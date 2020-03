De tre kodene Solskjær har knekt

Om det var tvil om hvor vidt Manchester United er på vei fremover under Ole Gunnar Solskjær, bør søndagens seier ha feid all usikkerhet til side.

I desember vant United mot Manchester City i ligaen ved å være både gode og heldige.

Søndag var de bare best.

Og man skulle ikke ha trodd det når man husker at City kom 32 poeng foran United i fjor. Men de siste månedene har Solskjær fikset tre elementære ting. Disse tre har bidratt til en periode hvor United har spilt 10 kamper uten å tape.

Alle tre var viktige i går, da United leverte en av sine beste prestasjoner under Solskjær.

United 12-7 City

Den Største faktoren har vært den mest åpenbare denne sesongen: Solskjær har drillet inn en defensiv grunnmur som står fjellstøtt mot de beste lagene.

Søndag kom City seg til syv skudd totalt, mens United hadde 12. Citys snitt per kamp denne sesongen er 19,4. Forrige gang de kom seg til sjanser av lavere kvalitet i ligaen, var i april i fjor. Også den gangen møtte de United.



United har nå slått City og Chelsea tre ganger hver denne sesongen. Solskjær har vist en evne til å klekke ut slagplaner som frustrerer store lag. Samtidig har nyervervelsene slått til: Harry Maguire ruver i midtforsvaret; backen Aaron Wan-Bissaka slipper ingen forbi.

Med ekstra beskyttelse fra midtbanekrigere som Fred og Scott McTominay har United blitt vanskelige å bryte ned.

Denne defensive stabiliteten har bidratt til Uniteds nylige form. De siste 10 kampene har de sluppet inn to mål, hvorav ett av dem var en keepertabbe av David de Gea.

Samtidig var det ikke slik at United kun la seg bakpå mot City. Spesielt før pause presset de til tider høyt.

Dette hadde vært umulig om ikke Solskjær hadde knekt den andre store koden: Å endre lagets kultur.

Har truffet blink

Solskjær snakket mye om kultur da United haltet mot en skuffende sjetteplass forrige sesong.

Stallen hadde for mange spillere som var gamle og umotiverte. Uten sterk moral i bunn kunne United kollapse på banen, som de gjorde borte mot Everton (4–0) og hjemme mot Cardiff (2–0).

Men siden det har Solskjær rensket opp i stallen og fått inn unge spillere med sult og tæl. Alle de fire store kjøpene Solskjær har gjort – Harry Maguire, Wan-Bissaka, Daniel James, Bruno Fernandes – var 26 år eller yngre da de skrev under. Alle har noe å bevise.



SUSENDE TAKLINGER: Her takler Aaron Wan-Bissaka Raheem Sterling i kjent stil. Foto: Phil Noble / Reuters

Resultatet er et lag med høy arbeidsmoral, samhold og harmoni, kvaliteter som er essensielle for suksess på et hvert nivå.

Underveis har Solskjær klart noe ingen annen trener i United har maktet siden Sir Alex Ferguson ga seg i 2013: Han har truffet blink med de store kjøpene.

Langsiktig strategi

United ser ut til å være ferdige med perioden hvor de hentet spillere som nærmet seg 30-årene, som Nemanja Matić og Alexis Sánchez. En av grunnene til at Solskjær har fått tillit, er nettopp fordi United har bestemt seg for en langsiktig strategi basert på unge spillere.

Utenom Maguire og Wan-Bissaka har James har vært et friskt pust langs høyre kant. Egentlig trengte United flere offensive spillere enn James før sesongen startet.

Men i stedet for å ty til panikkjøp ventet de til januar for å være sikre på at de hentet riktig spiller. Ulempen med dette har vært at de har måttet bruke Jesse Lingard og Andreas Pereira i seks måneder.

Fordelen er at de nå har en playmaker i Fernandes som er i riktig alder, og som gir laget den kvaliteten og mentaliteten det trenger.

Forskjellen 25-åringen har utgjort, kan knapt overvurderes.

Ba Pep ti stille

United har ikke har tapt en fotballkamp siden Fernandes kom til klubben i januar. På fem ligakamper har den kreative portugiseren to mål og tre målgivende pasninger, som er flere målpoeng enn det Lingard og Pereira har totalt denne sesongen.

Mot City i går skaffet Fernandes et frispark utenfor boksen som han selv chippet til Anthony Martial, som ga United ledelsen.

SE MÅLENE: Anthony Martial og Scott McTominay sørget for at Manchester United slo Manchester City 2-0 søndag. Du trenger javascript for å se video. SE MÅLENE: Anthony Martial og Scott McTominay sørget for at Manchester United slo Manchester City 2-0 søndag.

Men Fernandes er ikke bare involvert i nesten alt United skaper. Han har en råskap, en arroganse og et pågangsmot som kjennetegnet United på sitt beste under Ferguson.

Et av øyeblikkene Uniteds fans satte mest pris på i går, var da Fernandes la fingeren inntil munnen og ba Pep Guardiola ti stille. Det var noe Eric Cantona fint kunne gjort i sin tid – og det gjenspeilte en spiller som ikke er redd for noen.

Med Fernandes på plass har United fått en kombinasjon av kollektiv soliditet bakover og individuell kreativitet fremover som kan føre til fyrverkeri. De har lenge vært gode mot offensive lag.

Nå har de forutsetningene for å spille bra også mot antatt svakere motstandere.

Tre kjøp til

Og skulle de knekke den koden, som de har slitt med så lenge, er kanskje ikke United like langt unna tittelkampen som man skulle tro.

– Vi vet at vi trenger én, to eller tre spillere til for å bli ansett som utfordrere til tittelen, pluss litt erfaring, sa Solskjær søndag.

Denne sesongen er målet fjerdeplassen, som gir billett til mesterligaen, og United ligger tre poeng bak Chelsea, som er nummer fire, med ni runder igjen å spille. Men Solskjær bygger et lag som er ment å slåss om tittelen.

Mens forsvaret ikke er det beste i ligaen, er det solid nok. Blant de seks offensive spillerne holder Fernandes, Anthony Martial og Marcus Rashford høy klasse. En motivert Paul Pogba vil styrke dem ytterligere.

Om han drar i sommer, vil United trenge en kreativ høyrekant og en pasningssikker midtbanespiller som kan ligge ved siden av McTominay eller Fred.



FRYKTET DUO: Marcus Rashford og Anthony Martial. Foto: Oli Scarff / AFP

Det vil skape en førsteellever som bør kunne hamle opp med de fleste.

Lokalavisen Manchester Evening News skriver at United ønsker tre store signeringer i sommer.

Kan det være nok til å slåss i toppen? Mye vil komme an på hva rivalene gjør, da spesielt Liverpool, som er lysår foran resten akkurat nå. Men ting snur fort i fotball. Og som Fernandes har vist, kan gode kjøp forvandle lag på kort tid.

Derfor blir det spesielt viktig for United å treffe med kjøpene i sommer.

Innen den tid skal det nok mye til for at nye spørsmål dukker opp om Solskjærs fremtid. Disse 10 kampene, og denne seieren mot City, har fylt klubben med optimisme.

Dette er et lag som går i riktig retning.