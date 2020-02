Debuten endte med gedigen skuffelse – nå får 18-åringen en ny sjanse mot verdens beste

– Det er klart jeg blir forbannet. Jeg gjør jo det. Jeg har sterkt konkurranseinstinkt. Når det ikke går som jeg hadde håpet, så blir jeg forbannet. Jeg får bare ta dette med meg inn i neste konkurranse og gi litt f***, sa Fossesholm etter verdenscupdebuten 9. desember i fjor.

Hun ble nummer 18 på 15 km fellesstart med skibytte i de tøffe løypene på Lillehammer, noe de fleste 18-åringer trolig hadde sagt seg særdeles godt fornøyd med.

Men den lovende junioren kom fra to pallplasser i nasjonal åpning på Beitostølen, og hadde helt andre forventninger til seg selv.

FORBANNET: Helene Marie Fossesholm likte ikke å havne langt bak i rekka i verdenscupdebuten. Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

Etterpå varslet landslagstrener Ole Morten Iversen at det slett ikke var sikkert Fossesholm ville dukke opp igjen i verdenscupen denne vinteren.

– Det er ikke et «must» at hun skal gå noe mer, i og med at hun ikke går verken i Holmenkollen eller Drammen, som kolliderer med junior-VM, sa Iversen.

– Skal være forsiktig

Men etter NM-bronse på lørdagens 15-kilometer på Konnerud, dukket Fossesholm mandag likevel opp i uttaket til kommende helgs verdenscup i Falun. Og ifølge samme Iversen har det ligget i planene ei god stund – etter at Fossesholm skal ha takket nei til å gå verdenscup i Davos før jul.

– Det er litt det samme som sist, man skal være forsiktig med å ha noen forventninger til henne. Men hun fikk ikke til mer enn et middels løp på Lillehammer, og det hadde vært artig om hun fikk til et løp som viser hva hun er god for, sier Iversen til NRK.

Distansen i Falun er endret fra 15 km intervallstart i fristil til 10 km fellesstart i samme stilart. Iversen er usikker på om det er en fordel for Fossesholm, men han mener det i hvert fall er bra for juniorjenta at det er skøyting.

RESTRIKTIV: Landslagstrener Ole Morten Iversen vil ikke brenne ut Helene Marie Fossesholm for tidlig, men til helga for junioren en sjelden sjanse. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Nyttig påminnelse

– Hun kan gå veldig fort på en 10-kilometer i skøyting. Men får hun til en topp 10-plassering, er det langt over det vi kan forvente, sier Iversen.

Han tror nedturen på Lillehammer kan ha vært en nyttig påminnelse for både Fossesholm og omgivelsene.

– Hun liker ikke å gå middels bra skirenn, men taklet det veldig bra. Senior er noe annet enn junior. Hun hevdet seg bra på Beitostølen fordi hun la opp til å gå fort der. Det gjorde ikke landslagsløperne, derfor går de fortere når sesongen starter. Slike opplevelser gjør det lettere å ha realistiske målsettinger, påpeker landslagstreneren.