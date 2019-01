Dansk stjerne: – Hvis jeg må velge vil jeg ha Sverige videre

– Avtalt spill er helt uhørt for meg, det er en tanke som er helt fremmed for meg, sier Christian Berge til NRK.

Situasjonen er som følger: Slår Norge Ungarn, og Sverige slår Danmark med en margin på tre eller fire mål er Norges semifinale-drøm knust.

Om Sverige scorer mer enn tretti mål og vinner med to blir det heller ingen semifinalebillett for det norske mannskapet.

Derfor er det store spørsmålet alle stiller seg i Herning; Vil Danmark og Sverige spille på resultat for å få Norge ut av tittelkampen?

– Det er en reell mulighet for at de (Danmark og Sverige) spiller på resultat. Det er i Norges disfavør, selvfølgelig, mener NRKs håndballekspert Håvard Tvedten som selv mener han opplevde avtalt spill i EM i 2012.

FRYKTER RESULTATSPILL: NRK-ekspert Håvard Tvedten tror Danmark og Sverige kan ende opp med å spille for å få Norge ut av VM. – Det skulle gjerne vært opp til oss selv, men det er ikke noe vi får gjort noe med, sier stjernespiller Sander Sagosen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Se de mange scenarioene for norsk avansement nederst faktaboks nederst i saken.

Reagerer på dansk uttalelse

I den danske leiren er de fullt klar over at de har Norges videre mesterskapsspill i sine hender. Mads Mensah Larsen lover at de skal går for seier mot Sverige.

– Jeg bryr meg ikke om Norge kommer videre, men vi går selvfølgelig for å vinne kampen.

Likevel håper han mest på at det er gultrøyene som får spille semifinale i Hamburg.

– Hvis jeg må velge, ville jeg nok heller hatt noen lagkamerater fra Rhein-Neckar Löwen på Sverige videre.

Tidligere Rhein-Neckar Löwen-spiller Harald Reinkind stusser over den gamle lagkompisens uttalelser.

– Jeg vet ikke hvorfor han skal si det. De vil vel ha med seg dårligere lag inn i semifinalene, kanskje. Man har alltid noen favoritter, og noen man vil møte og ikke.

DÅRLIGERE LAG: Harald Reinkind spilte flere sesonger med Mensah i Rhein-Neckar Löwen. Han tror danskene kan ønske Sverige videre fordi at Norge er et bedre lag. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Kan avgjøres på loddtrekning

Faktisk er det skandinaviske trekantdramaet så jevnt før de to siste kampene at det hele kan avgjøres på loddtrekning.

Om Norge slår Ungarn 29-25, og Sverige slår Danmark 29–27 vil Norge og Sverige ha like mange poeng, lik innbyrdes målforskjell, lik total målforskjell, samme antall scorede mål og samme antall innslupne mål.

Dermed vil den siste semifinaleplassen avgjøres på ren flaks.

– Det blir ikke meg som trekker det loddet i så fall, sier trener Berge og forteller at han alltid taper på lodd.

Uansett bør Norge først slå det ungarske mannskapet som kun tapte med tre mål mot Danmark på lørdag.

– Det mangler noen prosent som vi skal heve oss på. Det handler om forsvar og flyt i angrepsspillet. Vi må ha fokus på de tingene vi får gjort noe med. Så enkelt er egentlig det. Vi kan påvirke det med å slå Ungarn, så er vi egentlig ferdig, sier Berge.

Kampene Norge-Ungarn og Danmark-Sverige hører på du på NRK Sport fra kl. 17.45 onsdag.