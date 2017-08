Deila om Celtics krisetall på bortebane i Europa: – Det er enorm forskjell

– Det er enorm forskjell borte og hjemme. Det er den store utfordringen for Celtic. Rosenborg er i en kjempebra situasjon, sier Ronny Deila, som var manager i Celtic fram til i fjor sommer.

De fire siste sesongene har Celtic spilt 26 kamper i europacupen. Kun fire av disse har endt med seier, 10 har endt uavgjort mens det har blitt 12 tap. Celtic har kun klart å slå følgende lag på fremmed gress i Europa de fire siste sesongene:

2013: 3–0 mot Cliftonville fra Irland

2014: 1–0 mot KR Reykjavík fra Island

2015: 4–1 mot Stjarnan fra Island

2017: 2–0 mot Linfield fra Nord-Irland

Flere nestenulykker

Klubbene er normalt sett langt svakere enn Rosenborg.

– De har ikke akkurat noen trygghet på bortebane. De har flere dårlige opplevelser, sier Deila.

I fjor holdt Celtic på å ryke ut mot Hapoel Beer'Sheva. Året før ble det exit etter tap over to kamper mot Malmö FF.

SERIEMESTER: Ronny Deila ledet Celtic til to seriemesterskap: I 2014/15- og 2015/16-sesongene. Foto: Russell Cheyne / Reuters

– Det positive er at de har spillere som har vært i situasjonen før. For dem er mesterligaen alt, og det er en ting de har med seg inn mot kampen, sier Deila.

Rodgers – en styrke for Celtic

Han fikk oppleve presset som Celtic-manager fra 2014 til 2016, men tror ikke etterfølgeren Brendan Rodgers har like stort trykk på seg.

– Det er roligere; han hadde en fantastisk sesong i fjor med tre titler og spill i mesterligaen. Du kan ikke gjøre det stort bedre. Men han vil legge press på seg selv, og vil spille mot de beste i Europa, sier Deila.

Under tirsdagens pressekonferanse på Lerkendal sa Mike Jensen at hjemmelaget ble stresset under møtet mellom de to lagene på Celtic Park, forrige uke.

– Vi så at laget ble stresset da fansen begynte å pipe på dem. Dermed ble spillerne utålmodige, sier Jensen.

– Kapable til å slå dem

Etter det svært gode utgangspunktet for Rosenborg på bortebane, er de nå én kamp unna å være sikret europaspill. Trener Kåre Ingebrigtsen er klar over at de møter et godt Celtic-lag, men at det er opp til trønderne selv.

– Om vi tør å være på vårt beste, er vi helt klart kapable til å slå dem.

KLAR FOR RETURKAMP: Kåre Ingebrigtsen er spent på onsdagens kamp mot Celtic på Lerkendal. Her fra den første kampen mellom de to lagene. Foto: RUSSELL CHEYNE / Reuters

Brendan Rodgers møtte pressen i Trondheim tirsdag kveld. Celtic-sjefen fortalte at han håper å kunne bruke både Leigh Griffiths og Erik Sviatchenko mot RBK, og svarte slik på om han føler presset:

– Ikke i dag, nei. Jeg har nettopp spist middag. I kveld kommer jeg til å slappe godt av og glede meg til i morgen.

– Vi har stor respekt for Rosenborg. Forrige sesong leverte vi fantastisk, men den er over. Det som preger de beste lagene er at de leverer om og om igjen.