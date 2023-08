Dansk yndling til Manchester United – gammal Facebook-melding tek av

Danskane sin nye favoritt har, berre eit par år etter at karrieren hans for alvor skaut fart, fått draumeovergangen til favorittklubben.

Manchester United har stadfesta signeringa av Rasmus Højlund. Han har han skrive under på ein femårskontrakt med opsjon på ytterlegare eitt år.

Like etter stadfestinga entra Højlund grasteppet på Old Trafford. Den danske 20-åringen, iført Manchester United-tøy, blei møtt med stormande jubel. Smilet gjekk nesten rundt. Meir jubel blei det då han viste fram ei Manchester United-drakt til dei frammøtte før treningskampen mot Lens.

PÅ PLASS: Rasmus Højlund ute på Old Trafford-graset. Foto: DARREN STAPLES / AFP

Dei raude djevlane betaler ifølgje rapportane 840 millionar kroner for dansken, og i tillegg kan dei måtte betale 110 millionar kroner til viss ulike klausular slår inn.

Klubbens manager, Erik ten Hag, har lenge vore på jakt etter ein spiss, og no får han eit av dei mest spennande talenta i Europa – og ein som vil gjere alt for favorittklubben.

Går sin sigersgang

Højlund har vore Manchester United-supporter i ei årrekkje, og inne på den gamle Facebook-profilen til Højlund kan ein sjå profilbilete med Manchester United-rammer.

I kommentarfeltet på det eine biletet kommenterer nokon at «Du må halde med Liverpool». Til det svarar Højlund «Kom så, Manchester Utd».

Dei gamle Facebook-bileta har gått sin sigersgang på internett og blir hyppig delte av både supporterar og journalistar på Twitter.

– Det er inga hemmelegheit at eg har våre fan av denne klubben sidan eg var ein liten gut. Eg har alltid drøymt om å gå ut på Old Trafford som ein Manchester United-spelar, seier Højlund sjølv.

Foto: Skjermdump, Facebook

Ein annan ting som blir delt hyppig, er samanlikningane med Erling Braut Haaland.

Åtvara mot det

– Han har mange likskapstrekk med Erling Braut Haaland, og då tenkjer eg ikkje berre på utsjånaden.

Orda til Gian Piero Gasperini, Højlunds trenar i Atalanta, gjekk sin sigersgang på internett. Og plutseleg vart forventningane til det Manchester United-klare talentet skyhøge.

Ikkje at dei var låge frå før: Etter å ha imponert i Austerrike gjekk han til italienske fotball og fekk gjennombrotet sitt på det danske landslaget, der han står med seks mål på seks kampar. Men den danske journalisten Mads Glenn Wehlast understrekar:

– Han har mykje å bevise før han kan samanliknast med Haaland.

SKANDINAVISKE SPISSAR: Rasmus Højlund (til venstre) og Erling Braut Haaland. Førstnemnde må tole å bli samanlikna med sistnemnde, som har lagt lista skyhøgt. Foto: AFP, Reuters

Hovudpersonen har sjølv vore varsam med samanlikningane.

– Eg vil ikkje samanliknast med han, for han er eit monster. Han er heilt sjuk, har Højlund sagt i eit intervju med den austerrikske Bundesligaen.

Samtidig erkjende han at der er ein del likskapar mellom Haaland og han sjølv. Og det er det.

Hospiterte under Solbakken

Begge to viste seg fram i heimlandet før dei gjekk til austerriksk fotball. Deretter gjekk dei begge til ein meisterliga-klubb, Haaland til Borussia Dortmund og Højlund til Atalanta, før dei no har enda opp i kvar sin del av Manchester.

Dei er begge høgreiste, blonde, skandinaviske og venstrebeinte. Dei er begge raske, sterke og lever for å skåre mål.

HUGSAR HØJLUND: Ståle Solbakken var FC København-trenar då Højlund hospiterte med A-laget. Foto: Scanpix / NTB

– Samanlikninga er nesten uunngåeleg, seier Noregs landslagssjef Ståle Solbakken til NRK.

– Dei er begge i ein Manchester-klubb, begge har ein ordentleg fysisk pakke, har tunge skot, veit å bruke venstrebeinet og skårar ulike typar mål. Det er mange likskapar, legg han til.

Samanlikningane minkar neppe no som Højlund offisielt er Manchester United-spelar.

Men for berre nokre år sidan, då Solbakken var FC København-trenar, var ein 17 år gammal Højlund ein av fleire hospitere med A-laget. Den norske landslagssjefen hugsar Højlund som ein lovande, men også «uryddig», spelar.

Højlund fekk A-lagsdebuten berre nokre veker etter at Solbakken forlét FCK. Han hadde ikkje sett for seg at Højlund skulle bli Manchester United-spelar i ein overgang verd fleire hundre millionar kroner tre år etter FCK-debuten.

– Nei, det var vanskeleg å sjå føre seg. Det var ikkje opplagt at det skulle gå den vegen, seier Solbakken.

GJENNOMBROT: Ein 18 år gammal Rasmus Højlund feirar skåring mot Lincoln Red Imps i serieligaen i 2021. Foto: Javier Fergo / AP

Spisshåpet til danskane

Etter 32 kampar og fem skåringar for Københavns A-lag, vart Højlund henta til austerrikske Sturm Graz. Der skåra han tolv gonger på 21 kampar, før ferda gjekk vidare til Atalanta. Førre sesong blei det ni Serie A-mål, men han var ikkje fast i laget.

Han spelte 1834 minutt fordelt på 32 kampar. Det betyr at han i snitt skåra eitt mål per 200. minutt.

No skal han bryne seg på Premier League-fotball.

– Det er ein kjempeovergang, men Manchester United kjøper potensialet hans. Dei har følgt han lenge og han blir nok ikkje fast i laget frå starten av, men når han venner seg til tempoet i Premier League kan det verkeleg bli spennande, seier Wehlast.

Ekstrabladet-journalisten meiner Højlund har føresetnadene for å lykkast, og understrekar at forventningane er høge også i heimlandet.

HAR FORVENTNINGAR: Ekstrabladet-journalist Mads Glenn Wehlast seier til NRK at han forventar mykje av Rasmus Højlund. Foto: Privat

– Vi har hatt Preben Elkjær, Jon Dahl Tomasson og Nicklas Bendtner. No har vi fått Rasmus Højlund, ein målskårar i dei minst ti neste åra for Danmark.

Potensiell «gullgut»

Sportsnettstaden The Athletic portretterte nyleg Højlund i ein artikkelserie med «50 under 25 å sjå opp for». Også der poengterte Mark Carey, analyseansvarleg i The Athletic, at Højlund ikkje bør samanliknast med Haaland.

– Højlund er, per no, ikkje i nærleiken av kor god han faktisk kan bli, men har vist teikn på at han kan vere ein del av spisseliten i Europa det neste tiåret. Han er ingen Erling Haaland 2.0, men snarare Rasmus Højlund 1.0, skriv Carey.

DANSK DYNAMITT: Rasmus Højlund skårar i snitt eitt mål per kamp for Danmark. No håpar danskane han skal halde sånn fram det neste tiåret. Foto: JURE MAKOVEC / AFP

Højlund er blant dei nominerte til Gullgut-prisen for 2023. Den prisen vann Erling Braut Haaland i 2020, og tidlegare har stjerner som Wayne Rooney, Lionel Messi, Sergio Agüero og Kylian Mbappé vunne han.

Han er likevel ikkje favoritt til å stikke av med sigeren. Han får tøff konkurranse av Jude Bellingham (Real Madrid), Jamal Musiala Bayern München) og Gavi (Barcelona).

Men det er like fullt eit kvalitetsteikn å vere blant dei nominerte. No håpar Manchester United-fansen at han blir gullguten deira. For Mark Carey i The Athletic understrekar:

– Højlund har alt som skal til for å bli ein suksess i Manchester United-drakta.