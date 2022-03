De ukrainske søstrene rømte fra krigen – nå får de sjansen i verdenscupen

– Det er rett og slett umulig å sette ord på hvor vanskelig det er, siden alle våre slektninger og venner forble i Ukraina. Vi er veldig bekymret for dem, forteller de to søstrene til NRK.

Olena og Julia Horodna er blant de heldige som har klart å flykte fra Vladimir Putins invasjon.

24. februar, da krigen brøt ut, var de på treningsleir hjemme i Ukraina.

– Like etterpå bestemte foreldrene våre seg for å sende oss til Polen og i sikkerhet.

Elitelaget måtte trekke seg

Nå bruker de all tid og energi på å følge med på situasjonen i hjemlandet, og håpe at deres nærmeste overlever den meningsløse krigen.

Men neste uke skal de få tenke på noe annet – i alle fall for en liten stund. Da skal de begge debutere i verdenscupen i skiskyting.

Det skjer med blandede følelser.

– Vi er lei oss for at elitelaget ikke kan delta, men vi håper at vi vil bli godt mottatt, fordi mange skiskyttere støtter Ukraina, sier Olena.

TALENTER: Julia (20) skulle egentlig vært i Lenzerheide på IBU-cup (nivået under verdenscup) og Olena (17) på junior-VM i Soldier Hollow denne uken, men krig i hjemlandet satte en stopper for deltagelsen. Foto: privat

Hele elitelandslaget og støtteapparatet til Ukraina har trukket seg fra verdenscupen på grunn av krigen. Fra å kjempe om OL-medaljer i Beijing for to uker siden, kjemper de nå for overlevelse i hjemlandet og mot Putins stadig eskalerende angrep.

Dmytro Pidrutsjnyj, verdensmesteren fra 2019, er blant dem som har meldt seg til tjeneste.

– Mitt lag og jeg blir i Ukraina for å forsvare våre hjem og våre familier mot bevæpnede russiske styrker, sa Pidrutsjnyj til NRK på tirsdag.

Får hjelp av norsk trener

Julie (20) og Olena (17) blir dermed de eneste ukrainske representantene i verdenscupen.

Etter å ha tilbrakt den siste tiden i Polen, uten familie eller andre kjente, har det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) og det ukrainske forbundet samarbeidet om å få dem til Otepäa neste uke.

– Jeg tror at alle stiller opp om dette som en solidarisk handling. Vi skal gjøre alt vi kan for å støtte dem. De får hjelp fra det tsjekkiske laget til smøring og alt det praktiske ettersom de ikke har noen stab rundt seg selv, forklarer IBU-president Olle Dahlin.

SKAL HJELPE: Tsjekkias trener Egil Gjelland vil gjøre alt han kan for å hjelpe de ukrainske søstrene. Foto: MATIC KLANSEK / GEPA PICTURES

Norske Egil Gjelland er trener for Tsjekkia. Han forklarer at hele laget står klare til å ta imot de ukrainske løperne og hjelpe så godt det lar seg gjøre.

– Vi skal være så storsinnet vi kan og forsøke å hjelpe dem. Dette er to unge løpere som ønsker å delta, og vi hjelper med ski og det vi kan. Vi tar dem inn som fullverdige medlemmer av laget, forteller Gjelland.

Flere som vil bidra

Gjennom uken har både løpere, trenere og arrangør i Kontiolahti sendt støtteerklæringer til Ukraina.

Video av ukrainske løpere på storskjerm, ukrainske flagg og farger på utstyr og «No War Please» skrevet på de norske løpernes pannebånd er bare noen av markeringene.

VISTE STØTTE: Vetle Sjåstad Christiansen og de andre stafettherrene hadde byttet ut det norske flagget med Ukrainas på lua. Foto: VESA MOILANEN / AFP

Når Vetle Sjåstad Christiansen får høre at to ukrainske løpere stiller til start neste verdenscuprunde, lyser han opp.

– Det er helt fantastiske nyheter. Det er en veldig flott gest av både IBU og Det tsjekkiske forbundet, sier han og legger til at det norske laget også ønsker å hjelpe:

– Vi har litt utstyr i Norge som vi må prøve å sende nedover. Vi må gjøre noe for å støtte dem.

Drømmer om å komme hjem

Det er på ingen måte satt noe resultatmål for de to verdenscupdebutantene fra Ukraina.

For dem handler det om å få et pusterom fra de vonde tankene og bekymringene, og gjøre noe som føles normalt i en ellers unormal verden.

– I så mange dager uten trening og uten normal søvn, er det vanskelig å tenke og stole på et godt resultat, sier Olena og fortsetter:

– Vår største drøm nå er at krigen vil ta slutt, og vi kan komme hjem.