– Det var sinnssjukt. Og spesielt dei meldingane frå nordmenn, eg vart sjokkert over kva dei skreiv og korleis dei tenkte, fortel han til NRK.

Tyske Cramer jobba som russisk landslagstrenar i fleire år, og fekk i løpet av si tid som trenar oppleve suksess med utøvarar som Sergej Ustjugov og Aleksandr Bolsjunov.

Då Russland gjekk til angrep mot Ukraina, vart det umogleg for suksesstrenaren å halde fram i jobben han hadde hatt sidan 2015.

Trenaren fortel at han i denne tida byrja å få mange hatmeldingar, også frå Noreg, fordi han jobba for det russiske laget.

– Eg kjenner ikkje dei som sende meldingane, men dei visste kven eg var. Dei skreiv skikkelege drittmeldinger, som: «vi hatar deg fordi du jobbar for det russiske laget», og liknande.

– Eg vart verkeleg sjokkert over dette. Eg forstår det ikkje. Eg jobbar for sporten, ikkje for den russiske hæren eller Putin. Eg jobbar for utøvarane. I starten var det verkeleg vanskeleg å forstå det som skjedde, fortel han.

Cramer saman med ein av stjernene sine på det russiske laget, Sergej Ustjugov. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Eg var verkeleg sjokkert og trist

– Når fekk du desse meldingane?

– Berre i starten. Då det vart bestemt at eg var ferdig hos det russiske laget, stoppa det plutseleg opp. Men spesielt i starten var det verkeleg ufine meldingar. Eg kan ikkje vise dei til kona, seier trenaren.

Markus Cramer fortel også at han vart sjokkert over mottakinga det russiske laget fekk i Noreg og Holmenkollen i mars.

Då vart smørjetraileren til russarane, som stod parkert i Holmenkollen, tagga ned med ukrainske flagg og slagord.

Russarane valde til slutt å reise heim etter at Skiforbundet uttalte at dei ikkje ønskte russarar i verdscuprenn i Noreg.

– Eg var verkeleg sjokkert og trist over det som skjedde. Dei er utøvarar, ikkje soldatar. Og alt det som vart skrive i nyheitene. Det var eit stort sjokk då eg såg kva som hadde skjedd. Eg veit også at utøvarane fekk mange drittkommentarer. Det er ikkje noko vi treng i idretten, seier Cramer, som var i Tyskland då dette skjedde.

Atle Grønn er professor i russisk ved Universitetet i Oslo. Foto: Fredrik Hagen / NTB

– Alle fornuftige personar tek avstand

Atle Grønn er professor i russisk ved Universitetet i Oslo og kjent for mange som sjakkekspert. Han kjenner også forholda i Russland svært godt.

– Eg har også fått hatmeldingar på grunn av at eg kommenterer Russland. Det er dessverre ein del av den moderne internettkulturen. Det er ille, men eg tenkjer det er endå verre å vere ukrainar og bli angripe fysisk, seier Grønn.

Han meiner Cramer har eit spesielt ansvar som utlending i Russland å ta avstand frå krigen.

– Desse tinga med Russland er vanskelege, men ein person som Cramer har eit større ansvar, og ein bør forlange meir av han. Han kom utanfrå som tyskar, og viss han ikkje kan stå for sine meiningar, så bør han ikkje ta jobben og dra til Russland. Ein må kunne stille krav til han.

– Det er meir komplisert med kva vi kan krevje av russiske idrettsutøvarar, kunstnarar og slike personar. Det er ein vanskelegare tematikk. Men med Cramer og meg sjølv, som har eit profesjonelt virke knytt til Russland, så meiner eg at vi har ei plikt til å seie frå i ein situasjon der Russland går til krig mot eit naboland, seier Grønn.

Skipresident i Russland, Jelena Välbe saman med Markus Cramer. Foto: Lise Åserud / NTB

– Må få konkurrere

Markus Cramer seier på si side at han er oppgitt over at russiske langrennsutøvarar no er utestengde frå internasjonale konkurransar på grunn av krigen i Ukraina.

– Mi meining er at dei må få konkurrere. Sport og politikk må vere separert, men som ein har sett mange, mange gonger tidlegare, det fungerer ikkje slik. Det er også vanskeleg å forstå at i andre idrettar, som tennis, kan ein delta, medan ein ikkje kan det i andre idrettar, seier han, og legg til:

– Eg er også imot krigen i Ukraina. Men utøvarane i Russland er ikkje involverte i krigen. Eg håpar at dei får delta i vinter, for utan russiske utøvarar, blir det eit «one nation show». Det er ikkje bra for idretten, seier Cramer.