Astralis knuste norske «FaZe» i kvartfinalen, og i finalen i Counter-Strike GO-turneringen FaceIt Major viste de at det langt fra var noen tilfeldighet.

Verdens to beste CS-lag skapte enorm stemning på Wembley i London, og etter to kart var det over. Det danske laget slo ukrainske Na'Vi 2–0 på overlegent vis, og stakk av med premiepotten på fire millioner kroner, i tillegg til en ny majortittel.

– Måten de spiller på som lag er så deilig å se på, mener NRKs studioekspert Simen «warclown» Henriksen.

– Det er så deilig å se at favoritten innfrir. At de klarer det på så imponerende vis er det bare å ta av seg hatten for, fortsetter Halvor «Vendetta» Gulestøl.

Hva er CS? Ekspandér faktaboks Counter-Strike (CS) er et lagbasert førstepersons skytespill.

CS ble «født» på en studenthybel i USA i 1999.

Det var opprinnelig en modifikasjon av det populære spillet «Half-Life» lagd av Minh Le og Jess Cliffe.

Det er et «multiplayer»-spill, som betyr at flere mennesker kan spille sammen og mot hverandre over internett.

Konseptet er at et lag med spesialstyrker (anti-terrorister) spiller mot et lag med terrorister. Dette foregår over flere runder, hvor hver runde blir vunnet ved å enten å fullføre rundens oppdrag, eller å eliminere motstanderlaget.

Spillet har siden den opprinnelige lanseringen blitt til en serie, som nå inkluderer Counter-Strike: Condition Zero, Counter-Strike: Source og Counter-Strike: Global Offensive

Spillet har en anbefalt aldersgrense på 17 i USA og 16-18 år i Europa Kilde: Wikipedia

Magi fra «magisk»

De danske gutta smilte fra øre til øre mens konfettien regnet over dem på scenen.

– Jeg var veldig nervøs, men ville ikke innrømme det til gutta. Jeg er så jæ**g glad, sier Emil «magisk» Reif.

Dette var Astralis andre majortrofé. Det første kom i USA i januar.

– Vi var ikke redde i det hele tatt i dag. Dette betyr mye. Laget er så ungt og vi har kommet så langt allerede. Jeg håper vi kan nå enda lengre, for det er utrolig å spille med disse gutta, forteller Lukas «gla1ve» Rossander foran tusenvis av tilskuere.

– Jeg forberedte meg minst fem timer før denne kampen, noen enda mer. Vi kan ikke fortelle alle hemmelighetene våre, for da kommer folk til å stjele dem, men det er mye forberedelser, forklarer «gla1ve» til NRK.

NUMMER EN: Danske Astralis vant også CS Global Offensive Major Championship i USA i januar, og var en klar favoritt før turneringen i London. Foto: Kevin C. Cox / AFP

– Ser litt bleke ut

På det første kartet «Nuke», et av lagets favorittkart, feide de Na'Vi av banen. Selv om de lå under 0–3 etter tre runder, slo de knallhardt tilbake.

– Na'Vi ser litt bleke ut i fjeset akkurat nå, sa Halvor «Vendetta» Gulestøl da de plutselig lå under 4–7 i stedet.

– Astralis vinner «Nuke», og det tror jeg spillerne i Na’Vi vet, slo Simen «warclown» Henriksen fast.

NRKs eksperter fikk rett, for Astralis vant hele 16-6, og tok det første poenget.

Verdens beste dårligst

Heller ikke på Na'Vis kartvalg «Overpass» ble verdens beste spiller «s1mple» veldig synlig – for det er vanskelig å være én i kamp mot fem sterke dansker.

Etter fire runder ledet Astralis 4–0.

De russiske og ukrainske ungguttene la seg ikke ned av den grunn. I løpet av de neste rundene tok de fem av seks seire, og sikret spenning i finalen.

Men det varte ikke så lenge. Astralis var regelrett overlegne i en rekke runder, og ekspertene lot seg imponere.

– Astralis beveger seg fremover med dødsforakt, uttalte Halvor «Vendetta» Gulestøl da det stod 9–6.

– De gjør jo nesten ikke feil her, mente Henriksen.

Etter runde 20 var ledelsen økt til 14–6. Og de 16 nødvendige poengene kom to runder senere.

– «s1mple» er faktisk den dårligste av alle 10 spillerne der ute, poengterte Gulestøl.

Selv om Na'Vi tok tre strake rundepoeng, holdt det ikke. Det ble dansk majorseier, i ganske overlegen stil.