Den lengste strafferunden

Dyre biler, luksusklokker, russiske prostituerte og eksklusive jaktturer gir umiddelbart assosiasjoner til mer kjente gangsterstrøk enn Vestfossen.

Men det er fra gården i det lille tettstedet i det som snart blir kjent som Buskerud at Anders Besseberg styrte internasjonal skiskyting i mer enn 25 år, til han måtte trekke seg i 2018.

Siden har han ventet – i likhet med resten av den populære vintersporten – på den endelige tiltalen fra Økokrim.

Fem år og fem dager etter hans avgang foreligger den. Og vi må tilføye – endelig.

For saken mot Anders Besseberg er ikke bare avsløringen av en mann som kanskje burde visst bedre. Det er også avkledningen av en sport og en organisasjon preget av en åpenbar og giftig ukultur.

Det er en ukultur hvor den tidligere presidenten står tiltalt for å ha sagt ja til altfor mange fristelser – men der også altfor mange må ha sett en annen vei i stedet for å reagere slik man bør.

Derfor er det på høy tid for hele sporten å komme seg videre. Og for den fallerte president å få sin dom over sitt utvidede presidentiale virke.

Den moderne skiskytingens far

Anders Besseberg var på veldig mange måter en stor suksess gjennom sin nesten 26-årige periode som president i det internasjonale skiskytterforbundet (IBU).

Dette kan paradoksalt nok ha bidratt til at Besseberg – og garantert flere med ham – kan ha opptrådt på en måte som definitivt ikke er en president verdig.

SJEF: Besseberg ledet skiskyttersporten i en årrekke. Foto: Heiko Junge / NTB

Anders Besseberg ble president for en sport uten appell utenfor en begrenset krets romantikere. Skiskytingen var utdatert uten noen gang å ha vært datert. En slags halvmilitær etterlevning, som overhodet ikke hadde kraften til å fascinere verdens viktigste mennesker i slike sammenhenger- TV-seerne.

Men Besseberg fikk med seg progressive krefter i sporten og gjennomførte store endringer. Sporten ble på alle måter mer finkalibret. Man gikk tidlig over til å kun ha en stilart og ikke minst ble konkurransekonsepter som skapte umiddelbar og lettfattelig spenning, som jaktstart og fellesstart, dyrket.

Skiskytingen ble rett og slett TV-vennlig. Som også gjorde den stadig mer populær, særlig i Europa, og gjennom det også stadig mer kommersielt attraktiv.

InFront-paradokset

Likevel fremsto den åpenbare pragmatiker Anders Besseberg veldig prinsippfast når det gjaldt lukrative TV-avtaler. I motsetning til andre vintersporter, fastholdt Besseberg at sporten skulle ut til et størst mulig publikum, og at den derfor måtte vises på allmennkringkastere, gjennom den europeiske fjernsynsunion, EBU.

Slik har skiskytingen vokst enormt gjennom hans periode som president.

Slik fremstår særlig én del av tiltalen fra Økokrim som et paradoks, nemlig leasingen av en stor BMW gjennom en årrekke.

Dette skal nemlig ha blitt betalt av medieselskapet Infront, med base på Malta. Infront hadde en samarbeidsavtale med IBU, men hadde ikke fått kontrollen over det aller mest attraktive produktet, nemlig TV-rettighetene.

Hva medieselskapet ønsket å få ut av å finansiere en bilavtale Økokrim har verdsatt til 850.000 kroner, er av temaene man trenger å få belyst nærmere i den kommende rettssaken.

TV-AVTALER: Besseberg fremforhandlet lukrative avtaler for skiskytingen. Foto: Calle Törnstrøm / NTB

En bjørnetjeneste

Der slipper Besseberg å bli konfrontert med de opprinnelige beskyldningene om å ha bidratt til å skjule russisk doping.

Men det Økokrim vil tegne et bilde av, er en mann som åpenbart mistet gangsynet – og utnyttet presidentlivets privilegier og fristelser langt utover hva som var lovlig – eller for den del anstendig.

Det hele fremstår enda vanskeligere å forsvare i dag, når mye av det han er tiltalt for enten skjedde i Russland eller var dyre gaver fra samme nasjon.

Den russiske bjørn er nødvendigvis ikke en venn man vil assosieres med når man kjemper for sin ære og troverdighet i en rettssak akkurat nå.

Mens Besseberg etter tiltalen mottok klokker i gave til verdier opp mot 200 000 kroner, har én effekt av avsløringene vært at IBU, under den svenske etterfølgeren, Olle Dahlin, allerede innført en rekke regler for å begrense mulighetene for å bli fristet av utenomsportslige attraksjoner.

Honoraret til presidenten er firedoblet- mens ingen gaver lenger bør overstige 70 euro i verdi.

Kampen for ettermælet

Anders fra Vestfossen er fortsatt stille og har ikke sagt noe om saken siden han gikk av som IBU-president. Det pågår også en parallell etterforskning i regi IBU, som også ventes å bli konkludert i løpet av 2023 – det store året for tiltaler mot tidligere presidenter.

Men inntil en fellende dom foreligger, skal Besseberg anses som like uskyldig som nevnte Ole Brumm når det gjelder å skulle ha sagt «Ja takk, begge deler»

En dom vil sannsynligvis neppe innebære noen lang ubetinget fengselsstraff for en mann på 77 år, som i tillegg har ventet hele fem år på tiltalen.

Besseberg kjemper kanskje mest av alt for sitt ettermæle. Og den kampen vinnes ikke nødvendigvis i en rettssal.

For det skal veldig mye til for å endre inntrykket av Anders Besseberg fra Vestfossen som den sentrale mann i en mannskultur som bedriver mannlig ukultur.

Og slikt er det ikke plass til i idretten – heller ikke i 2023.