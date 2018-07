Den usannsynlige helten sendte Sverige ut av VM: – Ble ledd av

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Sverige burde vært bedre forberedt, sa NRKs ekspert Lise Klaveness i VM-studioet og siktet til Englands åttende dødballmål i VM.

Men at det var Harry Maguire som skulle sende England til deres første semifinale siden 1990, hadde nok ikke de gulkledde forventet. Midtstopperen på 194 centimeter var i Frankrike som tilskuer da England spilte i EM for to år siden, men ble den største overraskelsen og store engelske helten da de gulkledde ble sendt ut av VM.

– Han er superoffensiv, overraskende god med ballen og femten kilo lettere enn første gang jeg så han som kaptein for Sheffield United. Da var han 18 og jeg sa at han kom til å spille i Premier League, han kom til å spille på landslaget, men jeg ble ledd av, sa Aleksander Schau i VM-studioet på Kontraskjæret.

– Vi følte vi kunne dominere i dag, vi kontrollerte spillet, vi visste hva som ville skade dem. Det kan ikke bli bedre enn dette, sa hovedpersonen selv etter kampen.

Glapp på markeringene

En halvtime inn i kampen var Emil Forsberg sjanseløs i duell med Leicester-stopperen. På engelsk hjørnespark scoret Maguire sitt første landslagsmål.

– Vi har snakket om Sveriges dødballstyrke, og så er det England som tar ledelsen på denne måten, kommenterte NRKs Christian Nilssen.

I samme omgang kom Manchester City-spiller Raheem Sterling til to kjempesjanser, men Sveriges sisteskanse og dommerens offside-avgjørelse reddet svenskene.

Pickford holdt nullen

Etter sidebytte var rollene byttet om, og England-målvakten Jordan Pickford gjorde flere kjemperedninger og hindret svensk redusering av Marcus Berg.

– Vi har tre kjempesjanser i andre omgang, og når vi ikke setter dem blir det vanskelig, sa Sveriges landslagssjef, Janne Andersson.

Victor Lindelöf og John Guidetti tok VM-exiten tungt. Foto: MAX ROSSI / Reuters

I stedet var det Dele Alli som fant nettmaskene på motsatt banehalvdel. Svenskene glapp på markeringene og Jesse Lingards innlegg havnet på pannebrasken til Alli.

– Det kan hende fotballen ikke skal hjem, men England skal til sin første semifinale siden 1990, utbrøt Nilssen da dommeren blåste av kampen.

Der venter enten Kroatia eller Russland. De spiller kvartfinale på TV 2 klokken 20.

