liv Grete Skjelbreid bidrar også under VM i Italienske Anterselva. Foto: Marit Sofie Strand / NRK

NRKs ekspert og tidligere verdensmester Liv Grete Skjelbreid, forteller at hun sjelden gjør det bra i managerspill, men at hun har satt inn løpere på laget sitt som er aktuelle for hele mesterskapet.

Kvinner:

Michela Carrara (ITA)

Hanna Sola (BLR)

Hanna Öberg (SWE)

Denise Herrmann (GER)

Menn:

Johannes Kühn (GER)

Quentin Fillon Maillet (FRA)

Mario Dolder (SUI)

Philipp Horn (GER)

Landslagssjef: