Den urettferdige innspurten

Når Aston Villa tar imot Manchester United i kveld, vil de kjempe desperat mot nedrykk. De er et av lagene som har slitt mest etter oppstarten, med to poeng på fem kamper.

Det var akkurat dette Christian Purslow fryktet.

For to måneder siden var Aston Villas daglige leder en av dem som ville stoppe Premier Leagues plan for å starte opp igjen.

– Nedrykk er en katastrofe som sannsynligvis vil koste 200 millioner pund, sa Purslow, ifølge The Independent.

Grunnen var at Premier League ville spille kamper på nøytrale baner. Purslow mente at dette ville være urettferdig for Villa, som er avhengig av sin sterke hjemmeform.

Til slutt ble nøytrale baner aldri brukt. Men fotballens nye omstendigheter har likevel påvirket resultatene.

Dette har ikke vært gode nyheter for nedrykkstruede Villa.

Har satset alt

Man kan forstå Purslow om han føler at situasjonen er urettferdig.

Administrerende direktør i Aston Villa, Christian Purslow. Foto: JASON CAIRNDUFF

Da Villa i fjor tok fatt på sin første sesong i Premier League på fire år, hadde ingen trodd at reglene skulle bli endret. Villa forberedte seg på en turnering med fulle tribuner og tre bytter per kamp, slik det alltid er.

Og nå som de endelig var tilbake, hadde de planer om å markere seg.

Med hjelp fra sine eiere, Nassef Sawiris og Wes Edens, brukte de 144,5 millioner pund på nye spillere i løpet av sommeren, ifølge Sky Sports.

Det gjorde dem til klubben med de høyeste kostnadene på overgangsmarkedet i Premier League, som er uhørt for et nyopprykket lag.

Villa satset alt på at de kom til å beholde plassen. Selv før koronaviruset kom, fremsto et mulig nedrykk som en økonomisk katastrofe.

Hjemmelaget

Dessverre for Villa har ikke alle kjøpene slått til. Under lagets trener, Dean Smith, har de forsvaret som før inneværende runde hadde sluppet inn flest mål i Premier League.

Aston Villas trener, Dean Smith, skuer ut over Anfield i kampen mot Liverpool i starten av juli. Foto: CARL RECINE / Reuters

Men før korona suspenderte ligaen i mars, lå Villa kun to poeng unna fast plass, med en kamp mindre spilt enn lagene rundt seg.

Mye av grunnen til det var hjemmebanen.

Før pausen hadde Villa tatt 17 av sine 25 poeng på hjemmebane, den nest høyeste andelen i Premier League. Ikke rart Purslow var imot nøytrale baner.

Men siden oppstarten har ikke Villa vunnet noen av sine hjemmekamper. Det har vist seg at det ikke var selve stadionet som hadde hjulpet dem.

Det var fansen.

Fordelene som viskes ut

For selv om arenaene er de samme som før, har fordelen av å spille hjemme i praksis blitt visket ut.

I mai publiserte forskere fra Universitetet i Reading og WHU – Otto Beisheim School of Management en studie basert på 191 kamper. De fant ut at andelen seiere for hjemmelaget falt fra 45,8 til 36 prosent når man tok bort publikum.

Siden har tysk Bundesliga vist det samme. Etter pausen sank andelen hjemmeseire der fra 43 prosent til 33 prosent uten publikum.

I utgangspunktet rammer dette alle lag, men det påvirker noen mer enn andre. Seks av Villas ti kamper etter oppstarten var og er på Villa Park.

En annen faktor er mer indirekte. I Premier League er topplagene så suverene at bunnlagene trenger fans for å kunne ta poeng. Når Villa spiller borte, kan de kun stole på egne ferdigheter.

Men med 42.000 fans i ryggen på Villa Park får de hjelp. Stemningen drar tempoet opp. Spillerne føler støtten. Bortelaget lar seg stresse. Plutselig handler ikke kampen om teknikk og talent, men om løping og duellering.

Og der stiller bunnlagene sterkt.

Aston Villas egyptiske midtbanespiller, Trezeguet, feier lagets andre scoring mot Leicester i semifinalen av den engelske ligacupen. Foto: PAUL ELLIS

Dette er ikke bare synsing. Forrige helg sa Arsenals trener, Mikel Arteta, at hans spillere spilte bedre foran tomme tribuner.

– Når de spiller foran 80.000 tilskuere, er det mye vanskeligere, spesielt når de har ballen, sa Arteta, ifølge Daily Mail.

Derfor trenger bunnlag fansen så desperat. Det eneste laget som hadde tatt en høyere andel poeng enn Villa hjemme før koronapausen, var laget som er sist på tabellen: Norwich.

I høst slo de Manchester City 3–2, et fotballmirakel som aldri hadde skjedd utenfor Carrow Road.

Like før pausen hadde Norwich tatt åtte poeng på sine siste fem ligakamper hjemme. Deres eneste tap i den perioden var mot Liverpool, som hadde slitt seg til en 1–0-seier.

Etter pausen har Norwich tapt alle sine seks kamper. De tre på Carrow Road har endt 0–3, 0–1, 0–1.

Norwich er nå ti poeng unna fast plass med fire kamper igjen.

Feig regel

Villa har heller ikke dratt noen stor nytte av sin hjemmebane etter pausen. På Villa Park har de spilt uavgjort mot Sheffield United (0–0) og tapt mot Chelsea (2–1) og Wolves (1–0).

Hadde Villa kun tatt ett poeng på de kampene med 42.000 fans på sin side?

Aston Villa mot Wolverhampton, hjemme på Villa Park, men uten publikum. Foto: TIM KEETON / Reuters

Dessverre for Villa er ikke dette en regelendring de kan klage på. Både helsemyndighetene og sunn fornuft sier at tribunene må stå tomme nå.

Men en annen regel som er vanskeligere å akseptere for Villa, er den om de fem byttene.

Under oppstarten ble det vedtatt at lag kunne gjøre fem bytter per kamp, noe som skulle hjelpe dem med den fysiske belastningen etter en så lang pause.

Men fem bytter er mer gunstig om man faktisk har fem gode spillere å sette inn.

Det har de aller beste lagene, men ikke lag som Villa.

Trippelbyttet

Smith, som har fortalt pressen om hvor urettferdig regelen er, har selv sett hva den betyr i praksis.

Da Villa møtte Chelsea hjemme for nesten tre uker siden, ledet de 1–0 etter 55 minutter.

Så satte Chelsea inn Ross Barkley, som har 33 landskamper for England, og Christian Pulisic, som kostet Chelsea 57 millioner pund.

Fem minutter senere scoret Pulisic.

To minutter etter ga Olivier Giroud bortelaget ledelsen 2–1.

Chelseas Olivier Giroud feier scoring mot Aston Villa på Villa Park. Foto: CATHERINE IVILL

Man kan si at Chelseas trener, Frank Lampard, hadde kunnet gjøre to bytter uansett. Men han hadde neppe gjort dem så tidlig i kampen om han kun hadde hatt tre totalt.

Noe lignende skjedde da Villa møtte Liverpool borte forrige søndag. Etter en time sto det 0–0. Så gjorde Liverpools Jürgen Klopp et trippelbytte: Inn kom stjernetrioen Roberto Firmino, Georginio Wijnaldum og Jordan Henderson.

Omtrent ti minutter senere tok Liverpool ledelsen.

Spikeren i kista ble satt av Curtis Jones, Liverpools fjerde innbytter.

Bitter smak

Dermed kan man forstå om Smith og Purslow har en noe bitter smak i munnen. Den blir garantert enda bitrere om Villa rykker ned.

Aston Villas Tyrone Mings i nettmaskene borte mot Newcastle. Foto: LINDSEY PARNABY / Reuters

Heldigvis for dem ligger de kun fire poeng unna fast plass med én kamp mindre spilt enn laget som er like over dem, Watford. Villa har fortsatt tid til å avverge «katastrofen» på 200 millioner pund.

Men de vil ikke få like mye hjelp som de kunne hatt. Tre av deres siste fem kamper er hjemme. De skal fortsatt møte Arsenal. Og torsdag kveld tar de imot Manchester United på Villa Park.

Der vil United kunne dra nytte av fem av stjernene de har sittende på benken, mens Villa vil måtte klare seg uten sin beste spiller: Den tolvte mann.