de Gea ødela for «Moi»

– Det blir først og fremst gøy. Men vi er her for å få med oss poeng, sa en offensiv Mohamed «Moi» Elyounoussi på telefon til NRK få timer før avspark på Old Trafford.

Sarpingen lovet å ødelegge for Manchester United, men det viste seg å være et umulig løfte å innfri.

Men han fikk to store sjanser. Etter 38 minutter fikk Basel frispark midt på Uniteds banehalvdel. I boksen sto brått Moi umarkert på seks meter, men headingen ble for svak og gikk rett på keeper de Gea.

Og etter 64 minutter gjorde han alt selv. Først et godt løp ned mot Uniteds femmeter, der en nordisk duell mot svenske Victor Lindelöf, endte først med svensk seier. Men Moi kriget til seg ballen, vendte vekk Lindelöf, og brente til.

Igjen var de Gea i veien .Store sjanser - sett med norske øyne. Men Basel var i realiteten sjanseløse.

... men Basel var sjanseløse

Manchester United ble slått ut av gruppespillet i Mesterligaen for to år siden, og fikk ikke delta i fjor. Til gjengjeld vant de Europa League - og i kveld var de tilbake for fullt. Det skulle ikke ta mer enn to minutter fra dommer Ruddy Buquet startet kampen før United fikk sin første, store mulighet.

En corner fra høyre ga Lukaku en kjempemulighet. Etter mye klabb og babb endte ballen hos belgieren, men en Basel-forsvarer fikk blokkert skuddet.

Og enveiskjøringen fortsatte.

Det virket som Basel skulle få et pusterom etter 17 minutter, da Paul Pogba fikk en strekk og måtte hjelpes av banen. Han ble erstattet av Marouane Fellaini, som kom inn med innbytterpuls og uten å få varmet opp.

Fellaini kampens belgiske gigant

Pogbas skade hjalp ikke Basel, for å si det forsiktig. Fellaini ble kampens gigant.

Først etter 35 minutter. En svært god Ashley Young får lagt hardt inn fra høyre, og Fellaini rager suverent høyest og stanger ballen i mål fra kloss hold. Hans første Mesterligamål for Manchester United.

Young var for anledningen kaptein på United-skuta.

– Vi fikk en flott start på mesterligaen, spesielt ettersom vi spilte hjemme. 1-0-scoringen kom på rett tid, ellers kunne vi fort blitt frustrerte. Utover i annen omgang klarte vi å skape nok sjanser til å vinne klart, sa Young til MUTV.

Det ble mer jubel.

Etter 53 minutter: Fellaini kriger seg til posisjon på innlegg fra venstre og dekker opp for Romelu Lukaku, som kjempet seg til klokkeklart treff.

Og et punktum etter 84. Fellaini kombinerte fint nedover høyresiden og fikk lagt hardt inn i førtifem. Via Mkhitaryan og til Rashford, som fikk bredsidet inn 3-0.

OBS: United har bare tapt to av sine åpningkamper i Mesterligaen i de 21 gangene klubben har deltatt, og de har aldri tapt etter å ha ledet til pause.