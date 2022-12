De nye VM-ballene må lades – dette er forklaringen

Siden VM startet har nye bilder av VM-ballen gått sin seiersgang i sosiale medier og utenlandske aviser. Grunnen er bildene som viser VM-ballen koblet til en ladekabel.

Det har fått mange til å stusse, men årsaken er enkel:

Utstyrsleverandør Adidas har montert en sensor på innsiden av ballen, som må lades før bruk.

EKSTRA VERKTØY: FIFA og Adidas presenterte før mesterskapet den teknologiske fotballen kalt Al Rihla. Foto: Adidas

– Den nye ballteknologien skal hjelpe med raske og nøyaktige beslutninger for å forbedre opplevelsen for alle, skriver Holger Kraetschmer, en av sjefene i Adidas, i en pressemelding.

Tanken bak ballteknologien er hovedsakelig at det skal gi VAR-teamet presise data underveis i kampen.

Tidligere fotballekspert og assistenttrener på herrelandslaget i fotball, Brede Hangeland, er positiv til den nye mesterskapsballen.

– Det er jo veldig nyttig. Jeg har vært litt skeptisk til VAR lenge, og all teknologi som gjør at det fungerer bedre er jo bra. Dette gjør jo at en del ting tar kortere tid, blir mer presist, og det må jo alle være for, sier Hangeland til NRK.

Avgjørende

Under gruppespillkampen mellom Portugal og Uruguay ble det nye verktøyet en viktig faktor.

Bruno Fernandes slo et innlegg mot Cristiano Ronaldo i forkant av Portugals 1-0-scoring. Ronaldo steg til værs og ballen gikk inn i mål.

Ronaldo ble først kreditert målet, men senere ble det korrigert til Fernandes. Til ESPN bekreftet Fifa, på vegne av Adidas, at Ronaldo ikke var nær ballen.

Gjennom sensoren i ballen ble det bevist at det ikke var noe kontakt fra Ronaldo.

MARGINER: På flere bilder så det ut som Ronaldo var sist på ballen, men analysene viste noe annet. Foto: LEE SMITH / Reuters

– Var det presist nok?

Hver gang ballen berøres, plukker systemet den opp med en hastighet på 50 bilder per sekund.

Det gjøres ved hjelp av sensoren i ballen, som sørger for at ballens plassering er så nøyaktig som mulig når man for eksempel dømmer mål eller offside.

– Det vil alltid være et spørsmål med teknologi – er dette presist nok? Mitt spørsmål nummer en ville vært det. Jeg tror debatten og diskusjonen alltid vil være der. Var den ballen ute eller inne? Det tror jeg vi er ganske langt fra å være sikre på, men dette er et nyttig steg på veien, sier Hangeland.

Assistenttreneren tror ikke den nye teknologien vil påvirke spillerne, men han ser ikke bort ifra at det kan oppstå noen utfordringer:

– Ballen krever jo batterikapasitet for å virke, og vi har jo sett eksempler på VAR-systemer som ikke virker. Det er jo alltid en utfordring med teknologi, noen ganger virker det ikke. Akkurat som med oss mennesker, noen ganger gjør vi feil. Jeg tror vi må leve med at ting kan gå galt.

FIFA bekreftet søndag at VM-ballen får nytt design til semifinalene tirsdag og onsdag. Den nye ballen, som etter alt å dømme inneholder den samme teknologien, er døpt Al Hilm.