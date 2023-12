Den verste sesongstarten på over 20 år: – Har vore tungt

– Det har vore tungt, og det har vore ein rar sesongstart. For alle utanom Tyskland og Austerrike, så har det vore nærast historisk dårleg, seier Halvor Egner Granerud til NRK.

Verdscup- og hoppvekevinnaren i fjor ligg på ein 16. plass i verdscupsamandraget. Han er nest beste nordmann bak Marius Lindvik på 15. plass.

Blant topp fem er det berre austerrikarar og tyskarar. Stefan Kraft frå Austerrike leier med over hundre poeng. Den gode starten har vekt oppsikt.

Historia er ein annan for det norske laget som til saman har teke 381 poeng i verdscupen så langt. Ifølgje NRKs oversikt er dette den dårlegaste poengfangsten sidan 2001/02-sesongen. Då hadde laget 116 poeng etter seks renn.

– Det er ikkje krisestemning, men vi er ikkje på nokon måte komfortable med situasjonen, seier Hopplandslagets sportssjef Clas Brede Bråthen til NRK.

Dette er også første gong sidan 01/02-sesongen at Noreg ikkje har vore på pallen i nokon av dei første seks verdscuprenna.

– Så lenge vi klarer å snu det, så er det ikkje kritisk. Blir det sånn heile sesongen, så er det vanskeleg. Men vi er ikkje så langt unna, seier landslagstrenar Alexander Stöckl til NRK.

– Orka ikkje å ete to middagar

Trenaren påpeikar at det har vore knytt utfordringar til endringar på regelverk og utstyr. Men understrekar at det ikkje er hovudårsaka til problema.

– Det har gjort at vi ikkje har komme inn i sesongen på ein god måte. Men det må me tole, og det gjer vi. Folk er motiverte for å få det til, og problema ligg hovudsakleg på tekniske ting, fortel Stöckl.

Ein som har slite med endringane er Granerud. Før sesongen måtte hopparane vege seg utan hoppdress. Det gjorde at alle vart lettare, og nedgang i vektmål betyr kortare skilengd.

Derfor prøvde Granerud å gå opp 800 gram for å behalde litt av lengda på skia. Det har kosta.

– Det har prega sesongen så mykje at eg har gått ned igjen til normalvekt og gått ned på skilengd. Eg orka ikkje å ete to middagar om dagen lengre, seier Granerud.

Han forklarer at det er betre å berre ha ny skilengd i staden for å måtta både ha ny lengd og vekt.

– Eg har enda opp på den vekta fordi det har vore naturleg å vere der. Til så lenge, så kjenner eg meg trygg på at det var rett å kappe to centimeter til av skia. Det kjendest betre å konkurrere i Klingenthal utan å ha ein lunsjklump i magen, seier han.

– Sesongen er litt øydelagd

På grunn av den dårlege sesongstarten ligg fjorårsvinnaren av verdscupen allereie over 400 poeng bak austerrikske Stefan Kraft på topp. Målet var å vinne verdscupen, men no fokuserer 27-åringen på Hoppuka.

– Det er veldig skuffande å føle at vi er tre helgar inne i sesongen og at han er litt øydelagd allereie. Men eg var samtidig veldig klar over at mykje var nytt denne vinteren, seier han.

Han har vore den soleklart beste norske hopparen dei siste åra, men kjenner ikkje eit ekstra press.

– Det er mange som har potensial til å bere laget. Eg kjenner på at eg gjerne skulle vore lengre oppe på lista sjølv, og når eg først er så langt nede på lista, så hadde det vore «nice» viss vi i kvart fall hadde hatt éin oppi der.

Til så lenge har dei to leiande nasjonane vore Austerrike og Tyskland. Tyskarane leier nasjonscupen med 1350 poeng. Austerrike følgjer hundre poeng bak.

Men bak dei er det langt ned. Slovenia følgjer på tredjeplass med 565 poeng, så kjem Noreg på fjerdeplass med 381 poeng.

Polen har hatt ein blytung start på sesongen i år og ligg på 7. plass med 113 poeng.

– Det ligg ein del moglegheiter i krevjande tider og. Vi må berre passe på at vi har den tilnærminga til det. Vi må tore å gjere grep som vi trur på, seier Bråthen.

– Vi jobbar med teknikk og litt tuning av utstyr for å sørgje for at utøvarane har det enklare for å komme i gunstigare vinkel. Det jobbar vi med, og vi er på ballen. Vi er ikkje så langt unna, og eg er optimistisk til at vi får det til, seier Stöckl.