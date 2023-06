De rikes reservelag

Tenk deg at du har heiet på et lag hele ditt liv. Plutselig kjøpes det opp av et investorselskap, uten at du kan gjøre noe med det. Selskapet eier mange andre lag i Europa, blant dem en stor klubb i Premier League.

Nå sier sjefen for selskapet at din klubb skal utvikle talenter til storlaget i England.

Snart får ditt lag spillere på lån fra klubben. Samtidig begynner ditt lag å hente unge talenter fra alle verdens hjørner. De gode selges videre til Premier League.

Denne skjebnen rammer ikke norske lag, hvor klubber styres av medlemmene, men i andre land skjer det stadig oftere. Stolte klubber med rike tradisjoner blir i praksis reservelag for større klubber. Og det finnes ingen regler som kan stoppe det.

Nettverkene

Chelsea står bak et av de nyeste innslagene i denne trenden. Laget fra Vest-London ble i fjor kjøpt opp av et konsortium av investorer, med Todd Boehly i spissen. Disse eierne har ikke nok med én klubb.

Forrige uke kjøpte de Strasbourg, et av de svakere lagene i Ligue 1, øverste divisjon i Frankrike.

Planen er å bygge et nettverk av klubber. Arbeidstegningene har de tatt fra City Football Group (CFG). Det selskapet eies av Sjeik Mansour, et medlem av kongefamilien som styrer De forente arabiske emirater, og er mest kjent for Manchester City, laget til Erling Haaland.

Men CFG eier mye mer.

Siden 2012 har de bygget et nettverk med 12 andre lag: Ekspander/minimer faktaboks New York City (USA)

Melbourne City (Australia)

Yokahama F. Marinos (Japan)

Montevideo City Torque (Uruguay)

Girona FC (Spania)

Sichuan Jiuniu (Kina)

Mumbai City (India)

Lommel SK (Belgia)

Troyes (Frankrike)

Palermo (Italia)

Bahia (Brasil)

Bolivar (Bolivia)

ET AV MANGE LAG: New York City FC feier scoring mot Real Salt Lake i MLS. Foto: Eduardo Munoz Alvarez / AP

Stadig flere gjør det samme. I fjor sa UEFA at mer enn 180 klubber verden rundt var del av større nettverk. I Premier League har 10 klubber eiere med aksjer i andre lag. Da nettsiden The Athletic talte opp i september i fjor, fant de 20 andre slike klubber på tvers av toppdivisjonene i Italia, Frankrike og Spania.

Så hva er poenget med dette?

Låner spillere til seg selv

For CFG, som er assosiert med Emiratene som stat, gir det politisk innflytelse å eie lag i land som Kina og India. For de fleste andre eiere er fotballen som et aksjemarked, hvor de kan kjøpe lag billig og selge dem dyrt.

Alle vil at klubbene skal gjøre hverandre gode. De kan kjøpe, selge og låne spillere dem imellom. Dette er spesielt viktig når det kommer til talentutvikling.

Spesielt i England. Der er det ikke lov med andrelag, altså voksne lag som spiller i lavere divisjoner. England forbyr dette delvis fordi det gir de andre lagene i divisjonen varierende motstand, alt etter hvor mange A-lagsspillere som er med hver uke. Dette er et problem i Norge, hvor andrelagene kan være råsterke til én kamp og håpløse tre dager senere.

Derfor har klubbene i England reservelag som spiller i en egen liga. For mange talenter er nivået der for lavt, samtidig som nivået i Premier League er for høyt.

Før har klubber løst dette ved å inngå avtaler med lag i utlandet om å låne dem spillere. Slik får talentene spille på et høyere nivå. Men de engelske klubbene har mistet kontroll over hvor de spiller på banen og om de i det hele tatt får spille.

Nå har de funnet på noe bedre: I stedet for slike avtaler kjøper de klubbene opp. De gjør dem til utenlandske reservelag. Dette er ingen hemmelighet: Boehly sa i fjor at han ønsket en ny klubb for å gi talenter en bedre vei til Chelseas A-lag.

Et eksempel på dette er Kaoru Mitoma, som gikk fra japanske Kawasaki Frontale til Brighton i 2021. Han var ikke klar for Premier League, så Brighton lånte ham til Royale Union Saint-Gilloise, et lag i Belgia som har samme eiere. Der fikk Mitoma utvikle seg, og i år har han vært en av Premier Leagues sensasjoner.

BRENNHET: Mitoma har vært innom flere klubber med samme eier, her i aksjon for Brighton. Foto: TOBY MELVILLE / Reuters

Talenter kan også gå motsatt vei. Om den lille klubben har en god spiller, kan eierne «selge» ham til sin største klubb for vekslepenger.

Samlebåndet

Spesielt lag i Belgia, Frankrike og Portugal er populære. De er billige, de ligger i land som produserer mange talenter, og de har sterke forbindelser til andre kontinenter. Frankrike er hjem for mange spillere fra Afrika. Portugal er en bro til Brasil.

For lag i England gir disse landene også muligheter til å komme seg rundt regler for kjøp av spillere utenfor EU, som er blitt strengere etter Brexit.

Finnes det noen ulempe? Egentlig ikke. Chelsea skal ha betalt 65 millioner pund for Strasbourg. Det er omtrent like mye de betaler for en spiller til A-laget.

Når lagene er så billige og fordelene så store, så blir heller spørsmålet: Hvorfor ikke?

JUBEL: Strasbourgs spillere feirer lagets tredje mål mot AC Ajaccio. Foto: SEBASTIEN BOZON / AFP

Ingen står klare til å stoppe trenden. Det europeiske fotballforbundet (UEFA) forbyr to lag med samme eier å spille i samme turnering, men det er bare de kontinentale cupene. Så lenge eierne bak storklubbene kjøper små lag i andre land, går det fint. Og UEFAs president, Aleksander Čeferin, har utrolig nok sagt at han vurderer å endre reglene som er på plass, for å oppfordre til mer investering. Som om det er det fotballen trenger.

Om noen år kan Ligue 1 i praksis være en reserveliga. Europeisk fotball kan domineres av et knippe nettverk som eier lag i alle de viktige landene. Disse vil fungere som samlebånd for talenter som skal til eliten. Man kan si at de beste spillerne havner på toppen uansett, men nå får i hvert fall de selgende lagene store summer for dem.

Det vil ikke skje om kjøper og selger har samme eier. Når Strasbourg ikke engang får skikkelig betalt for sin store stjerne, øker de økonomiske forskjellene enda mer.

Store protester

Og hva med fansen? For noen er nye eiere bra, siden deres lag får tilgang til en ny verden av ressurser, personell og kompetanse. Et godt eksempel er Royale Union Saint-Gilloise, som er blitt løftet opp fra belgisk andredivisjon av de smarte eierne til Brighton.

Denne sesongen var de bare noen sekunder unna å bli belgiske seriemestere. De har utviklet talenter for Brighton, og samtidig beholdt sine egne ambisjoner.

OPPTUR: Royal Unions spillere feirer seier over Club Brugge. Foto: KURT DESPLENTER / AFP

Men ikke alle eiere finner denne balansen. Det er forståelig at mange fans protesterer. I januar ble Ligue 1-klubben Lorient kjøpt opp av Bill Foley, som også eier Bournemouth i Premier League. Da skrev fangruppen Merlus Ultras at «Det kommer ikke på tale at vi skal bli en vulgær satellittklubb, et enkelt treningssenter for et engelsk moderselskap».

I fjor prøvde CFG å kjøpe NAC Breda i Nederland. Fans av Breda raste på sosiale medier, hvor de advarte mot «den mørkeste dagen i klubbens historie», og en gjeng dro opp til Manchester for å protestere utenfor Citys stadion. Det virket: Klubbens aksjonærer sa nei til salget.

Men Breda er unntaket. Fans av Strasbourg har holdt opp et banner med store, røde bokstaver som sa, «BOEHLY ER IKKE VELKOMMEN».

De ble ikke hørt. For dem er det for sent.