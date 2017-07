De norske syklistenes mest dramatiske velter

Årets Tour de France har blitt preget av stygge fall og velter: Sammenlagtkandidat Richie Porte veltet ut av Tour de France på fryktelig vis. Det samme gjorde Mark Cavendish.

Og i går måtte Marcel Kittel bryte etter å ha gått i asfalten.

Men det er ikke bare utlendinger som får smake asfalt i sykkelsporten. De største norske profilene har alle historier om ublide møter mellom kropp og hardt underlag.

1. Kristoff: – Jeg så ikke ut

Alexander Kristoff (30) falt på den 17. etappen av Tour de France onsdag, men hans verste fall skjedde under et ritt i Canada i 2010, det første året hans som proff. Underveis i løpet satt en stupbratt grusvei spor i ansiktet til Kristoff.

DRAMATISK FALL: Alexander Kristoff har gått i asfalten flere ganger. Slik så han ut etter fallet på den 17. etappen av årets Tour de France. Foto: NRK

– Jeg følte meg egentlig bra, kanskje det var 60 km igjen eller noe. Jeg tror etappen nesten var formet som et kvadrat. Vi kunne se nesten 10 kilometer framover. Det er helt rette veier borti Canada. Men så var det en rett stupbratt utforkjøring med grus, sier 30-åringen til NRK.

Hjulet til syklisten foran nærmest kollapset i grusen. Kristoff prøvde å svinge rundt ham, men klarte det ikke. Dermed fikk også Kristoff smake på grusen.

– Jeg så ikke ut etterpå. Jeg hadde problemer med å spise, siden jeg hadde skrapt ut hele ansiktet, til og med innsiden av leppene. Jeg slet med å få i meg næring, å få sove, og jeg mistet mye blod.

Kristoff tror også han besvimte noen sekunder etter det dramatiske fallet.

– Da jeg reiste meg opp hadde hele feltet sust forbi. Jeg starta jo først i feltet, og kan kanskje ha vært borte i 10–15 sekunder.

Katusha-rytteren har fortsatt et arr på siden av ansiktet etter hendelsen.

2. Verdensmesteren sov sittende i åtte uker

Regjerende U23-verdensmester Kristoffer Halvorsen veltet i rittet Grand Prix de la Ville de Lillers i Frankrike i mars.

Den lovende rytteren skled i en sving, og smalt rett i et hushjørne.

– Jeg gikk aldri til lege for å sjekke. Men det var så vondt at jeg ikke kunne ligge. Derfor satt jeg og sov i sju-åtte netter, sier Halvorsen.

Da han ti dager senere stilte i ritt, Nokere Koerse, smalt han i asfalten på ny.

– Det ble et spesielt tilfelle siden han veltet igjen i neste ritt. Konsekvensen av velt er ofte mye større enn man tror like etter det har skjedd, sier Halvorsens sportsdirektør Gino van Oudenhove i Joker-Icopal.

3. Boasson Hagen måtte bryte Touren: – Det var vondt, det

KNAKK SKULDER: Edvald Boasson Hagen pådro seg et brudd i høyre skulder under den 12. etappen av touren i 2013. Foto: Pascal Guyot / AP

Også for Edvald Boasson Hagen (30) har det vært noen fall i karrieren. Skal han trekke fram et «høydepunkt» blir det da han knakk skulderbladet på den 12. etappen av Tour de France i 2013.

Den tidligere Sky-rytteren ble kastet over sykkelstyret, og landet i bakken på den ene skulderen.

– Det var mest smerte. Før vi kom inn på spurten krasja jeg og gikk på hodet, smalt på ryggen og knakk skulderbladet. Det var vondt det, sier rudsbygdingen i dag om episoden.

Ifølge Boasson Hagen var skaden vond ganske lenge. Men etter et par uker var han tilbake på sykkelen. Skader og brudd er noe man må gjennom som proffsyklist, mener Dimension Data-rytteren.

– Det er kanskje noen førsteårsproffer som ikke har brukket noe, men stort sett så må nok alle knekke noen bein gjennom en karriere, tror jeg.

4. Adrian Aas Stien: Våknet på sykehuset

UHELDIG: Adrian Aas Stien på sykehuset etter marerittvelten. Foto: Privat

Det eneste Team Joker Icopal-rytter Adrian Aas Stien (24) husker er at han sto på startstreken. Stien våknet opp på igjen sykehuset, senere i en luftambulanse på vei til Oslo.

Under Ringerike Grand Prix i 2013 skjedde det som er hans aller verste velt.

– Jeg våknet opp til at legen kikket på meg. Jeg forsto at det var noe galt som hadde skjedd fordi jeg lå helt fastbundet, og med nakkekrage. Heldigvis kjente jeg at jeg hadde full følelse i kroppen, men jeg visste ikke hvilket årstall og hvilken dag det var, sier 24-åringen.

Stien husker ikke hva som skjedde, men har blitt fortalt at det var en rytter på motsatt side av feltet som mistet kontrollen på sykkelen, og skeinet over hele feltet.

– Ut fra skadene jeg hadde på hjelmen og sykkelen, regner jeg med at jeg må ha stupt over sykkelen og landet på hodet eller ansiktet. Jeg kjenner utforkjøringen der det skjedde veldig godt, og vi må ha hatt veldig stor fart.

Stien fikk et brudd i C1, der hodeskallen og nakken møtes. Nakkekrage måtte han ha på i tre måneder, og hele sesongen røk.

– Det kunne ha gått veldig mye verre, men det kunne ha gått veldig mye bedre også, tenkte jeg.

5. Skjerpings konkurrent må lære å snakke og gå på nytt

I fjor var Kristoffer Skjerping involvert i en av de styggeste masseveltene i nyere tid. Under Belgia rundt smalt to motorsykler inn i hverandre og videre inn i et felt bestående av 19 ryttere.

SOM EN BLODIG BIFF: Kristoffer Halvorsens arm etter massevelten i Belgia rundt. Foto: Privat

Skjerping endte opp med en svært blodig høyrearm.

– Får ikke flyttet så mye på armen, så må ta nye bilder når jeg kommer hjem for å være helt sikker. Mye skrubbsår, men bare to steder det er alvorlig, skrev Skjerping til NRK like etter velten.

Verre gikk det med konkurrent Stig Broeckx, som lå i koma i lang tid etter velten.

– Han skal være på vei tilbake nå. Han sykler ikke, men etter å ha vært flere måneder i koma lærer han seg nå å snakke og gå på nytt, sier Joker-sportsdirektør van Oudenhove, som selv er belgisk og har kontakt med Broeckxs lag, Lotto Soudal.

6. Vegard Breen: «Å, dette var vondt! Nå har jeg det vondt!»

LANDET PÅ ARMEN: Vegard Breen gikk på trynet og landet på armen i klassikeren E3 Harelbreke. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Tour-rytter fra i fjor Vegard Breen (27), forteller om et ublidt møte med brostein på klassikeren E3 Harelbreke. Breen gikk i bakken på et av de få brosteinsstrekkene med utforbakke i klassikeren.

– Nesten halvveis nede i bakken er det en som velter, eller mister en flaske eller noe. Det fører til en skikkelig dominoeffekt. Folk ligger strødd, forteller Eidsvoll-mannen levende.

Det hele skjer rett foran ham, og gir Breen to muligheter, enten bremse å eller kjøre gjennom. Breen forklarer at om han hadde bremset på brosteinen, så ville han ha ligget der i løpet av et halvt sekund. 27-åringen prøvde derfor å komme seg gjennom.

– Jeg var nesten i bånn av bakken. Hadde kjørt fem eller ti meter fra stedet velten oppstod. Men jeg kommer ikke lenger med flaks, og kjører rett i ryggen på en som ligger på bakken. Deretter stuper jeg over styret, og lander på høyrearmen.

– Det gjorde så vondt at jeg ikke visste hvor jeg skulle gjøre av meg. Jeg reiste meg opp med en gang og bare gikk rundt meg selv og sa: «Å, dette var vondt. Nå har jeg det vondt».

7. Lars Petter Nordhaug: – Gikk fra 70 til 0

KUTT I HÅNDLEDD: Lars Petter Nordhaug var uheldig da han falt og fikk et dypt kutt i håndleddet, rett ved hovedpulsåra. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Den kraftigste velten for Lars Petter Nordhaug skjedde i mars måned i fjor. Under siste etappe av Tirreno-Adriatico lå Nordhaug i bilkøen bak en bil i cirka 70 km/t, og hadde regntrekk på skoa som han tenkte å ta av seg.

Sky-rytteren skulle gi trekkene til en av bilene da det smalt.

– Jeg kjørte armen inn i bilen. Farten gikk fra 70 til 0 på ganske kort tid. Det var ganske ekstremt, så jeg fikk sjokk. Det ble et ganske dypt kutt i håndleddet, rett ved pulsåra. Det var mye blod og ganske ekkelt, så da var det rett inn i sjukebilen og på sjukehus.

Drøyt 120 kilometer gjensto av den sjette etappen fra Castelraimondo til Cepagatti da uhellet var ute for nordmannen.

– Man blir jo selvfølgelig redd og engstelig for hvordan det har gått. Så blir man selvfølgelig glad når det går bra, sier Nordhaug.