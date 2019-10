Den norske alpinsensasjonen trassar legenes råd

– Eg har full dialog med kirurgen min. Han seier det er opp til meg og eg har valt å halde fram med å køyre på ski, seier Tviberg til NRK.

I sesongopninga i verdscupen fekk dei norske damene ein sensasjonell start. Tviberg som låg på 26.-plass etter den første omgangen, køyrde seg opp 20 plassar til ein sterk 6.-plass. Ho fekk også den raskast tida i den andre omgangen.

Men vegen dit har vore lang.

To korsbandskadar i kvart kne, skade på menisk og leddband har gjort at 25-åringen i år har måtte satse meir på slalåm og storslalåm enn fartsdisiplinane.

SKADA: Her blir Maria Tviberg frakta vekk i helikopter etter å ha skada seg under damene si utfortrening i Lake Louise i 2017. Foto: Sergei Belski / Reuters

– Det er ikkje alle som rår meg til det. Men det er noko eg har lyst til. Det er eg som har tatt det valet hundre prosent sjølv, men så er det også siste mogelegheit for min del. Skada eg meg i knea igjen, så har eg ikkje mykje å stille opp med.

Handlar også om motivasjon

Kirurg og tidlegare landslagslege i alpint, Arne Kristian Aune, er mellom dei som har støtta ho i den avgjersla. Han meiner at for ein idrettsutøvar handlar det ikkje berre om medisinske råd, men også om motivasjon.

MOTIVASJON: Kirurg Arne Kristian Aune er imponert over at Tviberg har klart å reise seg att etter dei mange skadane. Foto: Sønstrøed Fotografene

– Om målet er å spele i sjuandedivisjon i fotball, så er det kanskje ikkje så lurt å halde fram. Men om du har eit litt meir hårete mål i livet, så veg det litt tyngre på vektskåla, enn at du kan få plager seinare i livet.

Og Tviberg vedgår at samtalene med den tidlegare landslagslegen har vore viktige for det valet ho har tatt.

– Han har betydd ekstremt mykje for meg. Han sa ja når alle andre sa nei. Eg hadde ikkje vore her eg er i dag om det ikkje hadde vore for han.

Plager seinare i livet

I valet om å halde fram med karrieren, så har også 25-åringen frå Åsane utanfor Bergen også vurdert sjansane for at det kan gi ho plager seinare i livet.

– Per dags dato så har eg valt å stå på ski, for det er det eg synst er gøy. Andre problem tek vi når den tid kjem. Men eg føler meg trygg på mi avgjersle.

Og det er også noko som har vore viktig for Aune i samtalane han har hatt med alpinisten.

– Alle idrettsutøvarar med slike skader vil ha ein stor risiko for følgetilstand vidare i livet. Det har vi jo både erfart og studiar på.

Difor varma den gode verdscupopninga til Tviberg ekstra godt også for han som fleire gonger har lappa ho saman att.

– Ho har hatt det så tung. Fantastisk innsats. Veldig moro å sjå, seier kirurgen.