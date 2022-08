Den qatarske kalenderen

Det er enkelt og greit galskap.

Vi står foran en sesong hvor de store ligaene i Europa skal settes på pause i seks uker for VM i Qatar. I flere år har topptrenere advart at stjernene spiller for mange kamper.

Nå skal den fulle koppen fylles opp litt til.

La det være klart: Kampprogrammet betyr null og niks sammenlignet med den virkelige prisen på VM, som måles i liv og blod. Men blant de uviktige tingene står den fysiske og mentale belastningen høyt.

Noen av konsekvensene vil merkes utover sesongen. Andre er her allerede.

Ingen tid til trening

Spesielt i Premier League vil flere topplag ta fatt på sesongen uten å være helt klare. Den første runden er flyttet frem én uke for å gi mer plass til VM, noe som har gitt trenerne mindre tid til å forberede lagene.

Liverpool skal spille en treningskamp bak lukkede dører én dag etter sin første ligakamp mot Fulham lørdag.

– Vi må forlenge sesongoppkjøringen inn i selve sesongen, sier trener Jürgen Klopp.

UTFORDRER SESONGOPPKJØRINGEN: Klopp får litt av en kabal som skal gå opp med planleggingen av forberedelsene til sesongstart. Foto: ANDREW BOYERS / Reuters

Hvorfor ikke ta treningen senere? Fordi om få uker spiller de kamp hver tredje dag, og all ekstra tid går til hvile.

Topplagene vil merke kjøret mest, fordi de spiller i europeiske turneringer og kommer ofte langt i de hjemlige cupene. Det hadde hjulpet om alle spillerne var på plass, men heller ikke det er tilfellet.

Bud i øst og vest

Heldigvis har Premier League gått over til fem innbyttere per kamp. Nå må trenerne sørge for at de faktisk har fem gode spillere å sette inn.

Mange av de store er nemlig travle med å hente nye navn før fristen løper ut 1. september. De vet at de neste 10 månedene vil teste stallens bredde mer enn noen gang.

Dette forklarer noen av signeringene. Manchester United har hentet Christian Eriksen, selv om de har Bruno Fernandes. Liverpool har kjøpt Darwin Núñez, selv om de har Roberto Firmino, og stiller nå med fem råsterke angripere.

Men igjen er ikke alle klare. Chelsea legger inn bud i øst og vest i håp om å hente flere forsvarere og en spiss. Tottenham leiter etter en ny høyre vingback, og United vet fortsatt ikke hva de skal gjøre med Cristiano Ronaldo.

Selv City, som så ofte ligger et steg foran, jakter en venstreback.

Denne karusellene vil fortsette ut august. Men hva så med spillernes helse?

Sjonglører i et sirkus

Dette er den største bekymringen. I flere år har trenere som Klopp og Pep Guardiola advart om at spillerne brytes ned av det høye antallet kamper.

Ingen har gjort noe for å fikse problemet. Faktisk går ting i motsatt retning.

EM ble utvidet i 2016. To år senere fikk vi Nasjonsligaen. I fjor kom Serieligaen. Nå er planen at Mesterligaen skal få flere kamper fra og med 2024. To år senere blir også VM større.

Flere kamper betyr mer penger via sponsorer og TV. Det er en god ting for presidenter, direktører og finansmenn som sitter på kontorer i dresser. De som faktisk vet hva spillerne må gjennom, blir ignorert.

PENGER I LOMMA: FIFA-president Gianni Infanito og emiren av Qatar vil nyte godt av de ekstra spilleminuttene under årets VM. Foto: Darko Bandic / AP

I 2016 sa Mauricio Pochettino at spillerne hadde nådd bristepunktet. Han syntes det var utrolig at de ikke fikk bestemme noe selv.

– Vi er nødt til å være sjonglører i et sirkus, sa han.

Siden har det bare blitt verre. Og nå kommer VM i Qatar.

Åtte dager fri

Turneringen ble flyttet fra sommer til vinter i 2015, da FIFA innså at det faktisk ikke er mulig å spille fotball i opp mot 50 varmegrader. Så fikk det bare være at det egentlig ikke er plass til et VM midt i sesongen.

Ser man på datoene, forstår man hvor sprøtt dette er.

De store ligaene i Europa skal rulle videre frem til 13. november, noe som gir spillerne én uke før VM starter. Før EM i fjor var pausen på tre uker.

Men det verste kommer etter VM. Stort sett får spillerne minst tre uker fri etter en slik turnering. Finalen går imidlertid 18. desember, og med unntak av tysk Bundesliga er alle de store ligaene i gang igjen i starten av januar.

Premier League? Den kjører på allerede 26. desember på Boxing Day.

Det betyr at en spiller i en engelsk klubb som når finalen, får åtte dager fri etter VM.

Og da er sirkuset så vidt i gang. Boxing Day innleder det tradisjonsrike juleprogrammet, hvor tre fulle runder er satt opp frem til 2. januar. Tre runder på åtte dager. Etter seks uker i ørkenen.

Smerte og trøtthet

Hva vil skje med spillerne? Sannsynligvis en forverring av det normale. Jula er en garantist for skader og kaotisk fotball. Brede Hangeland, som spilte en årrekke i Premier League, har kalt det «et eksperiment i håndtering av smerte og trøtthet».

Når jula er over, fortsetter sesongen frem til slutten av mai. Selv de som slås ut tidlig av VM, vil kjenne kjøret, for selv om Premier League slutter én uke senere, skal flere runder presses inn i midtukene.

Regnestykket er enkelt: Ligasesongen er utvidet med to uker for å få plass til seks uker. Det sier seg selv at det blir trangt.

Og så kommer toppen av kransekaka: Sluttspillet i Nasjonsligaen 14-18. juni.

FRYKTER BELASTNINGEN: Lite tid til hvile og høy belastning over lange perioder er selve oppskriften på skader, noe som kan skape kaos for klubbene. Foto: CARL RECINE / Reuters

Noen av stjernene kan lett spille over 70 kamper i løpet av sesongen. Da EM var ferdig i fjor sommer, hadde Bruno Fernandes spilt 72 kamper. Med VM på vinteren vil denne belastningen klemmes inn i en enda kortere periode.

Så trenerne vil måtte regne med å få spillere skadet. De har også et annet problem.

Hva med de som ikke skal til VM?

Stjernene som får ferie

Aldri har lag fått seks ukers pause midt i sesongen. De fleste store blir ribbet for spillere, men noen navn blir igjen, som Erling Haaland og Mohamed Salah.

Hva skal de gjøre? Trene alene? Spille treningskamper uten noen av lagkameratene?

Citys daglige leder, Ferran Soriano, fortalte nylig i podkasten Dr. Football at han hadde foretatt alt av analyser og kalkulasjoner, men at realiteten var enkel.

– Ingen i bransjen vet hvordan de skal håndtere dette, sa Soriano.

Det oppsummerer denne merkelige sesongen. Ingenting er logisk, mye er usikkert, og risikoen for spillerne er større enn noen gang.

Alt for å tvinge gjennom et sjelløst VM som aldri burde vært spilt.