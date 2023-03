Den lille formduppen

Selv ikke Supermann er Supermann hele tiden. Før VM spilte Erling Braut Haaland som en helt. Jærbuen banket inn 18 mål på 13 kamper i Premier League.

Den gjeve rekorden til Mohamed Salah – 32 mål på en sesong med 38 ligakamper – virket å være ille ute. Spørsmålet var hvor mange Haaland ville ende opp med: 35? 40? 50?

Men de siste ukene har formkurven duppet. To uker før Norge begynner EM-kvaliken borte mot Spania, står Haaland med to mål på åtte kamper i alle turneringer. Dette er OK for de fleste spisser. Det er høyst uvanlig for ham.

Som oftest handler det om mer enn én årsak. Her er seks grunner.

1) Han får dårligere sjanser

Haaland er spesielt rå på to ting: Han kommer seg ofte til store sjanser, og han avslutter dem bedre enn de fleste. Han tar løp ingen følger, rykker seg fri før forsvaret leser det, og ruver i lufta når ballen svinges inn i feltet.

For å måle kvaliteten på sjanser bruker analytikere «forventede mål», en formel som regner ut hvor stor sjansen er for at en avslutning går inn. En veldig god spiss kommer seg til sjanser som er verdt rundt 0,50 forventede mål per 90 minutter. Så hva med Haaland?

Før VM lå han på 1,03 i Premier League og Mesterligaen, ifølge tall fra nettsiden FBref. Det er helt ekstremt.

Siden han er så effektiv foran mål, scoret han enda oftere: 1,61 per 90 minutter.

HØSTFORM: Haaland kunne juble mange ganger i fjor høst. Her fra en kamp mot Brighton i oktober. Foto: OLI SCARFF / AFP

Men over syv av de siste åtte kampene har det forventede snittet dalt til 0,38 (FBref har ikke tall for FA Cup-kampen mot Arsenal). De store sjansene har altså forduftet.

2) Han bommer oftere

I tillegg har ikke Haaland tatt like godt vare på sjansene som han pleier. De siste åtte kampene har han scoret 0,32 mål per 90 minutter, som er litt lavere enn forventet.

Igjen er dette unormalt for en av verdens skarpeste avsluttere. Haaland har ligget høyt over slike «forventede» snitt helt siden han dro til Dortmund midt i 2019/20-sesongen. Da han bommet på en diger dobbeltsjanse borte mot Nottingham Forest for tre uker siden, virket han like sjokkert som alle andre.

BOM: Haaland og lagkameraten Ilkay Gündogan fortviler etter en bom på en stor sjanse mot Nottingham Forest. Foto: Rui Vieira / AP

3) Færre «lette» kamper

Det er en klisjé i Premier League at det «ikke finnes enkle kamper». Før VM gjaldt ikke dette for Haaland. Han scoret hat trick mot Forest, Crystal Palace og Manchester United. Etter VM har det skjedd én gang, mot Wolves.

Disse fire kampene har noe til felles: De har vært foran egne fans. City er ligaens beste hjemmelag, og Haaland har scoret 18 av sine 27 ligamål i Manchester. Dette har noe å si når man skal forklare hvor alle målene har blitt av.

De siste åtte kampene har Haaland spilt tre kamper på eget gress. Disse har vært mot Arsenal, som leder ligaen; Newcastle, som har ligaens best forsvar; og Aston Villa, i en kamp hvor Haaland bare spilte én omgang.

Borte har City møtt Arsenal igjen, pluss Tottenham og Leipzig, som er på fjerdeplass i tysk Bundesliga. Spesielt mot Tottenham var Haaland stille: For første gang i en Premier League-kamp kom han ikke til en eneste avslutning.

I tillegg har de spilt borte mot Forest og Bournemouth. Haaland scoret mot Bournemouth og burde scoret mot Forest.

Kritikere kan si at han bør levere mer utenfor Manchester. Men om han har slitt, så er det samme sant om hans viktigste lagkamerat.

4) En forvillet De Bruyne

Haaland er ikke typen som kjører slalåm gjennom forsvaret selv. Han trenger pasninger og innlegg – og den fremste servitøren er Kevin De Bruyne.

Den geniale playmakeren har lagt opp til seks av Haalands ligamål. Ingen spiller har satt opp flere mål for en annen i Premier League denne sesongen. Men etter VM har ikke belgieren vært seg selv. Han står med to mål og fem målgivende på 14 kamper, som er langt unna hans høye standard.

INN OG UT: Kevin De Bruyne har tilbrakt en del tid på benken i de siste kampene. Foto: Dave Thompson / AP

Faktisk har trener Pep Guardiola benket ham i tre av de siste 10 kampene, en uvanlig tilværelse for en stjerne som pleier å spille alt. I to av de tre kampene kom De Bruyne aldri inn. Mot Newcastle forrige helg ble han byttet ut etter 64 minutter.

Dette har påvirket Haaland, for ingen slår pasninger med samme fart og presisjon som De Bruyne. Selv etter VM har tre av hans fem målgivende vært for Haaland.

Med begge to i toppform ville det vært mer.

5) Mer tålmodig angrepsspill

Av og til sier Guardiola at han vil ha mer kontroll i kampene. City angriper over flere trekk med mange korte pasninger. De ønsker ikke «Hawaii-fotball» hvor ballen flyr frem og tilbake.

Siden nyttår har Guardiola gitt mye spilletid til vingene Jack Grealish og Riyad Mahrez. De to liker å få ballen i beina og er flinke til å roe ned tempoet. Offeret har vært Phil Foden, som er mer direkte og som slår litt flere feilpasninger.

Denne trenden har blitt analysert godt av Sam Lee fra nettsiden The Athletic. Han peker ofte på et sitat fra Guardiola i august, da City hadde spilt 3–3 borte mot Newcastle.

I den kampen syntes Guardiola at tempoet var for høyt.

– Vi burde bruke mer tid på den offensive tredjedelen og slå flere pasninger når vi er der. Men det er vanskelig fordi Erling går på løp, og Phil er aggressiv nok til å gjøre det samme. Når Jack, Riyad eller Bernardo (Silva) spiller, er de mer rolige og hjelper oss med å være samlet. Når vi mister ballen, er vi der, og motstanderne kan ikke løpe mot oss, sa Guardiola, ifølge The Athletic.

TEMPO: Pep Guardiola i samtale med Haaland. Treneren er opptatt av at laget må bruke tid med ballen. Foto: OLI SCARFF / AFP

Altså hjelper alle de korte pasningene City med å samle seg rundt ballen. Når de mister den, står de klare til å vinne den kjapt tilbake. Men om det er stor strekk i laget, blir det umulig å gå i presset samlet. Dette kan skje om for mange går på løp samtidig.

De siste månedene har Guardiola ønsket å roe ned angrepsspillet, og Foden har ofte vært ute av startelleveren. Dette kan gi Haaland mindre rom, siden det lave tempoet gir lag tid til å falle av og organisere seg. I tre av de fire kampene hvor han har scoret hat trick, har Foden startet.

Mer nylig har imidlertid Foden startet tre ligakamper på rad. Det er lovende for Haaland.

6) Han er laget av kjøtt og blod

Det er nesten umulig for en spiller på øverste nivå å opprettholde den formen Haaland viste før VM. Det er en grunn til at Salahs rekord er 32 mål – at noen plutselig skal score 50, er litt vel drøyt.

At Haalands form har duppet, er mer normalt enn om det ikke skulle skjedd. De siste åtte kampene har bidratt til å jevne ut tallene til et normalt nivå. Det vil si: Unormalt for andre. Han har fortsatt 27 mål på 25 kamper i Premier League.

Holder han snittet oppe uten å bli benket eller skadet, vil han havne på rundt 40.

Derfor er nok ikke Guardiola så veldig bekymret. Ingen er på topp hele tiden. Alt Haaland har vist til nå i karrieren, antyder at denne duppen ikke vil vare lenge.