Den finske stjernen føler hun hetses for alderen

Hun har vært på pallen hele 84 ganger i verdenscupen, men for første gang siden i 2013 endte VM uten medalje. Hun var så skuffet at hun forlot intervjuet med finske Yle i tårer, og gikk rett igjennom pressesonen uten å svare på spørsmål.

Etter bare å ha blitt nummer 32 på sprinten i Holmenkollen, erkjenner fjorårets verdenscupvinner at hun ikke vet hva som skjer videre.

– Siden det kom en ny verdenscup så raskt, har jeg ikke tenkt på VM ennå. Jeg vet ikke med neste sesong. Det har vært en veldig tøff sesong, hvor jeg har slitt mye, så må jeg om jeg fortsatt har motivasjon, sier Kaisa Mäkäräinen til NRK, etter å ha blitt nummer 32 på sprinten i Holmenkollen.

– Det er forståelig at hun teller på knappene etter så mange år i toppen og når sesongen har utartet seg slik den har i år, mener NRK-ekspert Liv Grete Skjelbreid.

STOR: Kaisa Mäkäräinen vant verdenscupen sammenlagt og fellesstart-cupen forrige sesong. Foto: Sergei Grits / AP

For det har vært en annerledes sesong for den finske skiskytterstjernen i år. Til tross for sykdom og svake testresultater på sommeren og høsten, stakk hun av med tre verdenscupseire før jul. Men så ble resultatene plutselig veldig ustabile. Hun trøblet både på standplass og i sporet.

Får stygge kommentarer

Da begynte også det hun omtaler som netthets.

– Jeg får så mange stygge kommentarer med spørsmål om hvorfor jeg ikke bare ga meg i fjor, da jeg var god. «Nå suger resultatene dine», skriver folk, forteller Mäkäräinen, som den siste måneden har holdt seg unna finske medier.

Med sine 36 år er hun den eldste kvinnen i skiskyttersirkuset.

– Jeg føler jeg liker jobben min fortsatt, og jeg gjør det ganske bra. Og uansett så er det jo mitt liv. Man kan ikke dømmes for om man fortsetter lenge eller velger å gi seg tidlig, påpeker hun – når NRK gjør et lengre intervju før VM.

Hun føler seg dessuten ikke gammel.

– Når du har levd det samme livet siden jeg begynte i verdenscupen i 2005, så glemmer man lett hvor gammel man er. Man er sammen med dem som er 10 år yngre, men du lever på samme måte som dem, og da ser man det ikke like godt om man er utenfor, sier Mäkäräinen.

TRØBBEL Kaisa Mäkäräinens plasseringer i VM-konkurransene har vært nummer 10, 12, 17, 45 og 23. Foto: TT NEWS AGENCY / REUTERS

Vurderte å gi seg

I fjor vår vurderte Mäkäräinen for første gang å gi seg.

– Det var så mange endringer i laget vårt i vår, bare fysioterapeuten er den samme. I skiskyting trenger du også et sterkt lag rundt deg. Jeg visste alt ville endre seg, og måtte se om det var sterkt nok og kunne støtte meg. Jeg var ganske klar for å tre til siden, innrømmer Mäkäräinen.

Hun understreker at det ikke var noen konflikt, og at hun fortsatt hadde masse motivasjon. Blant dem som ga seg, var samboeren hennes Jarkko Siltakorven – som var smører. Det er hun derimot også glad for.

– Han reddet forholdet. Nå er det bedre når jeg kommer hjem og ikke sett ham på noen uker. Før så vi hverandre hver dag i tre uker, og da hadde vi ikke så mye å snakke om da vi kom hjem, sier Mäkäräinen og flirer.