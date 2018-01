Darja Domratsjeva: – Ikke alle ville taklet utfordringene til Bjørndalen

– Det var noen utfordringer i sommer jeg tror at ikke alle utøvere hadde taklet. Han kom likevel tilbake i tide til verdenscupen, sier den hviterussiske skiskytteren, og kona til den norske skiskytterkongen, Ole Einar Bjørndalen til NRK.



Domratsjeva, som har tilbrakt verdenscupukene i Tyskland og Ruhpolding sammen med Bjørndalen og deres felles barn Xenia (1), røper at det har vært en tøff OL-sesong for mannen.



– Han er kommet i bedre og bedre form utover, men det kan hende den tøffe perioden kom litt for tett innpå sesongstarten slik at det ble vanskelig å nå toppformen da det startet og var viktig, sier Domratsjeva med tårer i øynene.



Syk i sommer

– Hvilke utfordringer dreier det seg om?

– Utfordringene får du spørre han selv om. Det var utfordringer rundt ham, og nå vil lagledelsen til Norge annonsere den ene eller andre avgjørelsen rundt OL-uttaket, sier hun.



Ole Einar Bjørndalen vil heller ikke gå inn på hva problemene har vært, men etter det NRK kjenner til var veteranen mer syk i sommer enn kjent.

– Jeg kan si at han er en skikkelig mann og en fighter. Jeg er stolt over hvordan han har taklet denne situasjonen.



Søndag sendte Norges skiskytterforbund sin innstilling på hvem som bør være med i den norske herretroppen i skiskyting til Olympiatoppen. Totalt seks utøvere tas med, hvorav den ene er reserve.

Skuffende resultater

Etter skuffende resultater så langt denne sesongen, og en mislykket skjebneuke i Oberhof og Ruhpolding, tyder mye på at Bjørndalen ikke får gå under lekene i Sør Korea om en snau måned.



– Nå får vi se hva som skjer, og så er det trenerne som må avgjøre hva som blir resultatet, er svaret Bjørndalen har gitt NRK under oppholdet i Tyskland.



Landslaget reiste videre til italienske Anterselva søndag kveld, hvor den siste verdenscuprunden avholdes før OL i starten av februar.