– Jeg er mest skuffet over egen prestasjon. Det er min skyld at vi taper i dag, sier Vadim Demidov til NRK.

Da Stabæk trengte ham som mest, måtte midtstopper Vadim Demidov gå i garderoben etter å ha fått to gule kort på to minutter. I det 40. minutt gikk han for en sklitakling som sendte Haugesunds Ibrahima Wadji i bakken og fikk sitt første gule. To minutter senere var Demidov bakerste mann da han taklet Wadji igjen – en stygg og hodeløs sklitakling som ga et rødt kort han ikke engang orket å protestere på.

– Jeg kommer for sent og ballen spretter perfekt for han og ikke for meg. Det er to helt korrekte gule kort, og jeg gjør dessverre noen valg som blir skjebnesvangre i dag.

Frisparkperle av Stølås

DØDBALLKONGEN: Alexander Stølås (nr. to fra venstre) scoret sitt tredje mål på frispark i år, og hadde i tillegg assist på corner da Samuelsen scoret 3–0. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Stabæk lå allerede under med ett mål da Demidov forlot banen. Doug Bergqvist scoret et snodig mål etter 24 minutter der han lå inne i boksen og klarte å krangle inn ballen forbi Stabæk-keeper Marcus Sandberg.

Og med én mann mindre på banen, fikk ikke Henning Bergs menn det noe enklere. Alexander Stølås viste igjen frem silkefoten på dødball, og traff først tverrligger da en time var spilt på Haugesund stadion. Men da samme mann sto klar til å slå et nytt frispark like etterpå, hadde han for alvor stilt inn siktet.

Stølås skrudde ballen opp i nærmeste hjørne og stod for serierundens lekreste scoring. Feiringen, som bestod av en baklengs salto, stod utvilsomt i stil til målet. Scoringen var Stølås' tredje mål på frispark i år.

– Det var en god følelse. Jeg var nære på det første, og så krangler jeg med Kristoffer Velde om det andre. Han ville egentlig gå for et kodeord-frispark, men så tenkte jeg at «dette skal sitte». Så da er det veldig deilig at den går inn, sier Stølås.

– Det er godt å se at han har en venstrefot i alle fall, for den høyrefoten hans er helt død, sier en fleipende Haugesund-trener, Jostein Grindhaug, på Eurosports sending.

Samuelsen satte punktum

Etter frisparkperlen til Stølås knakk også Stabæk fullstendig sammen og innså at de kom til å reise tilbake til Bærum med null poeng. Gjestene var aldri i nærheten av en redusering, og i stedet kom Martin Samuelsen inn fra Haugesund-benken og satte inn 3-0-målet etter en perfekt slått corner av Stølås.

– Det var tett og jevn kamp lenge, så får vi en utvist og etter det blir det vanskelig for oss. Det er alltid frustrerende når du får rødt kort, men jeg er mer skuffet over måten vi slipper inn målene på. Det er tre dødballer som vi bør håndtere mye bedre, sier Stabæk-trener Henning Berg til NRK etter kampen.

Dermed må Stabæk ta til takke med en 13. plass på tabellen, mens Haugesund har to seire på rad og har klatret til 4. plass.