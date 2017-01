Frankrike dro ut tiden, og Norge jaktet scoring. Det var en uheldig kombinasjon for å holde gemyttene i ro på banen Nantes.

– Det var en god miks av at vi var skuffa og at franskmennene har sin herlige arroganse. Det ble en dårlig match på slutten, sier Bjarte Myrhol til NRK.

– En liten klinsj

Da sluttsignalet gikk samlet spillerne seg i en klynge rundt Sander Sagosen og Kentin Mahe. Sistnevnte skubbet til Sagosen etter kampen, og de to var ikke akkurat gode venner.

– Jeg får en skubb i ryggen som er helt unødvendig. Jeg biter på eplet, men jeg føler at jeg klarer å roe meg ganske fort. Det er mye adrenalin som skal ut, og mye tenning med to lag som kjemper i toppen, sier Sagosen til NRK.

– Det blir en liten klinsj, og litt skubbing. Da må vi stå opp for hverandre. Vi skal ikke akseptere alt selv om det er den regjerende verdensmester vi møter. De ter fint at vi står opp, sier Myrhol.

DUELL: Nikola Karabatic og Bjarte Myrhol. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Det er gutta som har mye adrenalin. Det er flott at gutta stiller opp for hverandre og viser den moralen, sier Christian Berge.

– De lar seg ikke pille på nesen, og det viser at vi har vokst med årene, sier ekspert Øystein Havang.

Svak førsteomgang

Rød og Norge hang med helt til 4-4, men da sa Frankrike takk og farvel. De tok en tomålsledelse, og økte forspranget til det norske laget gjennom hele 1. omgang. Kentin Mahe satte sin tredje straffe og sørget for 16-12-ledelse til hjemmelaget til pause.

Norge trengte en drømmestart for å henge med i Nantes, men det skjedde aldri. I stedet for dundret det franske stjernegalleriet videre med Nikola Karabatic og målvakt Thierry Omeyer i spissen. Det holdt til seier for Frankrike.

Sander Sagosen ble Norges toppscorer med åtte mål.