De vil ha tilbake klubben sin

For dem som ikke har fulgt med tingenes tilstand på Old Trafford de siste 15 årene, må dagens scener i Manchester ha virket skremmende.

Flere tusen illsinte fotballfans møtte opp utenfor Manchester Uniteds hjemmebane like før storkampen mot Liverpool. De tente røykbomber og sang sanger mot eierne.

ANALYSERER: Thore Haugstad.

Flere hundre kom seg inn på selve gressmatten, før kampen så ble avlyst.

Slike scener har vi aldri sett i Premier League.

Hva har vekket dette hatet? Man kan si Superligaen, som kollapset for to uker siden. Men i realiteten handler dette om at supporterne vil ha tilbake klubben sin.

For den har i praksis blitt kidnappet av en amerikansk familie.

Og fansen vet at de må gjøre noe helt spesielt for å få den tilbake.

Stjålet

Dynamikken som driver fortvilelsen blant fansen, ble godt oppsummert av et banner som fløy over Elland Road forrige helg.

STJÅLET: Dette banneret ble flydd over Elland Road under Manchester Uniteds bortekamp mot Leeds forrige helg. Foto: Laurence Griffiths / AP

Banneret sa: «£2bn stolen: Glazers out».

Altså: To milliarder pund stjålet: Glazer-familien ut.

Nøkkelordet her er stjålet. United eies av en familie kaldblodige kapitalister som anser fotball som et redskap for å tjene penger. Der hvor andre ser fans, ser de kunder.

Tragedien er at familien på alle rettmessige måter eier United. Klubben er et privat selskap som kun kan styres – og selges – av dem. United er deres.

Men fansen ser det ikke slik. For dem tilhører klubben folket. Det er de som betaler for billettene og draktene. Det er de som skaper liv på tribunene. Det er de som bryr seg om laget faktisk vinner eller taper.

Man kan fint si at supporterne er klubben. At klubben tilhører dem.

Men de har ikke noe makt over den. Og det er problematisk om eierne har helt andre interesser.

Lånet

Derfor kan man anse Uniteds eierskap som en slags kidnapping. Moralsk sett tilhører klubben supporterne. Teknisk sett har den blitt kapret av investorer.

Slike ting pleide ikke å være noe problem før. Gjennom 1900-tallet var eiere stort sett lokale forretningsmenn som ville laget det beste. Fansen kunne være uenige med styret i ulike ting, men at alle ville vinne troféer, var en selvfølge.

Men ettersom engelsk fotball ble mer populært og lukrativt, kom andre typer eiere inn i bildet. Den første var russiske Roman Abramovitsj, som kjøpte Chelsea i 2003.

Og så, i 2005, kjøpte Malcolm Glazer altså Manchester United.

EIERNE: Fra venstre: Bryan, Avram og Joel Glazer på Old Trafford i 2005. De er tre av Malcolm Glazers sønner. Foto: IAN HODGSON / REUTERS

Det er viktig å gjøre forskjell på disse to typene eiere. Abramovitsj kom ikke dit for å tjene penger, men for å sikre seg en type politisk kapital. Han slettet en stor gjeld, bygget et nytt treningsanlegg og brukte en formue på nye spillere.

Snart vant Chelsea titler i massevis. De trengte en redningsmann som Abramovitsj.

United var i en helt annen situasjon. De hadde vunnet seks ligatitler på 10 år. De hadde ikke hatt gjeld på 75 år. Alt var strålende.

Så kom Glazer, og han kjøpte ikke bare klubben, men satte den i gjeld. Han tok opp et lån på 525 millioner pund som skulle bli betalt tilbake med Uniteds inntekter. Disse inntektene var ting som billetter og draktsalg – ting fansen sto bak.

Supporterne skulle altså betale for at Glazer selv skulle tjene seg rik. Eller enda rikere.

Pengemaskin

Kan man forstå supporternes sinne? Absolutt. United måtte nå ut med flere hundre millioner kroner kun for å finansiere og tilbakebetale lånet, penger som ellers kunne gått til spillerkjøp. Et av lånene hadde en rente på 16 prosent.

Fansen protesterte selvsagt mot Malcolm Glazer, som var eieren, og hans fem sønner og hans datter, som nå var i styret. Noen av dem startet en helt ny klubb, kalt FC United of Manchester.

Og familien? De sa ingenting. De brydde seg ikke. De var der kun for å tjene penger.

DOLLARGLIS: United-eierne ringer i bjella på børsen i New York i 2012. Foto: BRENDAN MCDERMID / Reuters

Og det har de sannelig gjort. Familien har tjent minst 200 millioner kroner på å legge klubben ut på børsen i New York. De har tatt ut flere hundre millioner kroner i utbytte, noe som ikke er normalt for eiere av slike klubber.

Siden 2005 har klubbens verdi steget fra 800 millioner pund til mer enn 3 milliarder pund, ifølge magasinet Forbes. Skulle familien selge nå, vil de tjene rundt 25 milliarder kroner.

Hva med kostnadene? The Guardian har beregnet at summen som familien har tatt ut av klubben totalt – i renter, straffegebyrer og lignende – ligger på mer enn én milliard pund.

Og hva har fansen fått? Dyrere billetter, null ligatitler på åtte år, og et stadion plaget av vannlekkasjer og rotter.

Den siste dråpen

Hvorfor kommer disse protestene akkurat nå? Der er Superligaen svaret. Fordelen for Glazer-familien var at de tok over et sterkt lag hvor treneren var legendariske Sir Alex Ferguson, så i starten fortsatte laget å vinne.

Etter at Ferguson ga seg i 2013, har misnøyen økt, men siden familien ikke har rikket seg, har få fans hatt håp om at de kommer til å selge. Det eneste som har skjedd, er at Malcolm Glazer døde i 2014.

Han satte aldri sin fot inne på Old Trafford.

SELFIE: Ole Gunnar Solskjær stiller opp for en selfie med to av eierne, Joel Glazer (i midten) og Avram Glazer (til høyre). Foto: Joan Monfort / AP

Siden har familien fortsatt å ta penger ut av klubben. Superligaen var en drøm for dem, fordi den ville gitt dem 300 millioner pund ekstra i inntekter per år og klubbens verdi ville eksplodert.

For fansen var ikke bare Superligaen den siste dråpen, men også en oppvekker. De hadde måttet akseptere renter, utbytte og svak drift. Superligaen kom med trusler av en annen dimensjon.

Den ville ødelegge fundamentet som hele den europeiske fotballen er bygget på, for ikke å snakke om den sportslige integriteten som alle fans tar for gitt.

Den viste hvor alvorlige konsekvensene kan bli om en klubb som United styres av folk som har null interesse i selve spillet.

Den bekreftet det alle visste: At eierne ikke bryr seg om hva fansen mener.

Men: Den viste også hva fansen kan utrette om de står samlet.

Redningsaksjon

Derfor gir disse protestene så mye mening. I 15 år har Uniteds fans holdt ulike demonstrasjoner mot familien som stort sett har vært fredelige. Det har ikke endret noe.

FORHATT: Brødrene Joel, Avram og Bryan Glazer måtte ha politihjelp for å komme seg trygt hjem fra Old Trafford allerede i 2005. Da hadde faren Malcolm nettopp kjøpt klubben. Foto: JON SUPER / AP

Dagens protester var en erkjennelse av at noe mer må til for å få dem ut.

For fansen var dette på mange måter en redningsaksjon.

Vil den fungere? Det er vanskelig å si. Manglende popularitet vil ikke påvirke Glazer-familien, men om dette blir den første av flere markeringer, kan den legge press på eierne fra andre hold.

Kanskje vil noen av sponsorene føle seg ukomfortable. Kanskje vil investorer tenke seg om. Når man legger til spådommer om at de lukrative TV-inntektene snart vil flate ut, kan det overbevise familien om at tiden er inne for å selge.

Det skal fortsatt en god del til, men blant fansen finnes det åpenbart håp. Det fikk vi se i dag.