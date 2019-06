De kommuniserer uten å snakke. Nå hylles Norges stopperpar som et av verdens beste

– Vi har en kjemi på fotballbanen. Vi trenger egentlig ikke snakke med hverandre, vi bare ser på hverandre, og så vet vi hva vi skal, sier Maren Mjelde.

Den ene beskrives av treneren som rolig med ballen, fotballklok og som en stor leder. Det er Mjelde.

Den andre spiller på høyere risiko, men kjennetegnes også av sin enorme fart og ekstreme duellstyrke. Det er Maria Thorisdottir.

Sammen utgjør de midtforsvaret til Norge, og i VM har de ryddet opp foran det norske målet igjen og igjen. Det er nettopp midtstopperspillet mange trekker frem som en av de viktigste årsakene til Norges suksess i VM.

– Klarer nesten ikke beskrive det

England-trener og tidligere Manchester United-spiller Phil Neville trakk frem nettopp de norske midstopperne på dagens pressekonferanse.

– Jeg er en stor fan av de to midtstopperne, spesielt Maren som har jeg sett mye denne sesongen, sa han blant annet på spørsmål fra VG.

Landslagstrener Martin Sjögren mener VM har vist at de to er blitt et av verdens beste stopperpar.

– Ja, det tror jeg de er. I denne turneringen skal de i alle fall regnes som et av de beste. De har vært veldig, veldig bra, sier han.

Mjelde og Thorisdottir hadde god kontroll på Australias stjerne Sam Kerr da de møttes i åttdelsfinalen. Hun har scoret fem mål i VM, men mot Norge ble det null. Foto: JEAN-PAUL PELISSIER / Reuters

Utenfor banen er Thorisdottir og Mjelde nære venner, og selv mener de at nettopp dette gir dem et helt spesielt bånd også på banen.

– Det er en sånn «connection» der, jeg klarer nesten ikke beskrive det. Vi trenger ikke alltid å kommunisere med ord, en gang. Bare ved å se på Maren forstår vi hva vi tenker. Det er en ekstremt stor styrke med oss, sier Thorisdottir.

Sjögren: – Hatt så ekstremt stor tiltro til dem

Det var ingen selvfølge at Mjelde og Thorisdottir skulle treffe så godt med VM-formen. Begge har hatt lange skadeavbrekk denne sesongen, og ble friskmeldte akkurat i tide til å bli med på Norges VM-oppkjøring. Før det hadde de ikke spilt midstoppere sammen siden i fjor høst.

– Det har vært en spesiell situasjon siden vi ikke har spilt sammen så mye det siste året. Men vi er sammen hver dag, og snakker sammen hver dag. Vi kjenner hverandre utrolig godt, og det som har skjedd utenfor banen har mye å si for det som skjer nå, forteller Mjelde.

Mjelde og Thorisdottir støttet hverandre gjennom den lange skadeperioden begge hadde denne sesongen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

De spiller sammen i Chelsea, men da er Mjelde som regel på midtbanen. Det er på landslaget de har utviklet samspillet som midstoppere.

– Etter EM «satte vi dem opp» (som fast midstopperpar, red. anm), og vi har jobbet med dem siden. De har ikke hatt så mye tid sammen i oppkjøringen, men jeg har hatt en så ekstremt stor tiltro til dem. De er veldig gode spillere individuelt, men så utfyller de hverandre også så bra, sier Sjögren.

Vil ha revansj mot England

Stopperparet må nok spille opp mot sitt aller beste om Norge skal greie å slå England i kvartfinalen torsdag kveld. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Torsdag kveld kommer den foreløpig største testen for det norske stopperparet. Da venter England i kvartfinalen. England er regnet som en av medaljekandidatene i VM, og var laget som slo ut Norge i forrige VM. Da møttes de i åttedelsfinalen.

Thorisdottir sier at denne gangen er Norge bedre rustet for oppgaven.

– Vi har alltid visst at det ligger noe i dette laget her. Vi har følt at vi har måttet bevise det nå i to år, og at vi har hatt så mye motgang. Men vi er en gjeng med ekstremt stort potensial. Det at vi får det frem er en fantastisk følelse, sier hun, og legger til:

– Nå er det bare fokus på England i morgen og komme oss gjennom den. Vi har gjort det bra, men vi har veldig lyst til å være med videre her, slår hun fast.