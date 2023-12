– Nordmennene er nokre av dei mest arrogante i verdscupsirkuset vårt, seier Moch i ARD-podkasten Wintersport.

Den tyske 23-åringen blir rekna som ein outsider til ein pallplass i Tour de Ski. Han vart nummer åtte for eit snautt år sidan og krona sesongen med VM-bronse på stafetten.

Då NRK snakkar med han etter den første etappen i Toblach, understrekar Moch at det ikkje er slemt meint.

– Eg har mykje respekt for nordmenn. Eg beundrar korleis dei jobbar og korleis dei køyrer konkurransane. Alle er rollemodellar for meg. Eg føler at det er litt vanskeleg å kommunisera med dei i visse situasjonar. Nokre gonger høyrest det litt arrogant ut, seier Moch til NRK.

– På kva måte er dei arrogante? Har du nokon vedkjende seg blant nordmennene?

– Nei, eg vil ikkje nemna namn, men av og til kjenner eg at dei ignorerer meg litt. Til dømes når eg vil takka i målområdet og sånt.

– Oi, det var tøffe ord

Trønderhåpet Jan Thomas Jenssen kjenner seg ikkje igjen i påstandane om norsk arroganse.

– Absolutt ikkje. Arrogant er ein ting eg ikkje er, så det lurer eg på kvar han har frå. Om det er me som har mest personar eller størst trailer og sånt er det ein tenkjar på. Så kan eg stemma at me som lag er i alle fall ikkje arrogante, seier Jenssen til NRK – og smiler:

– Nei, eg skal hugsa på at i morgon skal eg snakka med han etter i morgon.

Pål Golberg stussar også over utsegnene Moch kom med:

– Oi, det var tøffe ord. Det er ikkje noko hyggjeleg å høyra, seier Golberg lettare forfjamsa.

– Eg reknar meg ikkje som arrogant, men har ikkje så pratet med dei tyske gutane. Dei har heller ikkje prata med meg, men det er tydeleg at eg må ta opp tråden først.

KJENNER SEG IKKJE IGJEN: Pål Golberg. Foto: Terje Pedersen / NTB

Forsvarar nordmennene

Italienske Federico Pellegrino har frustrert nordmenn i ei årrekkje med kløkt og kvikkheit, men er ikkje samde i «arrogant»-stempelet. Han tek kollegaene i forsvar.

– Du veit at eg deltek ein del i sprintar. Sprintrenna er der det arrogante kan komma litt meir til syna. Eg synest dei alltid oppfører seg oppdragent. Me vil alltid gjera vårt beste og vinna, men me respekterer kvarandre i løypa og utanfor løypa. Av og til kan det henda at ein er borti kvarandre eller vera litt meir aggressiv, men det er ein del av sporten.

Moch har ikkje berre negative ting å seia om rivalane sine frå nord. Han er full av beundring for Johannes Høsflot Klæbo, som står over Tour de Ski med sjukdom, og korleis Noreg dominerer i skisporet. Han omtaler rivalane som ei overmakt.

Det tyske håpet kom seg ikkje vidare til utslagsrundane under sprinten laurdag. Den vart vunne av Lucas Chanavat, framfor Jules Chappaz og Ben Ogden.

