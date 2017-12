Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

I fraværet av Johannes Høsflot Klæbo, som sto over dagens femtenkilometer i Davos, klarte ikke de andre norske langrennsherrene å følge opp Klæbos seks verdenscupseire denne sesongen.

Like etter at de norske kvinnene gikk inn til dobbeltseier, ble beste norske av herrene Simen Hegstad Krüger. Han måtte ta til takke med den sure fjerdeplassen.

– Det var nærme i dag, men det var tre stykker som var litt sterkere enn meg, sa Norges bestemann til NRK etter målgang.

Skuffende norsk dag

For det ble en skuffende norsk laginnsats med bare tre løpere innenfor de tjue beste.

– Det var et flott løp av Krüger, godkjent av Holund, men litt under pari av de andre, oppsummerte landslagstrener Tor Arne Hetland til NRK.

Martin Johnsrud Sundby endte på 20. plass, hele halvannet minutt bak Maurice Manificat som vant dagens femtenkilometer.

Sundby har slitt med magetrøbbel, og var tidlig et godt stykke bak dagens beste.

– Jeg kjente fort at jeg måtte bare dra i brekket. Det er en tydelig preget kropp, sa Sundby til NRK etter å ha samlet seg i målområdet.

Fransk seier

Helt suveren på dagens femtenkilometer i Davos var franske Maurice Manificat, som tok seieren foran Sergei Ustiugov og Alexander Buslhunov.

– Jeg elsker denne løypen, og jeg er veldig glad for å vinne her, sa en glad Magnifacat til NRK etter seieren.

Dermed ble det for første gang denne sesongen ikke norsk seier, eller nordmenn på seierspallen, i et verdenscuprenn.