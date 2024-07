Svela mener Nordås blir «motarbeidet, mobbet og diskriminert» - Rodal reagerer på timing

Overfor VG reagerer Per Svela kraftig på behandlingen Narve Gilje Nordås har fått av Olympiatoppen og Friidrettsforbundet.

– Siden 2022 har Narve blitt systematisk motarbeidet, mobbet og diskriminert av ansatte i både NFIF og OLT. Dette i tillegg til den belastningen mobbingen fra andre utøvere utgjør. Systemet som er satt til å beskytte mot nettopp dette, lar seg påvirke til å bidra til mobbing, snarere enn det motsatte. Dette kan ikke fortsette. Narve fortjener bedre, sier Svela til avisen.

Kraftsalven kommer etter at det ble klart Jakob Ingebrigtsen får med seg broren Filip Ingebrigtsen til OL i Paris.

Nordås og Svela trenes av brødrenes far, Gjert Ingebrigtsen, som ikke fikk akkreditering til OL.

Svela skal ha blitt tilbudt tilgang til deltagerlandsbyen, men ikke treningsbane og oppvarmingsbane for å hjelpe Nordås.

Nordås' treningspartner mener det ikke har noen verdi at han skal «drikke kaffe» med kompisen på utøverhotellet.

– Det er bare trist og hodeløst. Det er veldig synd for Narve at han blir forskjellsbehandlet på den måten. De prøver å pakke det inn som han får hjelp, men det er bare tull.

Sjef i Olympiatoppen Tore Øvrebø er forelagt Svelas kritikk i VG.

– Innenfor rammene og begrensningene som gjelder under OL, tilrettelegger friidrettsforbundet og Olympiatoppen for at utøverne skal ha best mulig forutsetninger for prestere. De siste tiltakene er ledd i dette arbeidet. Vi i Olympiatoppen ser nå fram til å få friidrettsgjengen til Paris, og skal gjøre alt vi kan for å tilrettelegge for prestasjon, svarer Øvrebø til VG.

NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal sier til NRK at han skjønner problematikken Svela tar opp, men at han er overrasket over timingen.

– Med tanke på det som skjedde i Roma, der Narve sa at alt det utenomsportslige skapte problemer, skjønner jeg ikke timingen på utspillet. Det må heller tilhøre evalueringen etter sesongen, sier Rodal.

Han fortsetter:

– Treningsjobben er allerede gjort, det må man huske på. Taktiske ting er man i 2024 fullt kapabel til å diskutere via elektroniske hjelpemidler.

OL-gullvinneren fra 800 meter i 1996 sier at han tror Nordås nå vil få spørsmål om konflikten på pressekonferansen før OL.

– Det kan medvirke til å svekke Narves selvtillit mer enn å styrke den. Jeg har sagt det før; at Narve er bedre enn han tror selv. Den selvtilliten trenger han å få på plass. Jeg er veldig i stuss over timingen på utspillet, sier Rodal.

NRK har forsøkt å få en kommentar fra Svela på Rodals utsagn om timingen av utspillet, men har foreløpig ikke fått svar.