Den «falske» finalen

To store lag. To store ligaer. Hvem vinner?

Det pleier å være spørsmålet, men før lørdagens kamp frister det mer å lure på noe annet:

Når så vi sist en så stor favoritt i en mesterligafinale?

City kom først i Premier League, Inter ble nummer tre i Serie A. For 20 år siden ville det gitt oss en jevn batalje. Nå er oddsen på City verdig et topplag hjemme mot en middelhavsfarer. Faktisk har Inter fått høre at Citys semifinale mot Real Madrid var den ekte finalen.

TAR FEIL: Kevin De Bruyne mener alle finaler er «50-50». Det er feil. Foto: AFP

I så fall er dette en «falsk» finale, en formalitet. Vi vet hvem som vinner, la oss bare få det unnagjort.

Heldigvis fungerer ikke idrett slik. Men når Kevin De Bruyne hevder at alle finaler er «50-50», er det ikke vanskelig å vise hvorfor han tar feil.

Tjener dobbelt så mye

I det lyseblå hjørnet har City smadret all motstand i de tre største turneringene denne sesongen. Arsenal ga dem litt kamp i ligaen, og Manchester United yppet seg i FA-cupfinalen. Ellers har alle lag – selv Bayern München og Real Madrid – blitt feid av banen.

Favorittene er én kamp unna trippelen. Inter er her mot alle odds.

I Italia er Inter i god form og vant nylig cupen. I Mesterligaen var de råsterke som overlevde gruppa mot Bayern og Barcelona. Men så var de heldige som møtte Porto og Benfica, to lag fra Portugal, og deretter sin nabo Milan.

I Istanbul møter de en institusjon som opererer på et helt annet nivå.

Ifølge Deloitte tjente lagene dette i 2021-22:

City: 731 millioner euro

Inter: 308,4 millioner euro

Og ifølge nettsiden Transfermarkt er stallene verdt følgende:

City: 1,05 milliarder euro

Inter: 534,45 millioner euro

GUTTEN I RØYKEN: Pep Guardiola har ikke bare et godt fotballhode. Han har også økonomiske muskler Inter bare kan drømme om. Foto: Reuters

City tjener mest i verden og er verdt mest i verden. De er best i verden. De har den beste treneren i Pep Guardiola. De eies av Sjeik Mansour, et medlem av den søkkrike kongefamilien som styrer De forente arabiske emirater.

Inter? De investerte tungt for å vinne Serie A i 2021, men måtte så låne 275 millioner euro for å holde lysene på kontoret på. De sliter med å betale ned gjelden, og det går rykter om at eierne, det kinesiske selskapet Suning, kan selge seg ut i sommer.

Floppenes land

Dette økonomiske gapet får konsekvenser på overgangsmarkedet. Da Erling Haaland var ønsket av hele Europa i fjor, var det City som hadde ambisjonene og ressursene til å overtale ham. Inter ble ikke engang nevnt.

I stedet har Inter – som mange lag i Italia – hentet navn som er funnet for dårlige av rikere lag, spesielt i England. Et eksempel er Romelu Lukaku, den belgiske spissen som slet i Manchester United og ble solgt til Inter i 2019. Så fort han hadde førte Inter til tittelen to år senere, slengte Chelsea 115 millioner euro på bordet. Inter, med sine røde tall, sa ja.

FRAM OG TILBAKE: Romelu Lukakus nomadeliv er blitt symbolet på Inters underlegenhet mot Premier League-klubbene. Foto: Reuters

Så floppet Lukaku i Chelsea. Men Inter hadde ikke råd til å kjøpe ham tilbake, så nå er han der på lån. Slik fungerer dagens fotball.

Om han lykkes, blir han i England. Om han feiler? Hei, Italia.

Slik er maktbalansen mellom England og Italia. Topplag i Serie A taper nå budkriger mot lag på nedre halvdel i Premier League. Så suveren er sistnevnte, at det som er gråstein på balløya fint kan bli til gull i støvellandet.

Har sovet i timen

Det pleide ikke å være slik. For 20 år siden var mesterligafinalen Milan mot Juventus. Engelske lag hadde vunnet turneringen én gang siden 1990, året da de ble sluppet inn igjen etter fem års utestengelse som følge av Heysel-tragedien.

Serie A var full av ambisiøse eiere som skrev ut feite sjekker. Stjernene dro til Middelhavet. På listen over overgangsrekorder i verden dominerer italienske lag fra 50-tallet og helt frem til årtusenskiftet, da Real Madrid kom på banen.

Dette var før «Financial Fair Play», da eiere kunne bruke så mye penger de ville.

ANDRE TIDER: Da Diego Armando Maradona herjet for Napoli, var Italia landet stjernene helst ville spille i. Foto: AP

Men så ble Premier League et kommersielt beist. Med fulle tribuner og rå markedsføring er den blitt verdens rikeste og mest populære liga. I 2021–22 fikk laget som havnet sist 105 millioner euro i TV-penger. Inter tjente mest i Serie A – og fikk «bare» 84,2 millioner euro.

Serie A har sovet i timen. Calcio har ikke blitt solgt godt nok som produkt. Lag spiller på nedslitte arenaer lånt fra kommunen. Ligaens rykte er blitt rammet av voldelige ultras, skandaler og rasisme. Med lav global popularitet og lite penger har den falt bak sine rivaler.

Og når «Financial Fair Play» hindrer rikinger fra å bruke egne penger på spillere, blir det tøft på banen. Ingen fra Italia har vunnet Mesterligaen siden Inter i 2010.

Nå er Serie A rangert nummer som fire i Europa, bak England, Spania og Tyskland. Og selv om Italia har finalister i alle de tre europeiske turneringene denne sesongen, er Premier League fortsatt langt der oppe i en egen økonomisk galakse.

Genier og gladiatorer

Det skal legges til at Citys suksess handler om mer enn penger. Få lag i Europa har bygget seg opp på en så smart måte. I 2012 var de lure som hentet Ferran Soriano og Txiki Begiristain, direktørene som sto bak et av tidenes beste Barcelona-lag. De to hentet så Pep Guardiola.

Guardiola har nå bygget sitt mest komplette lag: En blanding av defensive gladiatorer, kreative genier og en nådeløs viking på topp.

Andre topplag har svidd av mer penger, men City har brukt sine best. Det vil si, så sant de ikke brøt Premier Leagues finansielle regler mellom 2009–10 og 2017-18, noe ligaen mener de har.

KOMPLETT: Ilkay Gündogan (t.h.) ble matchvinner i FA-cupfinalen. Kan han slå til på hjemmebane i Istanbul? Foto: AP

Samtidig hadde ikke City blitt City om de hadde spilt i Italia. Da Sjeik Mansour ville kjøpe en klubb i 2008, var superpopulære Premier League et naturlig mål. Deretter kunne City friste flinke trenere, spillere og direktører med gode lønninger og stor planer.

Serie A har ingen Sjeik Mansour. De utenlandske eierne der et stort sett selskaper fra USA og Kina som ønsker penger tilbake for strevet. Selv om Serie A skulle få et lass med rike onkler, vil de bli hindret av «Financial Fair Play».

I 2023 gjelder det å tjene mest. Der er City best i verden. Og Inter er nummer 14.

Slik sett gjenspeiler denne finalen trendene i europeisk fotball de siste 20 årene. Da Inter vant turneringen i 2010, var de en del av eliten. Lørdag har de sjansen til å vinne sin fjerde tittel.

Om de taper, kan det ta veldig lang tid før den kommer igjen.