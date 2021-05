Demonstrant avbrøt OL-toppen: – F... ta OL!

Den internasjonale olympiske komité (IOC) insisterer på at OL kan avholdes til tross for koronasituasjonen i Japan.

Meningsmålinger viser dog at over halvparten av befolkningen i Japan er mot et OL, og det har vært flere protester mot lekene de siste månedene.

I forrige uke ble det samlet 200.000 signaturer mot OL på kun to dager, ifølge Reuters.

Onsdag fikk IOC kjenne på motstanden igjen. Nå under en pressekonferanse, hvor talsperson Mark Adams ventet på spørsmål.

Men Adams hadde neppe forstilt seg hva som kom. Der satt nemlig en demonstrant og viftet med et flagg mens han sa:

– Intet OL noen steder, intet OL noe steder. F... ta OL. Vi vil ikke ha OL noen steder, rakk han å si før han ble fjernet fra skjermen.

Lurte seg inn

På flagget var OL-ringene erstattet av fem kryss. Dette er også gjort ved tidligere protester:

VIL STOPPE OL: Her demonstrerer flere utenfor nasjonalstadion i Tokyo, som blir hovedsetet for OL. Dette bildet er tatt 9. mai. Foto: KYODO / Reuters

Demonstranten skal på forhånd ha fortalt IOC at han jobbet for Yahoo!, ifølge The Guardian.

Senere viste det seg at han tilhørte gruppen «NOlympics LA movement», som motarbeider et OL i Los Angeles i 2028.

IOC fjernet raskt videoen fra pressekonferansen, men Reuters og andre internasjonale medier gikk i opptak av seansen.

Protesten kom bare minutter etter at IOC-talspersonen hadde slått fast at OL skal avholdes som planlagt i sommer.

Unntakstilstand

I skrivende stund er over 10.000 mennesker døde av koronaviruset i Japan, noe som er det høyeste dødstallet i Øst-Asia.

Japan er nå inne i sin fjerde bølge med smitteoppblomstring. I flere områder, inkludert Tokyo, er det erklært unntakstilstand ut mai.

Forrige lørdag ble det registrert 7000 smittede, og det er det høyeste smittetallet siden januar, ifølge The Guardian.

Dette, kombinert med en langsom vaksinering, har fått flere til å slå alarm.

Senest onsdag advarte en japansk forening med sykehusleger om at det er umulig å avholde OL.

– Vi er sterkt imot å avholde OL i Tokyo i en tid der mennesker rundt om i verden kjemper mot det nye koronaviruset, skriver fagforeningen i et brev som onsdag ble sendt til regjeringen i landet.

Fagforeningen representerer leger ved sykehus rundt omkring i Japan, skriver NTB. Den opplyser ikke hvor mange medlemmer den har.