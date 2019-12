Dårligere uttelling for Norge – mener uvante regler ødelegger

– Hold hodet kaldt og hjertet varmt.

Det er litt av Thorir Hergeirssons oppskrift på hvordan Norge skal bedre skuddstatistikken i VM.

For selv om håndballjentene sikter mot semifinale, er det mye takket være forsvarsjobben. Fremover har det nemlig vært flere bom på mål enn både i fjorårets EM og VM i 2017.

Totalt står laget med en treffsikkerhet på 62 prosent (227 mål på 365 forsøk), mens de etter sju kamper i Frankrike hadde 64 (224/352), og var prosenten over det igjen i VM.

– Vi må være enda flinkere og fokusert i skuddøyeblikket, slår Heidi Løke fast.

Regelendring

Det er spesielt fra seks og ni meter uttellingen er blitt svakere. I fjor scoret Norge på hele 84 prosent av nærskuddene, mens de i år treffer på bare 62 prosent av forsøkene fra seks meter.

Akkurat det mener de det er én god grunn til.

For før VM ble det gjort endringer i reglene. Blant annet kan en forsvarsspiller nå dekke inne i seksmeteren så lenge en fot står på den hvite stripa. Dommerne tillater også mer holdning på strek.

– Man ser jo også at man ikke får like mange straffer som før, og må tenke på det i skuddøyeblikket. Man går alltid all-in for å sette den ballen i mål, men det har vært noen flere situasjoner hvor man er blitt tatt og ikke fått noe, så jeg tror noe av grunnen ligger i reglene, forklarer strekveteran Løke.

KAMP: Heidi Løke kjemper på streken mot Serbia. Nå har man lov til å stå inne i feltet, så lenge en fot er på streken. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpox

Klar nedgang

Bare 35 prosent av Norges skudd fra ni meter har gått i mål, mens det i fjor var en treffprosent på 44.

KANON: Emilie Hegh Arntzen er en av Norges beste skyttere. Foto: Vidar Ruud / NTB Scanpix

– Jeg vet ikke helt hvorfor det er sånn. Noe av det handler om sjanser man tar, og noen ganger må man skyte på dårlige sjanser også, andre ganger det ikke bra nok prestasjon, sier Emilie Hegh Arntzen.

Bakspilleren står med 24 mål på 50 skudd, og må mer ansvar enn noen gang med en rekke profiler ute.

– Det viktigste er inngangen til skuddet. Kommer man i høy fart og skikkelig opp, så får man gjerne bedre oversikt enn hvis man fyrer av uten noen spesiell inngang, for min del handler det mye om inngangen til skuddet. Når det er skikkelig pleier det å sitte, forteller Vipers-profilen.

På den positive siden har Norge scoret på flere ving-, kontrings- og gjennombruddsskudd enn tidligere, og Silje Solberg står med en solid redningsprosent på 37.