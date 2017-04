Deila vil fortsette å snakke om gull

Tre poeng på tre serierunder er langt ifra musikk i Ronny Deilas ører, men det er heller ikke alt for sure toner for laget fra Oslo øst.

– Vi vet hva vi står for. Vi er et godt fotballag. Samtidig så må vi vite at vi i fjor sleit med å holde oss. Så dette er ikke noen krisestart for oss i det hele tatt, sier Deila til NRK.

Går for gull hvert eneste år

Før seriestart gikk den ferske Vålerenga-treneren offensivt ut og snakket om at laget alltid vil gå for gull. Selv om han ser at det vil bli tøft denne sesongen er svaret like klart når han får spørsmål om hva det realistiske målet for Vålerenga er både denne sesongen og i tiden fremover:

– Vi kommer til å si gull hver eneste år vi. Det er jo det vi jobber mot, svarer han.

Men for å nå dette målet, mener NRKs fotballekspert Tom Nordlie at Deilas menn må bli mer stabile. Laget gikk friskt ut i seriestarten med 1-0-seier over Viking, men så gikk de på to strake tap.

– Lurt å tone ned gullpraten

EKSPERT: Tom Nordlie. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

– Det er nok lurt å tone ned gullpraten akkurat nå. Men vi skal huske på at de også har hatt Grindheim og Lekven ute, og Moa ute en kamp. Men det er klart at troppen den inneholder veldig mange unggutter så at den blir litt ustabil er vel bare å forvente.

I tillegg til Lekven og Grindheim, har også Daniel Fredheim Holm stått på Vålerengas skadeliste. Nå håper Deila å se en styrket tropp mot Molde 2. påskedag.

– Det er mulig de skadde spillerne er tilbake mot Molde. Så vi får se. Men vi kommer til å stille 11 mann som vi har gjort i de andre kampene. Det kommer til å være et sterkt lag vi hiver utpå mot Molde, sier Deila.

Skal finne gullformen mot Molde

SPISS: Moa Abdellaoue. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Vålerenga-spiss Moa Abdellaoue mener det ikke er aktuelt å snakke om gull enda, først må Vålerenga bygge opp et stabilt nok lag. Han mener Oslo-klubben er på god vei til å gjøre akkurat det, men det er noe sentralt han savner.

– Hva slags spill er det du savner?

– Det regner jeg med at du kommer til å se mot Molde på mandag.

– Og det er?

– Nei, du får se da. Vi har vist det tidligere i vinter og det er det vi jobber med å gjenskape. Så vi skal gjøre jobben.