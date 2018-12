David Beckham

Zucarello tilbake på isen

NHL-proffen Mats Zuccarello fekk 22 minutt og 48 sekund på isen, då New York Rangers slo Anaheim Duckers 3–1 onsdag. Nordmannen har stått over sju kampar på grunn av ein lyskeskade, men var tilbake i lagoppstillinga sist fredag. Laget ligg no på ein femteplass.