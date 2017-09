Debutantenes aften: Neymar og Mbappé herjet

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Én forrykende omgang med fotball var det som skilte lagene på Celtic Park. For i den andre omgangen var det langt mellom høydepunktene.

Neymar åpnet scoringsshowet. Verdens dyreste fotballspiller brukte 19 minutter på å sette sin første mesterligascoring for sin nye klubb. Brasilianeren ble spilt i bakrom av Rabiot, og gjorde ingen feil alene mot Craig Gordon i Celtic-buret.

Halvtimen var akkurat passert da Kylian Mbappé satte inn franskmennenes andre for dagen. 18-åringen scoret i helgen i seriedebuten, i dag fant han veien til nettmaskene i mesterligadebuten for sin nye klubb.

Like før pause satte Edinson Cavani inn sin 21 scoring for PSG i mesterligaen. Uruguayaneren er med sine 21 scoringer den mestscorende spilleren i mesterligaen for laget fra Paris.

JUBEL: De tre fremste fikk mye å juble for på Celtic Park. Neymar og Mbappé scoret en gang hver, mens Cavani scoret to ganger. Foto: FRANCK FIFE / AFP

Stjernegalleriet glitret

Etter hvilen skjedde det fint lite, men PSG klarte selv i et lavt gir å score ytterligere to ganger.

Først med hjelp fra Mikael Lustig, som styrte ballen i eget mål. Like etter var Cavani farlig frempå igjen. Uruguayaneren satte sin andre for dagen. Kampens femte varav den lekre sorten. Cavani brukte pannebrasken på et innlegg fra venstre, og limte ballen i vinkelen.

5–0.