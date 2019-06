Den norske superduoen kan skrive historie: – Helt hinsides

– Sykt. Det visste vi ikke. Dette har vært våre forbilder fra vi var små.

Slik reagerer Mol og Sørum når NRK legger frem statistikken som viser seg å være like overraskende for dem som den er imponerende for tidligere sandvolleyballproff Vegard Høidalen som tok EM gull i 1997.

– Dette kan ende opp med at de blir historiens beste sandvolleyballspillere. Det er ganske spesielt fra lille Norge i en sport som sandvolleyball, sier Høidalen.

– Helt hinsides statistikk

15 juli 2018 i sveitsiske Gstaad, ble starten på det som kan bli en historisk statistikk. Da vant Mol og Sørum sin aller første femstjernersturnering, som er den ypperste klassen i sandvolleyball.

Under et år senere har den norske duoen vunnet syv av ni store internasjonale turneringer, inkludert seieren i EM. Nylig vant de to turneringer på en uke, i Brasil og i Kina.

– Dette er helt hinsides, sier Høidalen, og legger til:

MEKTIG IMPONERT: Vegard Høidalen (t.v.). Foto: Alf Ove Hansen / NTB scanpix

– Dette er en seiersrekke som er unik i historisk sammenheng i internasjonale turneringer. Da må vi begynne å se på om noen har gjort det så sterkt noensinne, og da snakker jeg ikke om norske lag, da snakker jeg totalt i verdenshistorien for sandvolleyball.

Torsdag ble Mol Sørum puljevinnere i firestjernersturneringen i tsjekkiske Ostrava, og ligger godt an til å ta nok en seier denne sesongen.

– Sykt å bli sammenlignet med våre forbilder

Kun fire sandvolleyball-lag har en bedre statistikk enn den norske duoen. Og nå er Mol og Sørum allerede oppe og snuser på to av verdens beste spillere gjennom tidene - Emanuel Rego og José Geraldo Loiola fra sandvolleyballnasjonen Brasil.

LEGENDER: Loiola til høyre i bildet tok gull i VM i 1999 i Marseille med lagkamerat Emanuel Rego. Foto: TONY FEDER / AP

Fra 2.august 1998 til 15.august 1999 vant brasilianerne 11 av 16 turneringer.

Mol og Sørum har såvidt begynt sesongen og er dermed allerede på god vei til å bli historiske - og det i en alder av 21 og 23 år.

– Oi shit, det er jo helt vilt, sier en overrasket Mol.

– Å bli sammenlignet med en legende som Loiola er veldig kult. Og med tanke på vår alder skal jo ikke det være mulig. Det viser jo at det er mulig å komme fra Norge og spille sandvolleyball.

– Sykt. Dette har vært våre forbilder fra vi var små, legger Sørum til.

Høidalen spilte mot de legendariske brasilianerne som er regnet som historiens beste spillere. Og han understreker at det er stor forskjell på den brasilianske og norske duoen.

– Fortsatt guttunger

– Da Emanuel og Loiola slo seg sammen, var de etablerte og erfarne. Det er jo absolutt ikke Anders og Christian, de er fortsatt guttunger, så dette er vanvittig, sier Høidalen.

Høidalen ramser opp flere sandvolleyball-legender fra 80- og 90-tallet med historiske seiersrekker. Blant annet amerikanske Karch Kiraly som i følge han selv er volleyballens Michael Jordan.

Fra 1992 til 1994 noterte han og lagkamerat Kent Steffens 50 seire på 64 turneringer, og hadde på et tidspunkt 13 seirer på rad.

Men Høidalen understreker at på den tiden var de beste spredt på forskjellige turneringer - WT (World Tour) og AVP (Den amerikanske proffligaen). I løpet av 1998 gikk WT forbi AVP ettersom alle måtte spille i WT for å kvalifisere seg til OL, og fordi AVP fikk økonomiske problemer.

– Loiola var på det tidspunktet den beste i Den amerikanske proffligaen, og Emanuel var den beste i World Tour, forteller Høidalen.

TIDENES BESTE: Emanuel Rego (til venstre) tok OL-gull i Athen i 2004, her avbildet sammen med lagkamerat Ricardo Santos i 2004. Foto: Dave Martin / AP

Duoen fra Brasil ble verdensmestere i Marseille i 1999. Emanuel tok også OL gull i 2004.

– Hvordan vil du evaluere nivået fra den gangen og nå?

– Det er umulig å si. Uansett er det bare å ta av seg hatten for de norske gutta, sier Høidalen.

Historisk ranking

Tirsdag ble deltagerlisten for VM offentliggjort. Der topper Mol og Sørum rankingen med over 1000 poeng, og er favoritter til å vinne gullet i Hamburg 7. juli.

Det er første gang et europeisk lag er ranket som nr. 1 inn til et VM i sandvolleyball, og nordmennene merker trykket.

FORBILDER: En av verdens beste spillere, brasilianske Loiola har vært forbildet til Sørum og Mol. Foto: Emil Sollie / RedBull

– I Brasil gikk vi rundt som superstjerner hele uka. Vi blir stående lenge med autografer og bilder etter kampene så det er spesielt å oppleve sporten fra den siden der, sier Sørum.

Selv mener duoen at suksessfaktoren hittil er et avslappet forhold til prestasjoner.

– Vi føler ikke at vi har noe press på oss, i og med at jeg har kommet rett fra et skadeopphold. Også de mentale forberedelsene vi har gjort – det å se på seg selv som en utfordrer og ikke en favoritt har vært viktig, sier Mol.

Vinneren av VM er direkte kvalifisert til OL neste år.

Lørdag klokka 14.10 spiller Mol og Sørum åttedelsfinale i World tour-turneringen i tsjekkiske Ostrava. Motstander er den canadiske duoen Sam Pedlow og Sam Schachter.