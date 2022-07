22-åring hylles tross kvartfinaletap: – EM-historiens største gjennombrudd

– For en redning av Van Domselaar, sa TV 2s ekspert Yaw Amankwah.

Da hadde Nederlands sisteskanse stoppet sin tiende ball for kvelden, og Frankrikes stjerner så ikke ut til å finne ut av henne.

– Dette er EM-historiens største gjennombrudd av den unge keeperen, mente Amankwah.

– Det er sjeldne tall, konkluderte TV 2s Endre Olav Osnes om Nederland-keeperens redningsantall, og fikk støtte av statistikktjenesten Opta.

90 minutter med nærmest konstant overkjøring var nemlig ikke nok til å overliste Nederlands ferske landslagskeeper Daphne van Domselaar. Lagene måtte ut i ekstraomganger, og det var først da VAR fant ut at Dominique Janssen felte Kadidiatou Diani i egen sekstenmeteren, at sisteskansen etter hvert måtte hente en ball ut av mål.

Ève Périssets straffescoring ble EM-semifinalens eneste, og det blir Frankrike som skal møte Tyskland førstkommende onsdag. Da ligger det finalebillett i potten. For Nederland ender mesterskapet her.

– Det føles ikke ut som at det er over. Jeg føler meg i mitt livs form nå. Det gikk bare bedre og bedre, sa keeper van Domselaar til TV 2 etter kampen.

– Hun kan være skikkelig stolt av seg selv. Jeg snakket med henne, og hun var ikke engang nervøs. Jeg ble litt sjalu. Denne prestasjonen sier alt om fremtiden hennes, sa Frankrikes Dominique Janssen til NRK da semifinalebilletten var sikret.

Også Nederlands Sherida Spitse, den tidligere Toppserie-profilen, var full av lovord om keeperen.

– Hun var utrolig god, ikke bare i dag, men under hele mesterskapet. Hun reddet oss en del ganger, sa 32-åringen.

Redning på strek

Regjerende europamester Nederland hadde stjernespiss Vivianne Miedema tilbake i elleveren, men det var likevel Frankrike som tok kommando fra start. Nederland ble liggende lavt, tapte duellene på midtbanen, og nevnte Miedema var minimalt involvert.

NESTEN: Delphine Cascarino med stolpetreff. Foto: LINDSEY PARNABY / AFP

Det samme kan ikke sies om Delphine Cascarino. Lyon-spilleren fikk stjernetreff etter halvspilt førsteomgang, men Nederland-målvakt van Domselaar fikk hjelp av stolperoten.

Snaut ti minutter senere kom Frankrike enda nærmere. Melvine Malard fikk avsluttet fra kort hold, men Stefanie van der Gragt, som ble hyllet for manøveren sin forrige kamp, reddet mesterlig på strek.

Utrolig nok sto det 0–0 til pause.

Synlig frustrasjon

Det franske stjernegalleriet fortsatte å kjøre over Nederland etter sidebyttet, men til tross for et tosifret antall avslutninger, fant alltid van Domselaar en måte å stoppe Corinne Diacres kvinner på.

Brente sjanser, ballmist og sløsing førte etter hvert til synlig frustrasjon, noe Nederland utnyttet seg av. De fikk flyttet seg høyere opp i banen, men klarte ikke å komme til de helt store mulighetene.

– Jeg skjønner ikke hvorfor denne formduppen kommer hos Frankrike. De har eksplodert ut av startblokkene, men så stopper det opp, kommenterte TV 2s Solveig Gulbrandsen.

SJANSE: ​​​​​​​Grace Geyoro prøver seg i sluttminuttene. Foto: Jon Super / AP

Grace Geyoro fikk en kjempesjanse til å avgjøre i blå favør rett før full tid, men headingen gikk til side for mål. Wendie Renards hodestøt på overtid ble stoppet av en eksepsjonell van Domselaar, noe som altså fikk kampen til å gå til ekstraomganger, og TV 2s eksperter til å ta frem de store ordene.

Det var likevel Frankrikes Selma Bacha som ble kåret til banens beste, men kommentarene til UEFA levner liten tvil: Daphne van Domselaar var semifinalens store spiller.