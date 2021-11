Den tomme stolen vekker oppsikt: – Åpenbart uvanlig

– Jeg har bare tenkt at han tenker mens han er på pauserommet. Det er åpenbart uvanlig, men jeg har ikke fundert noe mer over det.

Det sa Magnus Carlsen til verdenspressen etter det andre VM-partiet mot Jan Nepomnjasjtsjij i Dubai. Nordmannen har altså fått med seg det som har blitt en snakkis til nå i VM:

Nepomnjasjtsjijs mange turer til og fra pauserommet.

SJAKKPROFIL: Johan-Sebastian Christiansen. Foto: NRK

Under samtlige partier har russeren flere ganger gjort trekket sitt, reist seg opp og vandret bort til rommet som befinner seg bare noen få meter unna «akvariet» de sitter i.

– Psykologisk spill

I dette rommet kan spillerne slappe av, gå på toalettet eller spise mellom trekkene. De kan oppholde seg der så mye de vil i løpet av partiet.

– Han er en av de mest ekstreme på dette. Jeg sett ham i en del turneringer som jeg har spilt – han er veldig glad i å gå. Jeg tror ikke at han er så glad i å regne ved brettet, sier sjakkspiller Johan-Sebastian Christiansen til NRK.

– Vandrer han mer enn andre?

– Det er ikke mange som er like mye borte fra brettet som ham. «Nepo» er også veldig lenge borte når han først har gått. Når Carlsen gjør et trekk, kan «Nepo» bruke lang tid før han er tilbake igjen. Jeg vet ikke hva han gjør der, svarer Christiansen.

– Et dårlig tegn

Nepomnjasjtsjij har ikke selv kommentert hvorfor han er så mye på pauserommet, men Christiansen, som er ranket som nummer 282 i verden, tror det kan være snakk om et psykologisk spill.

– Det kan godt være at han prøver å psyke ut spillerne ved å la dem sitte der for seg selv, samtidig som han later som om han har full kontroll, sier Christiansen.

NRKs sjakkekspert Torstein Bae tror imidlertid det handler mer om usikkerhet og nervøsitet.

– Vi er ikke helt ukjent med at spillere går på pauserommet og tenker i sjakken, men det er som Magnus sa – det er uvanlig at han gjør det så mye. Det tyder ofte på at man er nervøs og ikke klarer å sitte ved brettet fordi man blir fryktelig rastløs, sier Bae og legger til:

– Det er et dårlig tegn for «Nepo».

Bae kritisk til «forsiktige» Nepomnjasjtsjij

Selv om Nepomnjasjtsjij står med like mange VM-poeng som Carlsen, har Bae tidvis vært litt skuffet over russerens prestasjoner. Bae reagerte spesielt under søndagens parti da «Nepo» valgte et forsiktig bondetrekk i stedet for å angripe.

– Jeg er overrasket. Dette trekket hans er et svakhetstegn – at han ikke griper sjansen til å gå på offensiven. Han er en offensiv spiller, og det gjør jo at man må spørre seg om han bevisst har valgt å være mer defensiv i denne matchen enn han har vært tidligere, sier Bae.

Russeren trenes av Vladimir Potkin, som også ledet sekundantteamet til tidligere VM-utfordrer Sergej Karjakin.

– Karjakin spilte jo også veldig forsiktig i VM-matchen. «Nepo» tenker nok helt klart at det er viktig å ikke tape, og at han kanskje har større sjanser jo færre partier det skal avgjøres på, sier Bae.

Mandag har spillerne en etterlengtet fridag. Dette er én av fem planlagte hviledager. Du ser tirsdagens VM-parti fra klokken 13.15 på NRK.