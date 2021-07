Nylig ankom det danske herrelandslaget i håndball OL-leiren, og det som møtte laget der, gjorde treneren svært betenkt.

– Jeg føler meg tvunget til å si at med de restriksjonene som er, så fatter jeg ikke at de skal gjennomføre OL. Jeg forstår det ikke. Det virker som om OL skal arrangeres av hensyn til alle mulige andre enn utøverne, sa trener Nikolaj Bredahl Jacobsen ifølge danske Ekstra Bladet.

I motsetning til de norske, har danskene forhandlet seg frem til én time i bassenget om dagen. De norske får på sin side ikke bruke bassenget på hotellet.

– Vi hadde fått forsikringer om at det skulle være bedre enn dette, sa dansken.

«Kryssord-landslaget»

OL-troppen til det kvinnelige håndballandslaget er nå på plass i Fukuoka for å forberede seg til De olympiske leker i Tokyo. Ting er imidlertid ikke helt som vi er vant med i OL.

– Vi har et lite inngjerdet område vi kan bevege oss på. Foreløpig er det helt klart strengt, men vi er godt vant med det, sier Stine Bredal Oftedal på pressetreffet med håndballandslaget.

Japan og Tokyo er hardt rammet av koronaviruset, og det vil være unntakstilstand under hele mesterskapet.

UNNTAKSTILSTAND: Tokyo er hardt rammet av koronaviruset, og OL-arenaene er stengt for publikum. Foto: Hiro Komae / AP

Med så strenge regler over ganske lang tid er det nok mange som tenker at de kan pådra seg en såkalt «brakkesyke». Men de har gjort grep for å hindre dette.

– Vi har blitt et kryssord-landslag. Vi klarer alltid å finne noe. Vi har serier, og de tingene der. Etter hvert skal vi bo i to leiligheter som vanlig, og da blir det veldig sosialt. Vi har det veldig hyggelig på tur, og vi må tåle at brakkesyken kommer, sier Bredal Oftedal.

– Camilla (Herrem) pleier å lage ekstra sprell med quizer, blant annet. Jeg tror vi skal være flinke til å koble av og tenke på noe annet, for det er ikke sunt å bare tenke på håndball, sier Kari Brattset Dale, som er med i sitt første OL.

Får ikke bruke bassenget

De må stort sett hele tiden oppholde seg i egen leir og de vil dessuten bli GPS-overvåket for å kunne drive smittesporing.

– Det har jeg ikke hørt noe om, men for å være helt ærlig så gjør det meg fryktelig lite. Jeg tror alle vet hvor vi oppholder oss uansett, sier Bredal Oftedal.

Tonje Larsen, som er en del av trenerstaben, innrømmer at det er strengt.

– Selv om vi har et stort og fint svømmebasseng utenfor, så får vi ikke benytte oss av det. Vi har en luftegård, og så er det til og fra trening. Ellers er vi på rommene eller i matsalen, men det var vi forberedt på, forteller Larsen.

I TRENERSTABEN: Tonje Larsen skal bidra til norsk OL-suksess. Foto: Vidar Ruud / NTB

– Vi får se om det blir strengt i leiren. Jeg vil heller spille OL og vite at det er mest mulig sikkert, mener Bredal Oftedal.

Brattset Dale kan fortelle at det er veldig varmt i Japan nå, men at forholdene på hotellet og i hallen er bra.

– Jeg tror vi skal takle dette veldig bra. Det er mindre avlukket nå enn det var i EM. Vi har større område å bevege oss i, og vi er flinke til å tilpasse oss og lage god stemning. Jeg tror vi skal takle det veldig greit, og jeg håper vi blir best på å takle forholdene, sier hun.

Søndag 25. juli skal det kvinnelige håndballandslaget spille sin første OL-kamp. Da møter de Sør-Korea.