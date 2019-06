De var for gode til å ikke ta et trofé

Av og til må man kjenne smerten av et tap for å kunne ta en storseier. Kanskje vil Mauricio Pochettino og Tottenham erfare det om et par år.

For Liverpool og Jürgen Klopps del er kveldens triumf seieren de har ventet på.

For omtrent ett år siden sto Klopp i køen på flyplassen i Kiev etter å ha tapt finalen i mesterligaen mot Real Madrid. Rundt ham hang spillerne hans med hodet. Treneren selv var skuffet, men han hadde allerede en ny tanke i hodet.

– Jeg har lyst til å komme tilbake. Jeg har lyst til å gjøre det igjen, tenkte Klopp.

Han trodde ikke han skulle få sjansen allerede i år, men i Madrid i kveld tok de røde vare på mulighetene mot Tottenham. Seieren for Liverpool vitner om en gjeng som har tatt enorme steg de siste 12 månedene.

Så får det bare være at de virket lit rustne når det gjaldt som mest.

Det skulle bare mangle når man husker hvor mye de hadde å tape.

Mye på spill

FØRSTE TRIUMF: Jürgen Klopp vant sin første tittel som Liverpool-manager. Foto: Carl Recine / Reuters

For hadde Liverpool kommet til kort også her, hadde historien blitt en mørk en. Kollektivt var dette en mulighet til å komme seg over det bitre tapet mot Real Madrid, hvor keepertabber og Mohamed Salahs skade ødela kvelden.

Det var også Liverpools siste sjanse til å sørge for at en av deres sterkeste sesonger noensinne, en hvor de tok 97 poeng i Premier League, ikke endte uten et eneste trofé.

Det hadde vært brutalt. Liverpool har levert for bra til å fortjene noe slikt.

Samtidig sto individuelle skjebner og vippet mellom triumf og tragedie. Salah hadde nok ikke glemt skulderskaden han fikk i finale i fjor. Og før kampen ble Klopp stadig spurt om sine finaletap.

Tyskeren hadde tapt sine siste seks finaler før denne kampen, tre med Borussia Dortmund og tre med Liverpool. Et nytt tap her, hvor han og Liverpool for en gangs skyld var favoritter, hadde vært en enorm skuffelse.

Gir seg aldri

Kanskje var det derfor Liverpool fikk til såpass lite. Selv om Salahs tidlige mål fra krittmerket ga dem en god grunn til å ta få sjanser, må Klopp ha vært frustrert over hvor mange pasninger som manglet adresse, hvor lite tempo det var i spillet.

Og han må ha fryktet det aller verste da Spurs jaget utligningsmålet mot slutten.

For Liverpools katastrofe kunne fint ha funnet sted mot slutten. Lucas Moura fyrte av fra farlig hold, Christian Eriksen smelte et susende frispark på mål, og Son Heung-min løp gjennom forsvaret.

Dette er et Spurs-lag om aldri gir seg. Det viste comebackene Manchester City og Ajax klart og tydelig.

Men så er det også en grunn til at Klopp anser dette som hans beste lag noensinne, og et helt annet et enn det som tapte finalen i fjor. Der for Lloris Karius slapp ballen mellom hendene mot Real Madrid, sto nyinnkjøpte Allison fjellstøtt.

Fabinho, den defensive midtbanespillere som ble hentet i fjor, var strålende sentralt.

Og forsvaret Klopp har jobbet så hardt med, leverte nok en kamp uten baklengs. Dette er en bakre firer som slapp inn 22 mål på 38 ligakamper. Det virker nesten komisk å tenke på at det var forsvaret Klopp pleide å bli kritisert for i sine første år på Anfield.

Denne stabiliteten hjalp Liverpool til seier mot Spurs, selv på en dag hvor det var få tegn til at det skilte 26 poeng mellom disse lagene i ligaen.

Og da Divock Origi banket inn 2–0, betydde det at Liverpool hadde tatt en fortjent syvende mesterligatittel. Dette laget har tross alt vært for godt denne sesongen til å ikke ta et trofé.

Men det betyr ikke at Spurs ikke fortjente mer.

Historisk mesterliga

Man må nemlig ikke glemme at dette var en finale mellom to helter, to lag med stor L, to trenere som har overgått alle forventninger. Måten de nådde finalen, med sine comeback og sene mål, har bidratt til å skape en av tidenes mest underholdende mesterligasesonger.

Selv om finalen kanskje ikke sto i stil til det.

Når turneringen skulle avgjøres, var imidlertid Liverpool best i begge felt – som de skal være. Seieren gikk til treneren med ressursene på sin side.

I motsetning har Pochettino knapt hatt noe som helst i sitt favør denne sesongen.

Spurs kjøpte ingen spillere i fjor eller i vinter. For der hvor Alisson og Fabinho leverte for Liverpool, var syv av de 11 spillerne Spurs stilte med i Madrid allerede i klubben da Pochettino tok over laget for fem år siden. Klopp har både kjøpt lurt og trent laget godt.

Pochettino har nesten utelukkende basert sin suksess på å dyrke frem det han har.

Når man legger til at Spurs denne sesongen har hatt omtrent hele førstelaget skadet, fått kapteinen Hugo Lloris arrestert for fyllekjøring, og spilt neste hele sesongen på Wembley, langt unna deres egentlige hjem, skjønner man at plassen deres i finalen er en bragd.

Denne reisen i mesterligaen er ikke en Spurs-fansen vil glemme med det første.

SLAGEN MANN: Tottenham-manager Mauricio Pochettino Foto: Oscar Del Pozo / AFP

Fortjener støtte

Hva skjer videre med Pochettino og dette Spurs-laget? Det vil kun tiden vise. Argentineren nevnte at en seier her kunne bli en nydelig avslutning på hans fem år i Spurs, noe som skapte spekulasjoner.

Han har definitivt vist at dette laget fortjener den økonomiske støtten som treneren selv krever. Spurs trenger signeringer som Allison og Virgin van Dijk.

Det blir opp til styreformann Daniel Levy å gi ham denne støtten i løpet av sommeren.

For Liverpools del vil få tenke stort lengre enn å feire denne tittelen som Klopp har siktet seg inn mot i ett år. Når man går på et sviende tap i en finale, er det ikke stort annet å gjøre enn å reise seg opp igjen, legge en plan og slå enda hardere tilbake.

Nettopp det har Liverpool gjort, og på den måte kan denne triumfen kalles et comeback. Et comeback som har tatt ett år. Denne gangen vil ingen av spillerne henge med hodene på flyplassen idet de venter på å dra hjem.

Denne gangen vil heller ikke Klopp stå der og fordøye et tap.

Men vil han tilbake en gang til? Vil ha gjøre det igjen?

Det kan du vedde på at han vil.