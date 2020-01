De andre norske

Nyland og Villa til Ligacup-finale

Ørjan Nyland startet kampen for Aston Villa og tok virkelig sjansen med begge hender. Nordmannen leverte flere solide redninger og var en av banens beste i Ligacupens andre semifinale. Den første kampen endte 1-1 og det så lenge ut til at det ville bli resultatet i dag også. Men to minutter på overtid dukket Trézéguet opp og scoret 2-1-målet som sendte Villa til finalen.