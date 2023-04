Den umulige drømmejobben

Takk og farvel, Graham Potter. Treneren varte ikke engang syv måneder før Chelsea ga ham fyken søndag kveld. Potter trodde han hadde drømmejobben – og det hadde han egentlig.

I en bransje hvor trenere maser om mer penger, hadde Potter skutt gullfuglen. Chelsea har kjøpt eller lånt 14 spillere til A-laget for mer enn 600 millioner euro siden de nye eierne tok over for Roman Abramovitsj i mai i fjor. Selv i fotballens gale verden er det en vill sum.

Men Chelsea, som har ambisjoner om å kjempe i toppen, har falt ned til 11. plass i Premier League. Flere vil si at det er Potter som har vært problemet.

Samtidig har Potter hatt en jobb som nesten er umulig.

Tre store feil

Chelsea har nemlig ikke fulgt de vanlige reglene for hvordan man bygger opp et topplag. De siste 10 årene har smarte klubber fulgt lignende prinsipper med gode resultater, blant dem Manchester City, Liverpool og Arsenal.

Under frontfiguren Todd Boehly har Chelseas regime kjørt sitt eget løp. De har gjort mye annerledes enn resten, og man har lurt på om de enten er geniale eller inkompetente.

Så langt ser de ut som det sistnevnte.

NY STIL: Den amerikanske eieren Todd Boehly styrer Chelsea på en litt annerledes måte enn andre klubbeiere. Foto: Frank Augstein / AP

Boehly har spesielt gjort tre ting som eiere av smarte klubber sjelden gjør, og som gjorde Potters jobb ekstra vanskelig.

Eieren som rekrutterer

Den første er at han selv har tatt en aktiv rolle i kjøp av spillere.

En fellesnevner for smarte klubber i Premier League er at eierne holder seg til ting de kan. Liverpool og Arsenal eies av amerikanske forretningsmenn. I Manchester City er styrelederen en forretningsmann, politiker og diplomat. Disse folkene kjøper ikke spillere selv. I stedet finner de flinke direktører som igjen finner de beste speiderne og spillerne.

Men Boehly har inntatt rampelyset. Han er investor med erfaring innen amerikansk sport, men hadde aldri jobbet i fotball da han kom til Chelsea i fjor. Likevel ansatte han seg selv som «midlertidig» sportsdirektør med ansvar for å kjøpe spillere.

Det startet en sommer hvor Boehly dro i land stjerner for mer enn 300 millioner euro. De ble hentet i samarbeid med treneren Thomas Tuchel. Så fant Boehly ut at Tuchel ikke var hans type trener likevel – og ga ham sparken seks dager etter at overgangsvinduet stengte.

KORT FARTSTID: Thomas Tuchel varte ikke lenge i trenerstolen hos Chelsea. Foto: ANTONIO BRONIC / Reuters

Nå er også Potter ute. I starten av året tok Boehly i det minste et steg tilbake og ansatte to sportslige direktører: Laurence Stewart og Paul Winstanley. Men nettsiden The Athletic skriver at Boehly og medeier Behdad Eghbali fortsatt har mest innflytelse i de sportslige avgjørelsene, for eksempel jakten på neste trener.

Det er naturlig for en eier å ville være med på moroa. Men i de beste klubbene gir eierne ansvaret til de som vet best.

Direktørene sist

Boehly har også ansatt folk i feil rekkefølge. Lure klubber får inn en sportsdirektør først, som så bestemmer hvordan de vil spille, hva slags navn de vil hente, og hva planen er for de neste årene. Deretter henter de spillerne som passer denne planen.

Boehly har fått på plass direktørene sist. Først kjøpte han selv spillere, så kom treneren, og da pengene var svidd av, ble rollene til Stewart og Winstanley bekreftet.

Dermed er Chelseas stall blitt tilpasset to trenere som nå er borte. Den nye treneren kan fort mislike spillere som Boehly selv har kjøpt. Det samme kan de to direktørene. Allerede nå virker det klart at noen av de som ble kjøpt i fjor sommer, vil være til salgs om noen måneder.

Alt skal skje nå

En tredje faktor er hastverket. Liverpool og Arsenal ble gode ved å bygge sine staller over flere år. De satte langsiktige mål og hentet et par nøkkelspillere per sesong. Ingen topplag har hentet en hel startellever på én sesong.

Chelsea har i praksis klemt inn fem år med spillerkjøp på 10 måneder.

EN AV MANGE: Chelsea satte overgangsrekord da de kjøpte Enzo Fernández i januar i år. Foto: PETER NICHOLLS / Reuters

Chelsea har ofte betalt mer enn forventet. Der hvor andre lag bestemmer seg for hvem de skal kjøpe mange måneder i forveien, har Chelsea plutselig kastet seg inn i jakten på spillere som rivaler har ønsket. To eksempel har vært Marc Cucurella og Mykhailo Mudryk – signert for 135 millioner euro totalt, ifølge nettsiden Transfermarkt.

Ingen av dem har spilt seg frem til fast plass i startelleveren.

Rekrutteringen har virket kaotisk og sporadisk. Og den har gjort Potters jobb vanskelig. Når alle er nye, finnes det ingen kontinuitet eller kultur man kan falle tilbake på. Flere av signeringene har aldri før spilt i England. På banen har de ofte sett ut som de knapt kjenner hverandre – kanskje gjør de heller ikke det.

Når også treneren og staben og direktørene og eierne er nye, er det mange brikker som skal på plass samtidig. Alt skal skje under et konstant jag etter å havne blant de fire beste, som gir billett til den lukrative Mesterligaen.

Og ansvaret har så klart tilhørt Potter.

FEILET: Potter har nærmest hatt en umulig oppgave i sine syv måneder som hovedtrener. Foto: GLYN KIRK / AFP

I januar ga Potter et sitat som så ut til å oppsummere problemet til Chelsea.

– Om du er i en posisjon hvor for mange folk tar avgjørelser om rekruttering over en for kort periode, så er ikke det en oppskrift for suksess, sa han.

Potter hadde rett. Men det er han som har betalt prisen.

Stort nederlag

Dermed er det lett å ha sympati for Potter. Han hadde aldri karismaen som skal til for å lede en så stjernespekket stall. Han fikk aldri fansen helt med seg. Men han har også gått fra Brighton – kanskje den best organiserte klubben i Premier League – til en av de mest kaotiske.

For Chelseas eiere er dette et stort nederlag. Potter var deres mann; treneren som skulle lede et langsiktig prosjekt. De ga ham god tid, resultatene tatt i betraktning. Isolert sett er sparkingen helt grei.

Men den føyer seg inn i rekken av dårlige avgjørelser under Boehly. Chelsea har allerede hentet nok av spillere som ikke har tilført laget like mye som forventet. Selv ikke Abramovitsj sparket to trenere på én sesong. Det er nesten en prestasjon i seg selv å knuse rekorder for spillerkjøp, for så å ende opp på 11. plass.

Mye arbeid gjenstår før Chelsea har en balansert og samkjørt stall. Forrige uke siden skrev avisen The Times at de må selge spillere i sommer for å ikke bryte Premier Leagues finansielle regler. Rivalene vet dette, noe som setter Chelsea i en svak forhandlingsposisjon.

Dermed har Boehly nok å henge fingrene i. Den gode nyheten er at stallen har mange spennende spillere på lange kontrakter. Ambisjonene er enorme. Eierne skal være villige til å investere enda mer.

Slik sett er dette en drømmejobb for trenere der ute. Den er bare veldig vanskelig.

Og for Potter ble den umulig.