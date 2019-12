Den «umenneskelige» hukommelsen gir Carlsen enorme fordeler

I en video nylig publisert av ChessBase India, viser Carlsen sin utrolige hukommelse. Reporteren har tatt med seg ni bilder av Vishy Anands partier.

Anand har spilt flere tusen partier, men likevel prikket Carlsen inn Anands motstander, årstall, turnering og neste trekk i åtte av ni tilfeller - uten mye tenketid.

– Det er utrolig. Han har sikkert lagret titusenvis av partier i hodet. Han kan komme inn i hvilken som helst stilling og si hva som er det beste trekket, sier Torstein Bae.

Carlsen: – Skulle bare mangle

– Jeg har forberedt meg så mange ganger mot Anand, og det var kjente partier. Det var ikke særlig vanskelig. Det skulle bare mangle når det er snakk om en av de største spillerne noen sinne, sier Magnus Carlsen.

– Har du «lagret» mange partier på denne måten?

– Det er ikke sånn at jeg lagrer hele partiene, men jeg har lagret noen mønstere som er relevante, sier Carlsen.

GRIMASE: Etter partiet mot Hrant Melkumjan satt Carlsen et par minutter og analyserte partiet. Denne grimasen kom fram da han kom å et trekk i dialog med motstanderen. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

Pappa Henrik Carlsen mener dette er noe alle spillere på toppnivå evner, men erkjenner også at sønnens hukommelse er eksepsjonell.

– Jeg kan trekke fram en historie fra Gausdal, Magnus var ikke mer enn ti år gammel. En mesterspiller sto og snakket om et parti han hadde spilt for mange år siden. Så kom Magnus bort og fortalte om hva som hadde skjedd i det partiet, han hadde studert hva mesterspilleren hadde gjort, forteller Henrik.

Det betyr at Carlsen kjenner til nesten samtlige av motstandernes partier når han møter spillere på toppnivå. Han kjenner utviklingen, de beste trekkene, tabbene og de sentrale mønstrene i spillet.

– Han har en eksepsjonelt god hukommelse, sier Bae.

Så på partier fra 4.-divisjon

Atle Grønn lar seg imponere av Carlsens hukommelse, og hvordan han enkelt plukker ut Anands partier.

– Det er veldig imponerende. Han kan alle detaljene om Anands karriere, og det er så imponerende. Han er en verdensmester som ikke bare er verdens beste sjakkspiller, han har også kontroll på historiske fakta. Det er ulike kuriosa og fakta om konkurrentene.

Et godt eksempel er 3. november i år, dagen etter at Carlsen tapte VM-finalen i fischersjakk. Da spilte han et parti i den norske Østlandsserien. Ikke bare møtte han langt svakere motstand, han gikk rundt mellom bordene og kikket på ulike stillinger og partier fra spillere helt ned til 4.-divisjon.

4.-DIVISJON: Spillere på svært lavt nivå fikk plutselig Magnus Carlsen som tilskuere tidligere i år. Foto: Per Christian Gråberg / NRK

– Han lagrer ting i langtidshukommelsen. Han spiller også mer enn noen andre, og er ekstremt aktiv. Han er interessert i hvordan de andre spiller, og når man er interessert, klarer han å huske det. Interessen er så stor at han ikke klarer å glemme det, sier Atle Grønn.