De glade amatører

Mandag skulle landslagstrener Lars Lagerbäck for første gang snakke etter de siste ukers mye omtalte lekkasjer om «intern uro» i det norske fotballandslaget for menn.

Da ble hans viktigste anliggende plutselig et utilslørt angrep på VG.

VG er avisen som først fortalte om bråket som oppsto på spillermøtene i bakkant av det skuffende tapet mot Serbia i september.

Historien har utallige eksempler på regimer som har forsøkt å avlede oppmerksomheten fra internt kaos og uro ved å skape en ytre fiende, som kan samle nasjonen. Forsøksvis.

I vår del av sivilisasjonen er den geopolitiske situasjonen slik at vi heldigvis kan overføre krigsretorikk til atskillig mindre alvorlige arenaer – og tillate oss å legge mange av disse følelsene inn i sportens verden.

Følelsene, retorikken og strategien.

Fiendebildedannelsen fra landslagets side er nå å gi media generelt, og VG spesielt, skylden for det som betegnes som «tolkninger og spekulasjoner».

Fokusskifter

Det som gjør det vanskelig å få særlig tillit til tiradene fra Lagerbäck er todelt.

Det ene er at selv om dette er første gang landslagssjefen fysisk snakker offentlig om dette, så har han så definitivt ytret seg om dette for lengst.

Det var nemlig gjennom en pressemelding på NFFs nettsider 22. oktober at hele konflikten eskalerte i offentligheten.

Og foruten en henvisning til at det var VGs bruk av anonyme kilder som gjorde at de følte seg tvunget til å gå til det oppsiktsvekkende skritt å kommunisere dette, var det da ellers intet som kritiserte innholdet i VGs avsløringer, eller annet ved deres fremgangsmåte, i denne saken.

TURBULENS: Etter tapet mot Serbia oppstod det en konflikt mellom Alexander Sørloth og landslagsledelsen. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Men det som hadde skjedd på det nevnte spillermøtet, der hvor Alexander Sørloth skal ha kommet med opphetet kritikk, ble derimot fremstilt som det groveste Lagerbäck hadde opplevd på sine 30 år som landslagstrener i diverse land.

I pressemeldingen uttalte han: «Etter 30 år i internasjonal fotball har jeg aldri opplevd at spillere har gått over grensen på denne måten.»

Problemet var da altså ikke VG, men Alexander Sørloth. Og kun ham. I den grad at oppførselen ble omtalt som «uakseptabel», som ikke kan betegnes som annet enn meget tydelig og målrettet kritikk.

Selv om Sørloth via sin agent kom med et svar på beskyldningene som klart uttrykte at han ikke var enig i alt som ble skrevet fra Lagerbäcks side, kom snart den forventede détente, hvor Sørloth og NFF ga uttrykk for å ha skværet opp.

Nå skulle man «fokusere på de kommende landskampene». Dette skulle vise seg som en sannhet med vesentlige modifikasjoner.

Et utrygt prestasjonsmiljø

Det var knyttet stor spenning til Lagerbäcks første opptreden etter konflikten, og det skjedde altså mandag i forbindelse med årets siste uttak av en landslagstropp. Og spenningen ble utløst – men altså i overraskende retning.

Angrepet – og det kan ikke kalles for annet – på VG og dets fremstilling av konflikten, dro nemlig fokus rett tilbake til landslagets en gang så lukkede rom

«Jeg tror det VG har gjort har forstyrret tryggheten i prestasjonsmiljøet som vi har forsøkt å bygge opp», uttalte Lagerbäck på pressekonferansen. I stedet for å utstråle tro og soliditet- og håpe det raskt forplanter seg til spillergruppen når den snart samles, oppnår man nødvendigvis det motsatte.

TIL ANGREP PÅ VG: Leif Welhaven slår tilbake mot Lagerbäcks angrep på VG. Foto: Terje Pedersen / NTB

VGs kommentator Leif Welhaven svarer på kritikken i Medier24, og sier «VGs dekning av denne saken har vært veldig konkret og faktabasert. Jeg klarer ikke å forstå at det er noe grunnlag for kritikken fra Lagerbäck. Det fremstår som meningsløs energibruk».

Og det er akkurat dette som er det virkelig uforståelige ved denne nye strategien fra landslagsledelsen. Der man skulle trodd man skulle slutte rekkene, for å bruke et annet uttrykk med militær opprinnelse, drar man altså konflikten over i en ny fase.

For andre gang.

Først gikk de ut med et kommuniké fra landslagssjefen som i praksis bekreftet alt VG hadde skrevet om bråket, der alt tyder på at de burde holdt håndteringen internt.

Når de nå skal ut og forberede nasjonen på nye, viktige landskamper, er fokuset mediekritikk og statusbeskrivelsen «utrygghet» i troppen. Eller prestasjonsmiljøet, som man altså foretrekker å kalle det.

Anonyme amatører

Men i dette prestasjonsmiljøet finnes det altså elementer som har lekket informasjon. Eller «amatører», som Lagerbäck omtalte dem på pressekonferansen i går, disse kildene til VG som fortsatt er anonyme.

Fordi de nødvendigvis må være det i en slik sak, uansett grunner for å dele konfidensiell informasjon med VG. De som har lekket informasjon som Lagerbäck tidligere har bekreftet er korrekt. Nå er den samme informasjonen i stedet tolkninger og spekulasjoner.

Hvilket er et overraskende trekk fra en trener av Lars Lagerbäcks format.

SAMHOLD: Årets siste landslagstropp er tatt ut, og Norge har tre landskamper igjen i 2020. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

For det lyder mer enn noe annet som en slags forhåndsunnskyldning i tilfelle Norge ikke lykkes med det man fortsatt håper – nemlig å vinne sin gruppe i Nasjonsligaen.

Det logiske neste steget vil derfor være å klandre uroen medieoppslagene har skapt hvis det ikke blir seier mot Romania.

Men en slik strategi fungerer maksimalt én eneste gang. Og Norge skal spille to kamper før Nasjonsligaen 2020 er avsluttet.

Etter den avsluttende kampen mot Østerrike må landslagsledelsen selv ta ansvaret hvis resultatene ikke er som man håper på.

Resultatene – og samholdet i spillertroppen.