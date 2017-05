Datoen for Johaug-høringen klar

Det melder Aftenposten mandag ettermiddag.

– Det er vi glade for. Vi ønsket at saken skulle komme opp så raskt som forsvarlig mulig og før sommeren. Det har vi nå fått bekreftet at vil skje, sier Johaugs advokat Christian Hjort til NRK.

ADVOKAT: Christian Hjort. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Johaug avga 16. september i fjor en positiv dopingprøve for det forbudte stoffet clostebol etter bruk av kremen Trofodermin.

Lukkede dører

Hun er dømt til 13 måneders utestengelse av Domsutvalget i Norges Idrettsforbund, men Det er internasjonale skiforbundet (FIS) anket dommen mot 28-åringen.

Nå skal altså ankesaken behandles i CAS 6. juni.

NRK har tidligere skrevet at høringen trolig skjer bak lukkede dører, og Hjort har ikke tatt ønsket om en åpen høring videre.

– Det vil ikke være åpne forhandlinger. Vi har ønsket det, men etter det vi har forstått, er det ikke tenkelig, sier Hjort.

Ventet på svar

Nå går advokaten i gang med de siste forberedelsene sammen advokaten Mike Morgan, som vil prosedere saken i CAS.

Det er gått flere uker siden Johaug-teamet ytret ønsket om en saksbehandling i starten av juni.

– Det er en prosess som involverer ganske mange aktører, forklarer Hjort.