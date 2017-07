Saken oppdateres.

SKADET: Mark Cavendish Foto: BENOIT TESSIER / Reuters

– Jeg er fan av Peter Sagan, men jeg er ikke fan av ham etter den albuen, sier Mark Cavendish til et samlet pressekorps etter det høydramatiske spurten på den 4. etappen i Tour de France.

– Jeg skal få sjekket med legen nå. Fingeren blør mye og skulderen verker. Jeg er satt tilbake. Jeg skal få sjekket det. Jeg er ingen lege, men er ikke optimistisk, fortsetter han.

– Var dette usportslig, spør NRK.

– Jeg kommer godt overens med Peter. Han har bedt om unnskyldning, jeg vil ikke kommentere dette noe mer, fordi det alltid blir tatt ut av kontekst, sier Cavendish på NRKs spørsmål.

Som heller ikke vil kommentere om Sagan bør diskes.

– Det må du spørre juryen om, sier briten, som kanskje er ute av hele touren etter skaden han er pådratt.

Mark Cavendish kvestet armen og skadet skuldra da han smalt i bakken i spurten på fjerde etappen. Og måtte få legebehandling i målområdet.

Team Dimenson er etter det NRK forstår rasende på slovaken Peter Sagan som krasjet i Cavendish. På bildene kan det se ut som Sagan gir Cavendish en albue inne ved gjerdet.

Peter Sagan ba om unnskyldning etter løpet til briten.

– Jeg har bedt om unnskyldning fordi det var ikke gøy det som skjedde, sa Sagan til et samlet pressekorps etter løpet.

– Det var litt min feil, og veldig synd at vi krasjet, fortsetter han.

Alexander Kristoff ble nummer tre på etappen. Bak Arnaud Demare som vant ettappen og Sagan på andreplass.

– Det var et tungt oppløp. Jeg kjente at det skulle bli tøft. Jeg prøvde rundt 250 meter før mål. Jeg vet at Demare er i form. Når han kom rundt der hadde jeg ikke sjans til å svare. Det ble en tredjeplass og det er en begynnelse, sier Kristoff til TV2.

Det ble en høydramatisk spurt, der en av favorittene, Mark Cavendish falt stygt. Bildene viste at han trolig ble dyttet av Peter Sagan som til slutt kom på andreplass.

– Vi lå veldig bra an. Men på slutten så jeg «Cav» ligge der. Det var veldig synd, sier Edvald Boasson Hagen til TV2.